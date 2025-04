ANKO zaprezentuje maszyny do produkcji pierogów i najnowsze funkcje Internetu rzeczy podczas kwietniowego wydarzenia online

NOWE TAJPEJ, Tajwan, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ANKO Food Machine, lider w branży rozwiązań do produkcji żywności dla firm każdej wielkości, zaprezentuje swoje wszechstronne maszyny do produkcji pierogów, demonstrując różne metody robienia pierogów w stylu polskim, włoskim i chińskim podczas pokazu online, który odbędzie się 24 kwietnia o godzinie 11:00 (czasu środkowoeuropejskiego letniego). Międzynarodowa firma zaprezentuje również najnowsze osiągnięcia w zakresie Internetu rzeczy, podkreślając swoje zaangażowanie w rozwój wydajnej automatyzacji branży produkcji żywności.

Ponieważ nowe technologie zyskują szerokie zastosowanie, zwiększając wydajność produkcji, ANKO zademonstruje, w jaki sposób wszechstronność urządzeń firmy pozwala dostosować się do różnych metod produkcji żywności. Firma zaprezentuje proces wdrożenia wielofunkcyjnej maszyny do napełniania i formowania pierogów HLT-700U oraz maszyny do formowania pierogów EA-100KA na hali produkcyjnej, a także kompleksowy system zarządzania nimi. Urządzenie HLT-700U może wyprodukować do 12 tysięcy pierogów w ciągu godziny.

„W ANKO priorytetowo traktujemy zarówno innowacyjność, jak i wrażenia użytkowników” – zapewnia dyrektor generalny ANKO, Richard OuYang. „Nasze maszyny zostały zaprojektowane z myślą o intuicyjnej obsłudze, wspieranej przez inteligentną infrastrukturę, która separuje procesy zarządzania maszynami od procesów przetwarzania w chmurze. Takie podejście umożliwia zoptymalizowane monitorowanie produkcji, proaktywną konserwację i płynniejszą integrację technologii, takich jak zdalne czujniki i napędy silnikowe – zapewniając naszym klientom maksymalne wykorzystanie ich systemów produkcji żywności”.

Transmisja na żywo odbędzie się z salonu wystawowego ANKO, w którym międzynarodowi klienci regularnie przeprowadzają testy maszyn spożywczych, udoskonalając swoje tradycyjne przepisy z zespołem ekspertów ANKO. Profesjonalistów z branży zainteresowanych dołączeniem zachęcamy do zarejestrowania się tutaj.

ANKO Food Machine jest najdłużej działającym dostawcą rozwiązań spożywczych na Tajwanie i współpracuje z firmami w całej Europie, w tym w Polsce, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wkrótce ANKO otworzy nowy oddział w Rotterdamie w Holandii. Do tej pory firma sprzedała swoje rozwiązania do produkcji żywności do 114 krajów i oferuje zintegrowane linie produkcyjne dla fabryk i kuchni komercyjnych, zapewniając płynną automatyzację – od przygotowania składników do końcowego pakowania.

Zdjęcie towarzyszące temu ogłoszeniu jest dostępne pod adresem https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2ad7d67-cf19-49fa-b0d1-0dfab4ef0571

Osoba kontaktowa: Heberto Orozco Numer telefonu: +866-979005057 Adres e-mail: heberto@anko.com.tw

