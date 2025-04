Digitale Gründung per API: beglaubigt.de launcht Schnittstelle für UG/GmbH-Gründung mit Notaren

Felix Gerlach (l.) und Alexander Sporenberg (r.), Gründer von beglaubigt.de

Digitale Gründung per API – beglaubigt.de bietet als erstes Unternehmen in Deutschland eine API zur UG / GmbH Gründung in Zusammenarbeit mit Notaren.

Unsere Vision ist, dass Gründen so einfach wird wie das Anlegen eines Nutzerkontos – rechtssicher, digital und sofort einsatzbereit.” — Alexander Sporenberg

MüNCHEN, BAYERN, GERMANY, April 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Das LegalTech-Startup beglaubigt.de ermöglicht ab sofort die Gründung von GmbHs und UGs per API – digital, sicher und auf Wunsch auch mit persönlicher Begleitung. Der notarielle Teil der Gründung schließt sich nahtlos an den API-Prozess an und kann digital und ortsunabhängig im Rahmen des Videoverfahrens der Bundesnotarkammer erfolgen (§ 16a ff. BeurkG).Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Online-Gründung im August 2022 gestaltete sich die Umsetzung in der Praxis schwierig: Laut aktuellen Schätzungen wurden weniger als 5 % der über 100.000 GmbH-Gründungen pro Jahr tatsächlich digital abgeschlossen.beglaubigt.de löst dieses strukturelle Problem mit einem standardisierten API-Prozess: Plattformen stoßen die Gründung per Schnittstelle an – beglaubigt.de koordiniert die Abwicklung, die Einreichung zur Registereintragung sowie das begleitende Dokumentenmanagement.Die Lösung eignet sich ideal für Plattformbetreiber, Kanzleien, Banken, Company Builder und SaaS-Anbieter, die Unternehmensgründungen skalierbar, gesetzeskonform und nahtlos in ihre Prozesse integrieren möchten.„Wir bauen nicht nur eine Lösung für den Einzelfall – wir schaffen digitale Infrastruktur für die Unternehmensgründung in Deutschland“, sagt Alexander Sporenberg, Gründer und Geschäftsführer von beglaubigt.de. „Unsere Vision ist, dass Gründen so einfach wird wie das Anlegen eines Nutzerkontos – rechtssicher, digital und sofort einsatzbereit.“Felix Gerlach, Mitgründer und verantwortlich für Produkt & Technologie, ergänzt: „Mit unserer API können Plattformen Gründungen endlich verlässlich in ihre Prozesse integrieren – ohne Kompromisse bei Nutzerfreundlichkeit oder Skalierbarkeit.“Die digitale Gründung per API ist ab sofort verfügbar. Unternehmen, Plattformen und Dienstleister können sich auf eine Early-Access-Liste setzen lassen, um frühzeitig Zugriff zur API zu erhalten.Über beglaubigt.debeglaubigt.de ist ein LegalTech-Unternehmen mit Sitz in München. Das Startup entwickelt digitale Lösungen zur Vorbereitung und Vermittlung rechtssicherer Beurkundungen und Beglaubigungen durch Notare – mit besonderem Fokus auf Unternehmensgründungen, Handelsregisteranmeldungen und beglaubigten Übersetzungen.

