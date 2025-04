家電製品市場は2032年までに1兆2,031億1,000万ドルに達すると予想され、2025年から2032年にかけてCAGRは6.33%となる見込み

世界の家電製品市場レポートでは、Haier Inc.、KENT、Eureka Forbes Ltd.、Orient Electricなどの主要企業を取り上げました。

NY, JAPAN, April 3, 2025 / EINPresswire.com / -- 世界の 家電製品市場 規模は、2024年に7,435.6億米ドルと評価されました。2025年の7,830.4億米ドルから2032年までに1兆2,031.1億米ドルに成長し、予測期間中に6.33%のCAGRを示すと予測されています。個人のライフスタイル向上に対する需要の高まりと一人当たりの支出額の増加が、市場の成長を後押しすると予想されます。北米とヨーロッパでの家電製品に対する需要の高まりが、市場の進路を後押しすると予想されます。人口増加と都市化の傾向が、市場の発展を後押しすると見込まれています。 Fortune Business Insights™ は、「家電市場、2025 ~ 2032 年」というタイトルのレポートでこの情報を共有しています。無料のサンプル調査 PDF を入手:𝗦𝗲𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗖𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱: タイプ別 (主な家電製品) {冷蔵機器、調理器具、洗濯・乾燥機器、暖房・冷房機器、その他}、小型家電[コーヒーメーカー、フードプロセッサー、加湿器、電子レンジ、その他]、スマート家電)、流通チャネル別(スーパーマーケット・ハイパーマーケット、専門店、オンライン/Eコマース、その他)。市場規模:北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ消費者動向:消費者の購買力の高まりと可処分所得の増加が市場成長の原動力に| 消費者のシフトテクノロジーと環境に優しい製品への需要が需要を阻害する可能性イノベーションの展望:市場の発展を促進する主要プレーヤーによる技術革新市場には、新しいブランド、製品の発売、パートナーシップに注力するさまざまなプレーヤーが存在します。メーカーは、収益の創出に向けて顧客基盤を拡大するための革新的な製品の開発に注力しています。2022 年 5 月、Hisense は中東で Wi-Fi 対応の新しいスマート家電製品シリーズを発売しました。2022 年 2 月、Crompton Greaves Consumer Electricals は、小型家電製品カテゴリーをサポートするために、小型家電メーカーである Butterfly Gandhimath Appliances Ltd. の買収を発表しました。当社が提携している企業:• Whirlpool Corporation (米国)• Samsung Electronics Co. Ltd. (韓国)• Haier Inc. (中国)• Bajaj Electricals Ltd (インド)• Koninklijke Philips N.V. (韓国)• IFB Appliances (インド)• KENT (インド)• Eureka Forbes Ltd. (インド)• パナソニックホールディングス株式会社 (日本)• オリエントエレクトリック (インド)市場予測:デジタル化によりスマートホーム家電が主要セグメントにタイプ別に見ると、市場は大型家電、小型家電、スマートホーム家電に分かれています。スマートホーム家電セグメントは、広々とした住宅、増加する可処分所得、手頃な価格により、タイプセグメントで最大のシェアを占めています。デジタル化の進展と、世界的にスマートホームが主流となっていることから、市場シェアが拡大すると見込まれています。顧客にさまざまな割引を提供することで、専門店が主導権を握る流通チャネルに基づいて、市場はスーパーマーケットとハイパーマーケット、専門店、オンライン/電子商取引、その他に分類されます。専門店セグメントは、消費者にさまざまな割引やコードを提供することで、売上高の45%以上を占め、市場を独占すると予想されます。オンライン/電子商取引セグメントも、配送と交換の容易さ、顧客のライフスタイルの変化、金融の可用性により、急速に成長する見込みです。フォローするTOC 付き研究レポート:𝐊𝐞𝐲世界の家電製品市場:可処分所得の増加が市場開発を促進消費者の支出の増加と人口の可処分所得の増加が、家電製品市場の成長を牽引すると予想されています。大手メーカーは、エネルギーの節約とエネルギーの最大化に重点を置いた効率的な家電製品に注力してきました。新技術への移行と環境に優しい製品への需要が、市場の成長を後押しすることになるでしょう。2021年2月、パナソニックホールディングス株式会社は、インドでコネクテッド冷蔵庫、エアコン、洗濯機などのAI対応家電製品の拡大を発表しました。ただし、半導体チップの不足が市場の成長を妨げると予想されます。予測期間:消費者の支出額が高いため、北米が市場シェアをリード消費者の支出額が高いため、北米は家電製品の市場シェアで最大のシェアを占めると予想されています。カナダや米国などの国からの需要が高く、スマートデバイスの採用率と消費率が上昇したため、2021年の市場規模は2,097億米ドルに達しました。この地域の市場成長では、高効率、強化されたデザイン、断熱家電が牽引すると予想されています。アジア太平洋地域は、エネルギー効率の高い家電製品の需要増加により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。インドや中国などの国からの需要増加により、このような家電製品の需要が増加する見込みです。西ヨーロッパ諸国における建設活動の増加により、このような家電製品の採用率が高まっています。革新的な製品に対する需要と高度な家電製品の人気が高まり、市場の成長の機会が生まれると予想されます。世界の家電製品市場における 2023 年の成長率:2023 年 9 月: 家電製品の世界的なリーダーである BSH Home Appliances Pvt. Ltd は、全自動のオールラウンド ケアフロント ロード洗濯機の新シリーズを発売しました。これらの製品の発売により、ボッシュは日々の作業を楽にし、お客様の生活を向上させる革新的なソリューションを提供するという取り組みを継続します。2023年1月:エレクトロニクス企業のサムスンは、カスタマイズ可能な家電製品ラインナップに、Bespoke AIオーブンやBespoke冷蔵庫の幅広い種類を含む新製品を発売しました。カスタマイズ可能なデザインと最新のキッチンイノベーションを備えたこれらの新しいBespokeカテゴリーの家電製品は、SmartThingsとシームレスに連携し、比類のない利便性と節約を提供します。詳細はこちら:市場レポート: 暖房器具市場 規模 、シェア、成長、予測、2032年 高級キッチン器具市場 シェア、成長、レポート、2032年

