Groupe Compass Canada obtient une nouvelle reconnaissance en tant que Meilleur lieu de travail au Canada par l’Institut Excellent lieu de travailᴹᴰ

L’entreprise leader en services alimentaires et en hospitalité obtient les honneurs du sondage Excellent lieu de travailᴹᴰ pour la deuxième année consécutive, démontrant son engagement envers le bien-être des employés et l’inclusivité

TORONTO, 04 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Compass Canada, le principal fournisseur de services alimentaires et de soutien au pays, est ravi d’annoncer sa reconnaissance en tant que l’un des Meilleurs lieux de travail au Canada™ par l’Institut Excellent lieu de travailMD – un honneur pour la troisième année consécutive. Ce prix national célèbre les organisations qui favorisent une culture de reconnaissance, de croissance et d’appartenance pour leurs associés.

La reconnaissance fait suite à l’obtention d’une place sur la liste des Meilleurs lieux de travailMC avec l’équipe de direction la plus digne de confiance plus tôt cette année et marque la sixième année consécutive où Groupe Compass Canada est reconnu par l’institut. La liste des distinctions comprend les nominations suivantes : Excellent lieu de travailMD (2019-2024), Meilleurs lieux de travailMC avec les dirigeants les plus dignes de confiance (2024-2025), Meilleurs lieux de travailMC dans le secteur du commerce de détail et de l’hospitalité (2020-2021), Meilleurs lieux de travail pour le travail hybride (2022) et Meilleurs lieux de travail au CanadaMC (2022, 2024, 2025).

Groupe Compass Canada fonctionne avec un ensemble d’engagements fondamentaux en matière de leadership pour définir la culture de travail : Axés sur l’empathie. Axés sur le partage. Axés sur une vision. Axés sur les résultats. Ces engagements, adoptés à tous les niveaux de l’organisation, favorisent une culture axée sur les gens où les employés se sentent valorisés et habilités à donner le meilleur d’eux-mêmes.

« Je continue d’être impressionné par la façon dont notre équipe élève les standards de ce à quoi devrait ressembler un excellent lieu de travail », a déclaré Saajid Khan, PDG du Groupe Compass Canada et ESS Amérique du Nord. « Non seulement nos associés acceptent leur fonction dans la création de notre culture primée, mais leur engagement collectif est la raison pour laquelle nous figurons sur cette liste année après année. Qu’ils prennent de petites actions pour rendre leur lieu de travail un peu plus sécuritaire, qu’ils reconnaissent leurs collègues ou qu’ils dirigent les autres pour livrer la qualité pour laquelle Compass est reconnu, nous continuons à offrir un Excellent lieu de travail pour notre personnel. »

Groupe Compass Canada est déterminé à promouvoir une culture qui privilégie la croissance professionnelle, la reconnaissance et le bien-être des associés. L’entreprise propose de nombreuses opportunités de développement de carrière, y compris un programme de mentorat, un catalogue croissant de modules d’apprentissage autonomes et une planification de carrière structurée pour soutenir le succès à long terme. La reconnaissance fait également partie intégrante de sa culture, mise en évidence par une célébration annuelle qui réunit les associés de tout le Canada lors d’un gala à Toronto, honorant leurs contributions. Au cours de l’année écoulée, Groupe Compass Canada a renforcé son engagement envers les employés en améliorant ses avantages sociaux en matière de santé et de soins dentaires, en élargissant son programme de retraite et en améliorant son programme d’assistance aux employés et à leur famille. De plus, le lancement d’une nouvelle stratégie d’inclusion et d’appartenance garantit que l’inclusion et l’appartenance soient intégrées dans tous les aspects de l’entreprise, renforçant ainsi une culture de travail où tout le monde peut s’épanouir.

« Ce sont des moments comme celui-ci qui m’apporte la plus grande joie de faire partie de cette incroyable organisation », a déclaré Lauren Davey, Dirigeante principale, capital humain, culture et transformation commerciale, Groupe Compass Canada et ESS Amérique du Nord. « Notre équipe continue de redéfinir ce que signifie être l’un des Meilleurs lieux de travail au Canada, dépassant toutes les attentes d’une entreprise qui a mérité une reconnaissance de cette institution, et ce, six années consécutives. Cette réalisation témoigne de l’engagement collectif de nos équipes, qui se réunissent chaque jour pour créer la meilleure expérience de lieu de travail dans l’industrie. Avec chaque prix, ma fierté envers cette équipe ne fait que grandir. »

Certaines des zones spécifiques de la culture de l’entreprise qui ont reçu une haute distinction lors de l’enquête sur l’Indice de confiance des associés incluent :

Une culture d’inclusion – Dès le premier jour, les gens se sentent accueillis. Peu importe la fonction, l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’ethnicité, tout le monde est traité avec équité et respect comme un membre précieux de l’équipe.

– Dès le premier jour, les gens se sentent accueillis. Peu importe la fonction, l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’ethnicité, tout le monde est traité avec équité et respect comme un membre précieux de l’équipe. Leadership de confiance – Notre équipe de gestion est reconnue pour son honnêteté et ses pratiques commerciales éthiques.

– Notre équipe de gestion est reconnue pour son honnêteté et ses pratiques commerciales éthiques. Sécurité avant tout – Nos lieux de travail sont sécuritaires, un engagement que nous prenons très au sérieux et pour lequel nous sommes constamment reconnus. Avec plusieurs prix et des améliorations continues, nous nous efforçons toujours de rendre nos environnements encore plus sécuritaires.

– Nos lieux de travail sont sécuritaires, un engagement que nous prenons très au sérieux et pour lequel nous sommes constamment reconnus. Avec plusieurs prix et des améliorations continues, nous nous efforçons toujours de rendre nos environnements encore plus sécuritaires. Fierté dans notre travail – Nos employés sont fiers de leurs réalisations et d’appartenir à Groupe Compass Canada. Ce n’est pas juste un travail, c’est un lieu de travail que nous sommes fiers de considérer comme le nôtre.

Groupe Compass Canada est fier et reconnaissant d’être nommé à nouveau comme l’un des Meilleurs lieux de travail™ au Canada 2025 par l’Institut Excellent lieu de travailMD et félicite tous les lauréats de la saison 2025. Pour en savoir plus sur la culture du Groupe Compass Canada, cliquez ici. Pour consulter les opportunités de carrière ouvertes dans l’entreprise, cliquez ici.

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le principal fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada, avec plus de 25 000 associés répartis dans 2 300 emplacements à l’échelle nationale. Son expertise s’étend à divers secteurs et spécialités, y compris les sites sportifs, les salles à manger, les écoles, les hôpitaux, les plates-formes pétrolières, les camps éloignés, les services de distribution automatique et la gestion d’installations. Le Groupe Compass Canada s’est donné pour mission d’être le fournisseur de services alimentaires le plus novateur au pays, en visant à redéfinir l’industrie grâce à une technologie de pointe et à des approches avant-gardistes qui ont un impact positif sur les gens, la performance et la raison d’être de l’entreprise. Le Groupe Compass Canada s’est engagé à mettre son envergure et sa taille au service du bien commun et a pris l’engagement, dans le cadre de sa Promesse pour la planète, de réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Grâce à des solutions d’hospitalité sur mesure et à son dévouement à l’excellence, le Groupe Compass Canada façonne l’avenir des services alimentaires et des services de soutien au Canada.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admirées™ au Canada en 2021, 2022 et 2023, un prix qui reconnaît les organisations canadiennes les plus performantes pour leurs cultures qui contribuent à améliorer le rendement et l’avantage concurrentiel, ainsi qu’un excellent lieu de travail par Excellent lieu de travailMD de 2019 à 2024 comme l’un des Meilleurs lieux de travailMC au Canada en 2025, 2024, et 2022, comme l’une des équipes de direction la plus fiable en 2024 par Meilleurs lieux de travailMD , l’un des Meilleurs lieux de travailMD par Excellent lieu de travailMD pour le commerce de détail et l’hospitalité en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur du Grand Toronto en 2023 et 2021. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram .

Personne-ressource pour les médias

Groupe Compass Canada

Joylin Pinto – Gestionnaire principale, communications d’entreprise

joylin.pinto@compass-canada.com

437-553-5893

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f44b5568-d0ba-46fd-bfc2-1f8af2388158/fr

