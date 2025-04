Monument signe un accord de collaboration et donne à GBR l’accès à l’usine de Burnakura

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord (« Accord de collaboration », ou « Protocole d’accord ») avec Great Boulder Resources (« Great Boulder », ASX : « GBR »). Cette collaboration permettra d’assurer le potentiel traitement du minerai du projet aurifère Side Well de Great Boulder par l’usine Burnakura de Monument à Meekatharra, en Australie-Occidentale, sous réserve de capacité disponible.

La présidente-directrice générale Cathy Zhai a déclaré : « Je suis très heureuse et tiens à remercier M. Andrew Paterson, directeur général de Great Boulder, d’avoir considéré l’usine de Burnakura comme une option de traitement ainsi que pour sa volonté d’explorer ensemble la solution la plus bénéfique aux deux parties pour optimiser la production potentielle. Cette démarche offrira aux sociétés d’exploration l’opportunité de générer des flux de trésorerie alors que les prix de l’or atteignent des sommets historiques. Alors que les jeunes entreprises continuent à faire face à leurs propres défis et aux risques inhérents à l’industrie des ressources naturelles, nous travaillons main dans la main pour trouver une solution gagnant-gagnant dans la région. »

Contexte

À la suite de la mise en production commerciale fructueuse de l’usine de concentré d’or sulfuré modernisé de la mine d’or de Selinsing, Monument travaille désormais activement sur son projet aurifère de Murchison en vue de passer à la potentielle phase de production commerciale. La société SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd (« SRK ») est actuellement chargée de fournir des évaluations économiques, notamment concernant la capacité de l’usine de Burnakura. L’objectif : programmer un nouveau redémarrage et étudier de potentielles options de modernisation pouvant atteindre une capacité maximale de 750 000 tonnes par an. Grâce à son expérience reconnue du développement et de l’exploitation de mines, Monument continue de s’appuyer sur la solidité de son équipe de gestion de la production pour encourager la croissance et l’efficacité de la Société.

Monument dispose d’une ressource minérale estimée à 5,59 Mt à 2,12 g/t pour 381 000 onces, une ressource indiquée de 4,04 Mt à 2,3 g/t d’or pour 293 000 onces et une ressource inférée de 1,55 Mt à 1,8 g/t d’or pour 88 000 onces à Burnakura (« NI 43-101 Technical Report: Updated Mineral Resources, Burnakura Gold Project, Western Australia, Australia » [littéralement Rapport technique NI 43-101 : Mise à jour des ressources minérales, projet aurifère de Burnakura, Australie-Occidentale, Australie], préparé par SRK, disponible sur www.monumentmining.com) ainsi qu’une ressource historique (JORC) de 2,2 Mt à 2,2 g/t d’or pour 153 000 onces à Gabanintha, et une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra.

Great Boulder est une société d’exploration minière possédant un portefeuille d’actifs très prometteurs dans le segment de l’or et des métaux de base en Australie-Occidentale, allant de l’exploration de terrains vierges à l’exploration avancée. Le projet phare de la Société est le projet aurifère Side Well à Meekatharra, situé à environ 48 km au nord de Burnakura, dans le district aurifère de Murchison (Illustration 1). L’exploration y a permis de définir une ressource minérale de 7,45 Mt à 2,8 g/t d’or pour 668 000 onces (340 000 onces à 3,4 g/t d’or indiquées, 327 000 onces à 2,4 g/t d’or inférées). La Société poursuit également des explorations préliminaires au projet de métaux de base de Wellington, situé dans une province émergente de type MVT. Pour plus d’informations sur Great Boulder, veuillez consulter le site www.greatboulder.com.au.

Illustration 1.

L’illustration 1 est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17051c93-82c2-45cd-8777-c54aa16f929b

Collaboration

Le Protocole d’accord entre Great Boulder Resources et Monument Mining est un accord non contraignant établissant un cadre permettant aux deux sociétés d’évaluer la viabilité de l’usine de Burnakura pour traiter le minerai de Side Well de GBR, d’examiner les exigences techniques, commerciales et logistiques pour des opérations conjointes ou un traitement en sous-traitance, et de négocier les conditions commerciales du traitement du minerai à Burnakura.

Alors que les deux parties réalisent des études de cadrage sur leurs opérations respectives, le Protocole d’accord permet à GBR et Monument de partager les résultats de ces études en vue d’optimiser l’exploitation minérale et le traitement du minerai. Il favorise également la collaboration concernant les compétences techniques propres à chaque entreprise, notamment l’expertise de GBR en géologie locale, minéralisation aurifère et relations avec les parties prenantes, ainsi que l’expertise de Monument en traitement, exploitation minière et métallurgie.

Dans le cas où Monument souhaiterait utiliser la capacité de broyage de Burnakura pour traiter du minerai tiers, l’Accord accorde à GBR un droit de préemption sur le traitement, sous réserve de disponibilité. Pendant toute la durée de l’Accord, chaque société restera responsable de ses propres coûts d’étude.

Les parties négocieront un accord définitif en temps opportun.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société détient une participation conjointe dans le projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. Elle emploie quelque 250 personnes dans les deux pays et s’engage en faveur du développement durable en respectant les normes les plus strictes en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, Présidente et Directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 - 1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, consultez le site Internet de la Société à l’adresse : www.monumentmining.com ou prenez contact avec :

Richard Cushing, MMY Vancouver T : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

