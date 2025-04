ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

3.4.2025 KLO 16.20



Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 3.4.2025

Orion Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:

Vahvisti maksettavaksi osingoksi 1,64 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen sekä tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.

Hallitukseen valittiin uudelleen Kari Jussi Aho, Maziar Mike Doustdar, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Henrik Stenqvist ja Karen Lykke Sørensen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Veli-Matti Mattila.

Vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024.

Valtuutti hallituksen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla.





Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 3.4.2025 Messukeskus Siivessä Helsingissä.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2024.

Osakekohtainen osinko 1,64 euroa

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,64 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,82 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 7.4.2025 ja maksupäivä 14.4.2025. Toisen erän, 0,82 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 16.10.2025 ja maksupäivä 23.10.2025. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle erälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai yhtiötä sitovat muut säännöt sitä edellyttävät.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 112 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 68 500 euroa ja hallituksen jäsenelle 56 000 euroa. Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimii tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa on 68 500 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan kaksinkertaisina, mikäli kokous pidetään tällaisen jäsenen vakituisen asuinvaltion ulkopuolella ja henkilö osallistuu kokoukseen läsnäolevana kokouspaikalla.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 24.4.–30.4.2025 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 44 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 27 400 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 22 400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.5.2025. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Orion Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän palkkioina maksetut Orion Oyj:n B-osakkeet omistuksessaan palkkioiden maksuhetkestä lukien kahden vuoden ajan. Mikäli henkilön hallitusjäsenyys yhtiön hallituksessa päättyy ennen luovutusrajoituksen päättymistä, luovutusrajoitus päättyy kuitenkin hallitusjäsenyyden päättyessä.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Kari Jussi Aho, Maziar Mike Doustdar, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Henrik Stenqvist ja Karen Lykke Sørensen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Veli-Matti Mattila.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista antamalla uusia osakkeita seuraavin ehdoin:

Annettavien uusien osakkeiden määrä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja alle 2 % yhtiön kaikista äänistä.

Uudet osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Uudet osakkeet voidaan antaa

yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai

osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä tai investointien rahoittaminen.

Valtuutusta ei voida käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Uusia osakkeita ei voida antaa yhtiölle itselleen.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Annettavasta uudesta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

Uusien osakkeiden antamista koskeva osakeantivaltuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Tämä valtuutus ei kumoa Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antamaa osakeantivaltuutusta, joka koskee yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Orionin verkkosivuille http://www.orionpharma.com/fi viimeistään 17.4.2025.

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Olli Huotari

Executive Vice President, Corporate Functions





Yhteyshenkilö:

Olli Huotari, Executive Vice President, Corporate Functions



Puhelin 050 966 3054

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 3 700 hyvinvoinnin rakentajaa maailmanlaajuisesti. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.