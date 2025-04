Villes mondiales libres (Free Global Cities) : une nouvelle vision pour transformer la crise migratoire en opportunité

Publié aujourd’hui, un nouvel ouvrage révolutionnaire présente une solution transformatrice à la crise migratoire mondiale : des pôles de prospérité urbains autonomes dans lesquels les migrants et les réfugiés peuvent reconstruire leur vie et apporter leur contribution à la société.

ZURICH, 03 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face à l’échec des approches conventionnelles, Free Global Cities: The Future Leaders in Migration and Public Governance propose une alternative audacieuse : des villes autonomes conçues dans le but de favoriser les opportunités économiques, l’éducation et l’innovation. Publié sous la direction du Dr Christian H. Kälin, président de la Fondation Andan, une organisation humanitaire suisse à but non lucratif, cet ouvrage réunit un large éventail international d’éminents leaders d’opinion afin d’explorer dans quelle mesure des villes autonomes et indépendantes peuvent offrir aux populations déplacées la possibilité de démarrer une nouvelle vie.

Cet ouvrage publié par Bloomsbury invite en effet les dirigeants et les citoyens du monde entier à repenser la manière dont le déplacement des personnes contraintes de quitter leur foyer en raison des conflits, des persécutions et du changement climatique peut se transformer en opportunité, en associant des idées avant-gardistes à des politiques concrètes ainsi qu’à des investissements rentables.

« À travers ces chapitres, nous explorons une solution pragmatique à la crise mondiale des réfugiés et des migrants, à savoir : la création d’entités infranationales autonomes dans lesquelles les personnes déplacées peuvent vivre, travailler et créer des entreprises, tout en contribuant activement à l’économie locale. Ces villes mondiales libres peuvent transformer le problème du phénomène migratoire en un moteur d’opportunités et offrir aux réfugiés des moyens de reconstruire leur vie tout en stimulant la croissance économique et la stabilité sociale », explique Kälin.

Une vision pour des communautés autonomes

L’ouvrage présente les contributions de 35 experts internationaux de premier plan, dont notamment Michael Møller, ancien secrétaire général adjoint des Nations unies ; le Dr Titus Gebel, fondateur et PDG de Tipolis ; le professeur Paul Robert Vogt (Dr. h.c.), fondateur et président d’EurAsia Heart ; Mohamed Nasheed, ancien président des Maldives et secrétaire général du Climate Vulnerable Forum ; le Dr Parag Khanna, fondateur et PDG d’AlphaGeo ; Simon Anholt, conseiller politique indépendant et auteur ; et Mikael Ribbenvik Cassar, directeur exécutif adjoint de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

Ensemble, ces experts proposent une feuille de route exhaustive pour l’avenir de la gouvernance des migrations, tout en illustrant la manière dont ces Villes mondiales libres peuvent favoriser la prospérité, la stabilité et le développement.

Kälin explique que « plutôt que de percevoir les réfugiés comme des bénéficiaires de la générosité des communautés d’accueil sur lesquelles ils pèsent comme des fardeaux, cette approche les reconnaît comme des agents du changement, capables d’apporter leurs propres compétences, talents et perspectives si l’opportunité leur en est donnée dans un nouveau foyer. Les Villes mondiales libres, en favorisant des environnements inclusifs et innovants, cherchent à libérer le potentiel inexploité des personnes déplacées. De victimes des circonstances, elles les transforment ainsi en architectes de leur propre avenir. »

Michael Møller, ancien Secrétaire général adjoint des Nations unies, qui a contribué à cet ouvrage, a déclaré : « Le concept de Villes mondiales libres, en tant que solutions innovantes et rapides répondant à des défis existentiels interdépendants, est tout à fait judicieux, car il implique une refonte fondamentale et logique du concept même de la ville et de son potentiel à offrir une solution globale pour l’avenir. »

Le professeur Kishore Mahbubani, chercheur émérite à l’Asia Research Institute de la National University of Singapore et ancien président du Conseil de sécurité des Nations unies, souligne dans son commentaire qu’« à moins que l’humanité tout entière ne s’unisse afin de coopérer et de trouver des solutions créatives et innovantes, de nombreuses sociétés seront déchirées par les tensions générées par une migration explosive. (…) Heureusement, face aux migrations internationales, il existe une solution innovante et susceptible de permettre la réélection des politiciens qui l’auront mise en œuvre. Ici, cette solution innovante s’appelle les Villes mondiales libres. »

Un avenir meilleur pour tous

Tandis que le nombre de migrants ne cesse de prendre de l’ampleur, les gouvernements et les organisations internationales sont confrontés à une pression croissante pour l’élaboration de solutions non seulement efficaces, mais aussi politiquement réalisables. Or, le modèle des Villes mondiales libres apporte une réponse à l’augmentation prévue des flux migratoires. Évolutives, ces villes peuvent être mises en œuvre de manière à offrir aux personnes déplacées la possibilité de se bâtir un nouvel avenir tout en offrant des avantages durables aux pays qui les accueillent.

Mohamed Nasheed, ancien président des Maldives et actuel secrétaire général du Climate Vulnerable Forum, déclare dans sa contribution à l’ouvrage qu’« en privilégiant des politiques inclusives et des stratégies efficaces en matière de gestion des frontières, les nations et, ce faisant, les futures Villes mondiales libres peuvent renforcer leur résilience face aux défis mondiaux, promouvoir le développement durable et atténuer les impacts négatifs des migrations forcées. »

Dans le chapitre dont il est l’auteur, le Dr Parag Khanna, fondateur et PDG d’AlphaGeo, souligne que les vagues migratoires actuelles ne concernent pas uniquement les déplacements de populations. « Elles s’inscrivent dans le cadre d’une évolution bien plus significative impliquant un changement radical dans l’organisation de la civilisation mondiale. Nous entrons dans une fenêtre d’opportunité – qui est aussi la dernière – pour assurer la survie maximale de notre espèce. Pour y parvenir, il nous faudra aller bien au-delà du simple remaniement des politiques d’immigration. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une stratégie mondiale pour reprogrammer la géographie de la civilisation humaine vers des habitats urbains durables situés dans des lieux résilients au changement climatique. »

