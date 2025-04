自由的國際化城市 (Free Global Cities)：將移民危機化為良機的新願景

今天出版的開創性新書介紹了應對全球移民危機的變革性解決方案:建立自治的城市繁榮樞紐,讓移民和難民得以重建生活並為社會作出貢獻

蘇黎世, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由於傳統方法未能奏效,《自由的國際化城市:移民和公共管治的未來領導者》 (Free Global Cities: The Future Leaders in Migration and Public Governance) 提出了一個大膽的替代方案:建立自治城市,旨在帶來經濟發展機會,並且推動教育和創新。 這本書由瑞士非牟利人道主義組織 Andan Foundation 的主席 Christian H. Kälin 博士 編撰,匯集了眾多傑出的全球思想領袖的見解,探討自給自足的自治城市如何為流離失所的族群提供建立新生活的機會。

該書由 Bloomsbury 出版,旨在號召全球領袖和公民重新思考,對於因衝突、迫害和氣候變遷而被迫流離失所的族群,如何將危機化為機遇,當中結合前瞻性的想法、可行的政策和有利可圖的投資。

Kälin 說:「在這些章節當中,我們探索應對全球難民和移民危機的務實解決方案——建立自治的次國家實體,讓流離失所的人士可以在此生活、工作和創業,最終成為當地經濟的積極貢獻者。 透過將移民問題轉變為大好良機,這些自由的國際化城市將創造途徑,為難民重建生活,同時可推動經濟發展及有助社會穩定。」

自給自足社區的願景

本書收錄了 35 位國際頂尖專家的見解,包括:聯合國前副秘書長 Michael Møller,Tipolis 創辦人兼行政總裁 Titus Gebel 博士,EurAsia Heart 創辦人兼會長、教授、博士、榮譽博士 Paul Robert Vogt,馬爾代夫前總統及 Climate Vulnerable Forum 秘書長 Mohamed Nasheed,AlphaGeo 創辦人兼行政總裁 Parag Khanna 博士,獨立政策顧問和作家 Simon Anholt,以及 EU Agency for Asylum 副執行幹事 Mikael Ribbenvik Cassar。

這些專家共同為未來的移民管治提供了全面的路線圖,闡明自由的國際化城市 (Free Global Cities)如何有助繁榮、穩定和發展。

Kälin 解釋說:「難民不應被視為接受恩惠或者對收容他們的社區造成負擔,而應被視為變革的催化劑。只要在新家園有機會,他們就能以自己的技能、才華和觀點作出貢獻。 自由的國際化城市透過創造共融和創新的環境,致力讓流離失所的族群發揮潛力,將他們從環境的受害者變為開創自身未來的創造者。」

撰稿人之一的聯合國前副秘書長 Michael Møller 表示:「自由的國際化城市 (Free Global Cities)的概念是應對錯綜複雜生存挑戰的創新解決方案,效果立竿見影,具有十分重要的意義,因為這需要從基本元素出發,以符合邏輯的方式,重新思考城市的概念本身及其提供綜合前進道路的潛力。」

Asia Research Institute of the National University of Singapore 傑出學者、聯合國安全理事會前主席 Kishore Mahbubani 在評論中指出:「除非全人類團結起來,共同合作,找到富有創意和創新性的解決方案,否則許多社會將因移民人口飆升帶來的壓力而分崩離析。 (……) 幸運的是,對於全球移民問題,現在我們有一個創新的解決方案,政治人物實施後亦可以再次當選, 這個創新的解決方案稱為自由的國際化城市 (Free Global Cities)。」

人人享有美好未來

隨著移民數量不斷增長,各國政府和國際組織面臨越來越大的壓力,需要制定政治上可行的有效解決方案。 自由的國際化城市 (Free Global Cities)模式可應對預期的移民增長問題。 這些城市具有可擴展性,能夠為流離失所的族群提供開創新未來的機會,同時亦為接收他們的國家帶來持久的利益。

馬爾代夫前總統及現任 Climate Vulnerable Forum 秘書長 Mohamed Nasheed 表示:「透過注重共融政策和有效的邊境管理策略,各國乃至未來的自由的國際化城市 (Free Global Cities)可以增強應對全球挑戰的能力,促進可持續發展,並減輕被迫移民者帶來的負面影響。」

AlphaGeo 創辦人兼行政總裁 Parag Khanna 博士在其章節中指出,當今層出不窮的移民浪潮不僅與流動人口有關: 「他們屬於更宏大人類故事的一部分,是全球文明架構的劃時代轉變。 我們正在進入最後一個充滿機遇的窗口期,確保人類能夠盡可能生存。 如要成功,我們不僅要修改移民政策; 相反,我們需要一項全球策略,重新規劃人類文明的地域佈局,在能夠適應氣候變化的地區,打造可持續發展的城市棲息地。」

