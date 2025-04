IdentiFlight et Roc Conservation Tech s’associent pour œuvrer ensemble à la conservation des oiseaux grâce à l’IA dans les parcs éoliens d’Afrique du Sud

LOUISVILLE, Colo., 04 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boulder Imaging a annoncé son partenariat avec Roc Conservation Tech afin d’étendre la portée mondiale d’IdentiFlight et d’améliorer la conservation de la faune dans le secteur de l’énergie éolienne. Grâce à une volonté commune visant à rapprocher la technologie et la gestion responsable de l’environnement, Roc Conservation Tech jouera un rôle essentiel dans le développement de la présence et de l’impact d’IdentiFlight dans l’industrie de l’énergie renouvelable en Afrique du Sud.

Alors que l’Afrique du Sud est sur le point de connaître une révolution dans le domaine des énergies renouvelables, Roc Conservation Tech est particulièrement bien positionnée pour accompagner cette transformation. La société est spécialisée dans l’exploitation de la science des données et de l’ingénierie au service de la conservation, avec une expertise dans les systèmes de détection des oiseaux, les drones de conservation et la surveillance de l’environnement. Cette collaboration entre les deux parties contribuera à la mission d’IdentiFlight visant à réduire l’impact cumulatif de l’énergie éolienne sur la biodiversité. Le système IdentiFlight opère avec une précision de 99 % et réduit la mortalité des oiseaux dans les parcs éoliens de plus de 85 % dans 12 pays sur cinq continents.

« La nécessité de solutions énergétiques durables va de pair avec la responsabilité de protéger la biodiversité », a déclaré Dirk van der Walt, fondateur de Roc Conservation Tech. « Le secteur éolien sud-africain connaît une croissance rapide, mais il abrite des populations d’oiseaux diversifiées et vulnérables qui requièrent des mesures de conservation avancées. En collaborant avec IdentiFlight pour déployer ces systèmes dans les parcs éoliens sud-africains, nous contribuons à garantir que l’expansion des énergies renouvelables dans la région soit à la fois responsable et durable. »

« Des partenariats solides sont essentiels à la mission de Boulder Imaging et à la croissance continue d’IdentiFlight », a ajouté Don Mills, président et directeur des opérations de Boulder Imaging. « En collaborant avec Roc Conservation Tech, nous apportons une expertise locale et des ressources essentielles au marché sud-africain, renforçant ainsi notre capacité à servir nos clients de manière efficace et réactive. »

Développé par Boulder Imaging, IdentiFlight est un système avancé de détection de présence des oiseaux et d’arrêt intelligent conçu pour limiter l’impact des projets éoliens sur les populations aviaires. Grâce à une intelligence artificielle avancée et à une technologie de capteurs optiques, IdentiFlight détecte, classe et quantifie les risques pour les espèces sensibles telles que le vautour chassefiente, l’aigle martial, l’aigle de Verreaux et la grue de paradis. Si le risque de collision atteint un seuil prédéfini, IdentiFlight ordonne l’arrêt temporaire des éoliennes concernées, optimisant ainsi la production d’énergie tout en minimisant l’impact environnemental.

La première station IdentiFlight en Afrique du Sud a été installée en juin 2024. Ce système a déjà été entraîné à la détection et à la classification de plus de 20 espèces uniques avec une précision de plus de 98 %, y compris le vautour chassefiente, le busard grenouillard et le pygargue vocifère.

Pour en savoir plus sur la technologie de conservation innovante d’IdentiFlight, consultez le site www.identiflight.com.

Pour collaborer sur des projets de conservation et d’énergie éolienne en Afrique du Sud, consultez le site www.rocconservationtech.co.za.

À propos de Boulder Imaging

Fondée en 1995, Boulder Imaging développe et fournit des solutions innovantes en matière de vision industrielle et dʼintelligence artificielle qui révolutionnent le contrôle qualité. Grâce à sa vitesse, sa précision et son évolutivité sans précédent, ses systèmes dʼinspection permettent de relever les défis les plus complexes dans des secteurs tels que les matériaux architecturaux, lʼautomobile, les énergies renouvelables, les papiers sécurisés et les billets de banque. Boulder Imaging, dont le siège est situé dans le Colorado (États-Unis), sʼengage à développer la technologie de la vision industrielle pour répondre aux besoins complexes en matière de contrôle dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez le site www.boulderimaging.com.

À propos de Roc Conservation Tech

Roc Conservation Tech a été fondée avec la vision d’intégrer les technologies avancées à la conservation environnementale. Reposant sur une expertise en ingénierie de contrôle et plus de 20 ans d’expérience industrielle, la société exploite la science des données et des technologies innovantes pour relever des défis environnementaux complexes. Spécialisée dans les systèmes de détection des oiseaux, les drones de conservation et la surveillance environnementale, Roc Conservation Tech aide les industries à croître de manière durable tout en protégeant la faune et en préservant les écosystèmes naturels.

Pour en savoir plus, consultez le site www.rocconservationtech.co.za.

