Eviden obtient la Qualification Standard de l'ANSSI pour sa solution de sécurisation des réseaux

Paris, France – 04 avril 2025 – Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd’hui avoir obtenu la qualification niveau standard de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour son produit Trustway IP Protect. Ce jalon atteste de la fiabilité, la robustesse et l’efficacité de ce VPN dans la protection des communications et des données sensibles.

En garantissant des communications sécurisées pour les entreprises de toutes tailles, Trustway IP Protect assure une connectivité protégée à travers les réseaux, préservant les informations sensibles contre les menaces potentielles, depuis la protection contre le piratage jusqu’à la garantie de la confidentialité et de l’intégrité des flux IP. Basée sur un module cryptographique développé en France, la gamme Trustway IP Protect répond aux normes IPSec et supportera bientôt les algorithmes post-quantiques, dans le cadre de son partenariat stratégique avec CryptoNext Security.

Le processus de qualification de l’ANSSI consiste en une évaluation rigoureuse qui atteste du niveau de sécurité des solutions de cybersécurité, de leur niveau de conformité aux exigences de l’ANSSI ainsi que du niveau de confiance dans le fournisseur. La qualification établit également la conformité avec le référentiel IPsec DR, permettant la mise en œuvre de Trustway IP Protect dans des systèmes contraints par l’agrément diffusion restreinte.

L’obtention de cette qualification s’inscrit dans la lignée de l'obtention de la certification Critères Communs EAL4+ en décembre 2024, consolidant davantage la position de Trustway IP Protect comme une solution de confiance et de référence pour sécuriser les infrastructures critiques.

Avec la qualification de niveau standard, les organismes régulés peuvent déployer en toute confiance Trustway IP Protect et ainsi répondre aux exigences fixées par l'Instruction II No. 901.

Antoine Schweitzer-Chaput, Directeur de la gamme Trustway d’Eviden, Groupe Atos a déclaré « Avoir obtenu cette qualification démontre non seulement notre engagement envers des solutions de sécurité de haute qualité, mais affirme également notre capacité à répondre aux besoins complexes de nos clients. Cette réussite est le résultat de plusieurs années d'efforts de nos équipes, et nous permet aujourd’hui d’offrir une solution française souveraine à toutes les infrastructures contraintes par les réglementations les plus strictes. »

