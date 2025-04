Bourse Direct s'engage pour l'éducation financière à l’université Panthéon-Assas lors de la journée du Tech-Up Day

Bourse Direct rencontrera le 8 avril prochain les étudiants de l'Université Paris II Panthéon-Assa, lors de la journée Tech Up Day, « le rendez-vous des acteurs de l'innovation ». Cet événement est une nouvelle occasion pour les équipes de Bourse Direct de partager son expertise en matière d'investissement auprès des jeunes.

Des ateliers et conférence pour décrypter les enjeux de l’investissement

Dans le cadre du Tech Up Day, Bourse Direct animera une série d'ateliers pratiques animés par Christian Sanson, Formateur et Coach Bourse Direct, abordant les thématiques suivantes :

Les bases de l'investissement en bourse

La diversification de son portefeuille

La gestion du risque





Les étudiants pourront également assister à la conférence « Les ETF en 2025 : ce qu'il faut savoir sur cette tendance ! » à 10h30, également animée par Christian Sanson. Cette présentation abordera les dernières tendances du marché des ETF, leur démocratisation et les différentes classes d'actifs de demain.

Un engagement fort pour l'éducation financière

Bourse Direct a toujours placé l'éducation financière au cœur de sa stratégie. Cet événement avec l'Université Paris II Panthéon-Assas, institution de référence en droit et en économie, témoigne de cette volonté.

« Nous sommes ravis de participer à cette journée pour promouvoir l'éducation financière auprès des étudiants. Nous sommes convaincus que l'accès à l'information et à la formation est essentiel pour permettre à chacun de prendre des décisions éclairées en matière de gestion de patrimoine et d'investissement. » déclare Christian Sanson



A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

