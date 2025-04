Ciudades globales libres (Free Global Cities): una nueva visión para convertir la crisis migratoria en una oportunidad

Un nuevo libro innovador que se publicó hoy presenta una solución transformadora a la crisis migratoria mundial: centros de prosperidad urbana autónomos donde los migrantes y refugiados puedan reconstruir sus vidas y contribuir a la sociedad

ZURICH, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ante el fracaso de los enfoques convencionales, el libro Free Global Cities: The Future Leaders in Migration and Public Governance propone una alternativa audaz: ciudades autónomas diseñadas para fomentar las oportunidades económicas, la educación y la innovación. Editado por el Dr. Christian H. Kälin, presidente de la organización humanitaria suiza sin fines de lucro Andan Foundation, el libro reúne a una amplia gama de destacados líderes globales del pensamiento para explorar cómo las ciudades autónomas autosuficientes pueden ofrecer a las poblaciones desplazadas la oportunidad de construir nuevas vidas.

Este libro publicado por Bloomsbury desafía a los líderes y ciudadanos globales a repensar cómo el desplazamiento de personas obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos, persecución y cambio climático puede convertirse en una oportunidad si se combinan ideas progresistas con políticas viables e inversiones rentables.

“A través de estos capítulos, exploramos una solución pragmática a la crisis mundial de refugiados y migración: crear entidades subnacionales autónomas donde las personas desplazadas puedan vivir, trabajar y comenzar negocios, lo que los convertiría en última instancia en contribuyentes activos a la economía local. Al transformar la migración de un problema a un motor de oportunidades, estas ciudades globales libres crean vías para que los refugiados reconstruyan sus vidas al tiempo que impulsan el crecimiento económico y la estabilidad social", afirma Kälin.

Una visión sobre comunidades autosuficientes

El libro cuenta con contribuciones de 35 expertos internacionales destacados, entre ellos Michael Møller, ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas; el Dr. Titus Gebel, fundador y director ejecutivo de Tipolis; profesor Dr. h.c. Paul Robert Vogt, fundador y presidente de EurAsia Heart; Mohamed Nasheed, expresidente de las Maldivas y secretario general del Foro de Vulnerabilidad Climática; Dr. Parag Khanna, fundador y director ejecutivo de AlphaGeo; Simon Anholt, asesor político independiente y autor; y Mikael Ribbenvik Cassar, director ejecutivo adjunto de la Agencia de Asilo de la UE.

Juntos, estos expertos ofrecen una hoja de ruta integral para el futuro de la gobernanza de la migración, ilustrando cómo las Ciudades globales libres pueden impulsar la prosperidad, la estabilidad y el desarrollo.

Kälin explica que “en lugar de percibir a los refugiados como receptores de benevolencia o cargas para las comunidades anfitrionas, se los reconoce como agentes de cambio, capaces de aportar sus habilidades, talentos y perspectivas si se les da la oportunidad en un nuevo hogar. Al fomentar entornos de inclusión e innovación, las Ciudades globales libres buscan aprovechar el potencial desaprovechado de las personas desplazadas, transformándolas de víctimas de las circunstancias en artífices de su propio futuro.

El colaborador Michael Møller, ex secretario general adjunto de la ONU, afirma: "El concepto de Ciudades globales libres como soluciones innovadoras y rápidas a desafíos existenciales entrelazados cobra un sentido innegable porque implica un replanteamiento fundamental y lógico del concepto mismo de ciudad y su potencial para ofrecer un camino integral hacia adelante".

El profesor Kishore Mahbubani, miembro distinguido del Instituto de Investigación de Asia de la Universidad Nacional de Singapur y expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señala en su comentario que “a menos que la humanidad en su conjunto se una para cooperar y encontrar soluciones creativas e innovadoras, muchas sociedades se verán desgarradas por las tensiones generadas por la migración explosiva. (…) Por fortuna, existe una solución innovadora a la migración global que puede permitir que los políticos sean reelegidos después de llevarla a cabo. Esta solución innovadora se llama Ciudades globales libres”.

Un buen futuro para todos

A medida que las cifras de migración continúan aumentando, los gobiernos y las organizaciones internacionales enfrentan una presión cada vez mayor para desarrollar soluciones que no solo sean efectivas sino también políticamente viables. El modelo Ciudades globales libres responde al aumento previsto de la migración. Estas ciudades son escalables y pueden implementarse para ofrecer a las personas desplazadas la oportunidad de labrarse un nuevo futuro al tiempo que aportan beneficios duraderos a las naciones que las acogen.

Mohamed Nasheed, expresidente de las Maldivas y actual secretario general del Foro de Vulnerabilidad Climática, afirma en su contribución que "al priorizar políticas inclusivas y estrategias eficaces de gestión de fronteras, las naciones y, de hecho, las futuras Ciudades globales libres, pueden mejorar su resiliencia ante los desafíos globales, promover el desarrollo sostenible y mitigar los impactos negativos de las migraciones forzadas".

El Dr. Parag Khanna, fundador y director ejecutivo de AlphaGeo, señala en su capítulo del libro que las olas migratorias que se están desarrollando hoy en día no se limitan a personas en movimiento. “Son parte de una historia mucho más grandiosa, un cambio trascendental en la organización de la civilización global. Se nos abre una ventana de oportunidad —la última ventana de oportunidad— para asegurar la máxima supervivencia de nuestra especie. Para tener éxito, tendremos que hacer algo más que modificar la política de inmigración. Más bien, necesitamos una estrategia global para reprogramar la geografía de la civilización humana hacia hábitats urbanos sostenibles en lugares resilientes al clima”.

