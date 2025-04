Verizon acelera estrategia centrada en el cliente ofreciendo garantía de precio fijo por 3 años y teléfono gratis con myPlan and myHome

NUEVA YORK, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon anunció hoy la siguiente etapa en su transformación multi-anual de negocio con un firme compromiso de ahorro diseñado para fortalecer las relaciones a largo plazo con los clientes con servicio móvil y de internet residencial. Gracias a la ejecución exitosa de myPlan y myHome, este avance estratégico le permite a Verizon posicionarse aún más como el líder en la industria.

“Hoy marca el siguiente paso estratégico de nuestra transformación del negocio que comenzó hace dos años”, dijo el CEO de Verizon, Hans Vestberg. “Estamos redefiniendo nuestra relación con los consumidores con nuestra red líder en la industria y nuestras ofertas innovadoras. Al ofrecer ahorros sin precedentes y previsibilidad tanto en la telefonía móvil como en el internet residencial, estamos estableciendo el nuevo estándar de la industria para lograr una relación con el cliente a largo plazo, apoyando nuestro camino hacia una mejor retención, un crecimiento sostenible de ingresos y un valor a largo plazo para los accionistas.”

“Estamos comprometidos a ofrecerle a nuestros clientes lo que quieren y que necesitan, ofreciendo más control, ahorro y simplicidad”, dijo Sowmyanarayan Sampath, CEO de Verizon Consumer. “Es por eso que estamos orgullosos de presentar esta garantía líder en la industria: un precio fijo por 3 años en servicios de móvil y de internet residencial, que ofrece tranquilidad. Y un teléfono gratis en cada plan de myPlan, brindando a los clientes aún más ahorros. Nosotros tenemos muchas formas para ahorrar con ofertas que no puedes encontrar en ningún otro lugar incluyendo mensajes de texto gratis por satélite y la cuenta de ahorros de alto rendimiento de Verizon Openbank.”

A partir de hoy, Verizon ofrece tres formas para darle aún más ahorros a los clientes, fortaleciendo la posición en el mercado:

1. Garantía de Precio Fijo en todos los planes:

Verizon es el primer y único proveedor en la industria que ofrece a clientes nuevos y existentes una garantía de precio fijo por tres años en todos los planes myPlan y myHome.

Los clientes no tienen que tomar ninguna acción. Todos los clientes existentes de myPlan serán inscritos automáticamente. Y, cada vez que cambies tu plan de myPlan, el precio fijo se reinicia por 3 años más.

Esta garantía, la primera en la industria, asegura que el precio base mensual de tu plan principal para llamadas, datos y mensajes de texto no cambie, excluyendo impuestos, tarifas y beneficios.

2. Garantía de teléfono gratis y router de hogar

Ahora, a los clientes nuevos y existentes se les garantizan las mismas excelentes ofertas en cualquier myPlan con intercambio de teléfono. Eso significa un teléfono gratis al entregar cualquier teléfono, en cualquier condición, de Apple, Google o Samsung.

Los routers de internet para el hogar se incluyen sin costo adicional con cada plan myHome. Sin tarifas adicionales, simplemente incluido.

3. Más formas de ahorrar, solo en Verizon:

Verizon es el primero y único en la industria en garantizar mensajes de texto gratis por satélite en dispositivos elegibles en cualquier myPlan. No creemos que la gente deba pagar por esto. Es ahorro y tranquilidad, por nuestra cuenta.

Los clientes de myPlan y myHome pueden ahorrar más del 40% en cinco de los servicios de suscripción más populares, incluyendo: Netflix & Max y Disney+, Hulu y ESPN+. Los 5 por solo $20 por mes.

Además, los clientes ahorran $15 por mes adicionales cuando tienen myPlan y myHome, y obtienen un beneficio por nuestra cuenta con nuestros mejores planes de Internet.

Y ahora, los clientes pueden ahorrar aún más en su factura de Verizon con Verizon Visa Card y la cuenta de ahorros de alto rendimiento de Verizon Openbank .

Para más información, visita espanol.verizon.com .

myPlan: Se aplica a la tarifa base mensual vigente para su servicio de llamadas, mensajes de texto y datos. Excluye impuestos, tarifas, recargos, descuentos o promociones adicionales del plan y servicios de terceros. Nulo si alguna de las líneas se cancela o se traslada a un plan no elegible. Los beneficios del plan, impuestos, tarifas y recargos están sujetos a cambios. myHome: Garantía de precio fijo por 3-5 años, dependiendo del plan de internet, para clientes nuevos y existentes de myHome. Se aplica sólo a la tarifa base mensual vigente, excluyendo cualquier otro cargo de configuración y equipo adicional, descuentos o promociones, beneficios del plan y cualquier otro servicio de terceros.

Compra de hasta $649.99 con una nueva línea de smartphone o actualización en el plan Unlimited Ultimate, Unlimited Plus o Unlimited Welcome (mínimo $65/mes con Auto Pay (+impuestos/tarifas) durante 36 meses) requerido. Menos hasta $650 de crédito de canje/promoción aplicado durante 36 meses; el crédito de promoción finaliza si los requisitos de elegibilidad ya no se cumplen; 0% APR. Para actualizaciones, el teléfono de canje debe estar activo en la cuenta durante 60 días antes de la compra del nuevo dispositivo. El canje debe ser de Apple, Google o Samsung. Se aplican los términos de canje.

Verizon Home Internet: General: Verizon Home Internet incluye servicios de Internet 5G Home, LTE Home y Fios. La disponibilidad varía. Se requiere Auto Pay y facturación electrónica. Sujeto a aprobación de crédito. 5G Home/LTE Home/Fios 300 Mbps: Los planes comienzan en $35/mes cuando se combinan con un plan de teléfono móvil de Verizon pospago (excluye planes de negocios y sólo datos). Fios 300 Mbps: Se requiere la inscripción al Descuento Móvil + Hogar. Se aplican $99 de configuración y otros términos.

Crédito de Beneficio Gratuito: La disponibilidad de cada beneficio está sujeta a términos específicos y requisitos de edad. Requiere un beneficio pagado en una línea de teléfono móvil elegible de Verizon o un plan de internet para el hogar elegible. Se aplicará un crédito de hasta $10/mes a su factura móvil o de Fios Internet siempre que un beneficio pagado permanezca activo en cualquiera de las cuentas. El crédito de beneficio se cancela si se elimina el beneficio pagado, se cancela la línea móvil o el plan de internet para el hogar, o se traslada el internet para el hogar a un plan no elegible. Las ofertas promocionales de beneficios no son elegibles para el descuento de beneficios. El crédito se aplica en 1-2 ciclos de facturación.

Contacto de Medios:

Elizabeth Angley

Elizabeth.Angley@verizon.com

Holland Behn

Holland.Behn@verizon.com

