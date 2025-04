ערים גלובליות חופשיות: חזון חדש להפיכת משבר ההגירה להזדמנות

ספר חדש ופורץ דרך שפורסם היום מציג פתרון טרנספורמטיבי למשבר ההגירה העולמי: מוקדי שגשוג עירוניים בשלטון עצמי שבהם מהגרים ופליטים יכולים לבנות מחדש את חייהם ולתרום לחברה

ציריך, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- כשגישות קונבנציונליות נכשלות, ערים גלובליות חופשיות: מנהיגי העתיד בהגירה וממשל ציבורי (Free Global Cities: The Future Leaders in Migration and Public Governance ) מציע אלטרנטיבה נועזת - ערים אוטונומיות שנועדו לטפח הזדמנויות כלכליות, חינוך וחדשנות. הספר, שנערך על ידי ד"ר כריסטיאן ה. קלין (Dr. Christian H. Kälin), יו"ר הארגון ההומניטרי השוויצרי ללא מטרות רווח Andan Foundation, מפגיש מגוון רחב של מובילי דעה גלובליים מכובדים כדי לחקור כיצד ערים אוטונומיות המקיימות את עצמן יכולות להציע לאוכלוסיות עקורות את ההזדמנות לבנות חיים חדשים.

הספר, שיצא לאור בהוצאת Bloomsbury, מאתגר מנהיגים ואזרחים עולמיים לחשוב מחדש כיצד ניתן להפוך את עקירתם של אנשים שנאלצו לעזוב את בתיהם עקב סכסוך, רדיפה ושינויי אקלים להזדמנות, תוך שילוב רעיונות עם חשיבה קדימה עם מדיניות מעשית והשקעות רווחיות.

"באמצעות פרקים אלה, אנו בוחנים פתרון פרגמטי למשבר הפליטים וההגירה העולמי - יצירת ישויות תת-לאומיות בשלטון עצמי שבהן עקורים יכולים לחיות, לעבוד ולהקים עסקים, ובסופו של דבר להפוך לתורמים פעילים לכלכלה המקומית. על ידי הפיכת ההגירה מבעיה למנוע של הזדמנויות, הערים הגלובליות החופשיות הללו יוצרות נתיבים לפליטים לבנות מחדש את חייהם תוך הנעת צמיחה כלכלית ויציבות חברתית", אומר קלין.

חזון לקהילות המקיימות את עצמן

הספר כולל מאמרים של 35 מומחים בינלאומיים מובילים, כולל מייקל מולר (Michael Møller), לשעבר תת-מזכ"ל האו"ם; ד"ר טיטוס גבל (Dr. Titus Gebel), מייסד ומנכ"ל Tipolis; פרופסור ד"ר ה.ק. פול רוברט ווגט (Dr. h.c. Paul Robert Vogt), מייסד ונשיא EurAsia Heart; מוחמד נאשיד (Mohamed Nasheed), נשיא האיים המלדיביים לשעבר ומזכ"ל פורום פגיעי האקלים; ד"ר פאראג קאנה (Dr. Parag Khanna), מייסד ומנכ"ל AlphaGeo; סיימון אנהולט (Simon Anholt), יועץ מדיניות עצמאי וסופר; ומיכאל ריבנוויק קאסאר (Mikael Ribbenvik Cassar), סגן מנכ"ל סוכנות המקלט של האיחוד האירופי.

יחד, מומחים אלה מספקים מפת דרכים מקיפה לעתיד ממשל ההגירה, הממחישה כיצד ערים גלובליות חופשיות יכולות להניע שגשוג, יציבות ופיתוח.

קלין מסביר כי "במקום לתפוס את הפליטים כמקבלי נדיבות או נטל על הקהילות המארחות, היא מכירה בהם כסוכני שינוי, המסוגלים לתרום את כישוריהם, כישרונותיהם ונקודות המבט שלהם אם תינתן להם ההזדמנות בבית חדש. על ידי טיפוח סביבות של הכללה וחדשנות, ערים גלובליות חופשיות מבקשות לרתום את הפוטנציאל הבלתי מנוצל של העקורים, ולהפוך אותם מקורבנות של הנסיבות לאדריכלים של עתידם".

מייקל מולר, לשעבר תת-מזכ"ל האו"ם, שמביע עמדה בספר, אומר: "הרעיון של ערים גלובליות חופשיות כפתרונות חדשניים ומהירים לאתגרים קיומיים השזורים זה בזה הוא הגיוני ביותר מכיוון שהוא כרוך בחשיבה מחודשת יסודית והגיונית על עצם הרעיון של ערים והפוטנציאל שלהן לספק נתיב מקיף קדימה".

פרופ' קישורי מחבובאני (Prof. Kishore Mahbubani), עמית מחקר במכון לחקר אסיה באוניברסיטה הלאומית של סינגפור ונשיא מועצת הביטחון של האו"ם לשעבר, מציין בפרשנותו כי "אם האנושות כולה לא תתאחד כדי לשתף פעולה ולמצוא פתרונות יצירתיים וחדשניים, חברות רבות ייקרעו לגזרים על ידי לחצים הנוצרים על ידי הגירה נפיצה. (…) למרבה המזל, יש פתרון חדשני להגירה הגלובלית שיכול לגרום לפוליטיקאים להיבחר מחדש לאחר ביצועו. כאן, הפתרון החדשני הזה נקרא "ערים גלובליות חופשיות" ("Free Global Cities")

עתיד טוב לכולם

ככל שמספרי ההגירה ממשיכים לגדול, ממשלות וארגונים בינלאומיים מתמודדים עם לחץ גובר לפתח פתרונות שהם לא רק יעילים אלא גם אפשריים מבחינה פוליטית. מודל הערים הגלובליות החופשיות מגיב לעלייה הצפויה בהגירה. ערים אלה ניתנות להרחבה וניתן ליישם אותן כדי להציע לעקורים את ההזדמנות לבנות לעצמם עתיד חדש, תוך מתן יתרונות מתמשכים למדינות המארחות אותם.

מוחמד נאשיד, נשיא האיים המלדיביים לשעבר וכיום מזכ"ל פורום Climate Vulnerable, אומר בפרק שכתב כי "על ידי מתן עדיפות למדיניות כוללת ואסטרטגיות יעילות לניהול גבולות, מדינות ולמעשה ערים גלובליות חופשיות עתידיות יכולות לשפר את עמידותן בפני אתגרים גלובליים, לקדם פיתוח בר קיימא ולהפחית את ההשפעות השליליות של הגירה כפויה".

בפרק שלו, ד"ר פאראג קאנה, מייסד ומנכ"ל AlphaGeo, מציין שגלי ההגירה המתפתחים כיום אינם קשורים רק לאנשים בתנועה. "הם חלק מסיפור גדול בהרבה, שינוי תקופתי בארגון הציוויליזציה העולמית. אנו נכנסים לחלון הזדמנויות - חלון ההזדמנויות האחרון - להבטיח הישרדות מקסימלית של המין שלנו. כדי להצליח, נצטרך לעשות יותר מאשר להתעסק במדיניות ההגירה. במקום זאת, אנו זקוקים לאסטרטגיה גלובלית כדי לתכנת מחדש את הגיאוגרפיה של הציוויליזציה האנושית לעבר בתי גידול עירוניים בני קיימא במקומות עמידים לאקלים".

