자유로운 글로벌 시티: 이주 위기를 기회로 만드는 새 비전을 제시

이주민과 난민이 삶을 재건하고 사회에 기여할 수 있게 해주는 번영하는 자치 도시 허브: 글로벌 이주 위기에 대한 혁신적 해법 소개하는 획기적인 책 출간

취리히, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 기존의 접근 방식이 효과를 거두지 못하는 가운데 책 ‘자유로운 글로벌 시티: 이주와 공공 거버넌스의 미래 리더들(The Future Leaders in Migration and Public Governance)’은 경제적 기회, 교육, 혁신을 촉진하고자 자율 도시를 설계하자는 대담한 해법을 제시한다. 스위스 비영리 인도주의 단체 Andan Foundation의 회장인 Dr. Christian H. Kälin이 편집한 이 책은, 전 세계 여러 저명한 사상가들의 글을 모아 자급자족 가능한 자율 도시가 어떻게 난민들에게 새 삶을 시작할 기회를 주는가를 모색한다.

Bloomsbury에서 출간된 이 책은 미래 지향적인 아이디어와 실행 가능한 정책, 수익성 있는 투자를 결합해 전 세계 리더들과 시민들에게 분쟁, 박해, 기후변화 등으로 터전에서 밀려난 사람들의 이주를 기회로 바꾸는 방법을 재고할 것을 촉구한다.

Kälin은 “책을 통해 우리는 세계 난민과 이주 위기에 대한 실용적 해법을 탐색한다. 하위 국가 자치 단체를 만들어 난민들이 거주하고, 일하고, 일할 수 있는 공간을 만들고, 궁극적으로 지역 경제에 보탬이 되게 하자는 것이다. 자유로운 글로벌 시티는 이주를 위기에서 기회 동력으로 바꿔 난민들이 삶을 재건할 수 있도록 길을 터주고 경제 성장 과 사회 안정을 도모한다”라고 소개했다.

자급자족 공동체를 위한 비전

이 책은 전 유엔 사무총장 Michael Møller, Tipolis 설립자 겸 CEO Titus Gebel 박사, EurAsia Heart 설립자 겸 회장인 Paul Robert Vogt 교수 겸 명예 박사, 전 몰디브 대통령 겸 Climate Vulnerable Forum 사무총장 Mohamed Nasheed, AlphaGeo 설립자 겸 CEO Parag Khanna 박사, 정책 고문 겸 작가 Simon Anholt, EU Agency for Asylum 부국장 Mikael Ribbenvik Cassar 등, 35명의 국제 전문가들의 글로 이뤄졌다.

이 전문가들이 미래의 이주 거버넌스에 대한 포괄적 로드맵을 제공하며 자유로운 글로벌 도시가 번영, 안정, 발전을 어떻게 도모하는가를 보여준다.

Kälin 은 “우리는 난민을 구제할 대상 또는 공동체가 떠안는 부담으로 인식하기보다 새 터전에서 기회를 받는다면 기술, 재능, 시각 등으로 기여할 수 있는 변화의 주체로 인식한다. 자유로운 글로벌 도시는 포용성과 혁신의 환경을 조성하고 난민의 잠재력을 끌어내 난민을 피해자에서 스스로 미래를 설계하는 존재로 변화시키고자 한다”라고 말했다.

기고자이자 전 유엔 사무총장인 Michael Møller는 “자유로운 글로벌 도시라는 개념은 복잡하게 얽혀 있는 실존적 도전 과제에 대한 혁신적이고 신속한 해법으로 매우 탁월하다. 이 해법은 도시라는 개념을 비롯해 발전 기회를 제공하는 도시의 잠재력을 근본적이고 논리적으로 재고하게끔 한다”라고 말했다.

싱가포르 국립대학교 산하 아시아 연구소의 수석 연구원이자 전 유엔 안전보장이사회 의장인 Kishore Mahbubani 교수는 “전 인류가 협력해 창의적이고 혁신적인 해법을 찾지 못한다면, 폭발적 이주에 따른 스트레스로 여러 사회가 분열할 것이다. (…) 다행히도 세계 이주 문제에 대한 혁신적 해법은 존재하며, 이는 정치인들에게도 유리하게 작용할 것이다. 이 혁신적 해법을 우리는 자유로운 글로벌 도시라고 부른다”라고 소개했다.

모두를 위한 멋진 미래

이주하는 인구가 계속 증가함에 따라, 정부와 국제기구들은 효과적이면서 정치적으로 실현 가능한 해결책을 개발하라는 압박을 받고 있다. 자유로운 글로벌 도시 모델은 예상되는 이주 증가에 대응한다. 이 도시들은 언제든 확장이 가능하며, 이주자들에게 새 미래를 건설할 기회를 제공하고, 동시에 이들을 받아들인 국가에도 지속적인 이익을 제공한다.

전 몰디브 대통령이자 Climate Vulnerable Forum의 사무총장인Mohamed Nasheed는 “포괄적인 정책과 효과적인 국경 관리 전략을 우선시한다면, 국가, 나아가 미래의 자유로운 글로벌 도시는 세계 문제들에 대한 회복력을 키울 수 있고, 지속 가능한 개발을 도모하면서 강제 이주의 부정적인 영향을 완화할 수 있다”라고 말했다.

AlphaGeo의 설립자이자 CEO인 Parag Khanna 박사는 오늘날 계속되는 이주가 단순히 난민들에게만 국한되는 문제가 아니라고 지적한다. “이는 훨씬 더 거대한 이야기의 일부이며, 세계 문명이 재편되는 획기적 변화이기도 하다. 우리는 인류의 최대 생존을 보장하기 위한 마지막 기회 창구에 진입하고 있다. 성공하기 위해서는 이민 정책을 손보는 것 이상의 노력이 필요하다. 기후 회복력이 있는 지역에 지속 가능한 도시 거주지를 만들기 위해 인간 문명 지형을 재구성하는 세계적 차원의 전략이 필요한 상황”이라고 말했다.

