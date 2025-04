eXp Realty Lança Programa de Copatrocinadores, Acelerando o Futuro do Crescimento de Agentes Colaborativos

Novo programa capacita agentes com liderança dupla, recompensas aprimoradas e colaboração mais profunda

BELLINGHAM, Wash., April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A eXp Realty ®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), lançou hoje seu Programa de Copatrocínio transformador — uma evolução ousada na forma como agentes e consultores comerciais colaboram, lideram e criam patrimônios juntos na eXp.

O anúncio foi feito durante a eXpcon Montréal, onde centenas de agentes e líderes de todo o Canadá e do mundo se reuniram para uma conferência imobiliária de três dias. Pela primeira vez na história da empresa, novos agentes e consultores que ingressam na eXp agora podem selecionar um Patrocinador Principal e um Copatrocinador, desbloqueando o acesso a dois líderes em vez de um. Esta iniciativa amplia o apoio da liderança, acelera o sucesso da integração e expande o compartilhamento do conhecimento. Mais do que uma mudança estrutural, essa iniciativa é um movimento estratégico para impulsionar o crescimento dos agentes, criar organizações escaláveis e aprofundar o DNA colaborativo que impulsiona a expansão da eXp.

“Assim como quando fomos pioneiros no setor imobiliário baseado em nuvem e lançamos a participação nos lucros, este é um momento que marca o nosso direcionamento”, disse Glenn Sanford, Fundador, Presidente e CEO da eXp World Holdings. "O Programa de Copatrocinadores não é apenas um recurso — é uma evolução na forma como crescemos juntos."

Lançado em 1º de maio de 2025, o Programa de Copatrocínio aprimora a experiência do agente sem alterar a estrutura de patrocínio existente. Os Patrocinadores Principais continuam a ganhar níveis 2–7 de participação nos lucros, qualificações FLQA e prêmios de ações. Enquanto isso, os copatrocinadores podem apoiar os agentes além da sua linha descendente pessoal — e, em troca, são elegíveis para receber participação na receita de nível 1 e um bônus de início rápido (50% da participação na receita no primeiro ano do agente), quando aplicável.

“O Programa de Copatrocinadores é mais do que um aprimoramento de integração, é um desbloqueio estratégico para o crescimento do agente e a escala organizacional”, disse Leo Pareja, CEO da eXp Realty. “Ao viabilizar que líderes experientes apoiem agentes fora da sua organização, estamos capacitando mais criadores a crescer, mais agentes a ter sucesso e, por fim, expandindo nossa base global de agentes mais rapidamente do que nunca.”

O que o Programa de Copatrocínio Oferece:

Crescimento Acelerado do Agente: Ao viabilizar que mais líderes apoiem e atraiam agentes além da sua organização direta, o programa de copatrocinadores cria um novo mecanismo para o crescimento escalável e sustentável dos agentes.

Ao viabilizar que mais líderes apoiem e atraiam agentes além da sua organização direta, o programa de copatrocinadores cria um novo mecanismo para o crescimento escalável e sustentável dos agentes. Mais Suporte, Mais Sucesso : Novos agentes e consultores agora se beneficiam da liderança e experiência de dois patrocinadores — oferecendo suporte mais amplo e crescimento mais rápido.

: Novos agentes e consultores agora se beneficiam da liderança e experiência de dois patrocinadores — oferecendo suporte mais amplo e crescimento mais rápido. Recompensas Mais Fortes : Os copatrocinadores ganham participação na receita de nível 1 e um bônus de 50% no Início Rápido, adicionando novos incentivos para que líderes experientes invistam no sucesso do agente.

: Os copatrocinadores ganham participação na receita de nível 1 e um bônus de 50% no Início Rápido, adicionando novos incentivos para que líderes experientes invistam no sucesso do agente. Disrupção Zero: Os principais benefícios do Patrocínio Primário permanecem inalterados — incluindo todos os níveis de participação na receita além do nível 1 e incentivos de ações.

Esta iniciativa é uma evolução importante na forma como os agentes e consultores da eXp se apoiam e escalam os seus negócios. Um Kid de Ferramentas de Copatrocinador — completo com treinamento, ferramentas e modelos — já está disponível para ajudar os agentes a aproveitar totalmente o programa.

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (a "Empresa") é a holding da eXp Realty® e da SUCCESS® Enterprises. A eXp Realty é a maior corretora imobiliária independente do mundo, com quase 83.000 agentes em 25 locais internacionais. Uma corretora baseada em nuvem e centrada no agente, a eXp Realty fornece aos agentes imobiliários divisão de comissão líder do setor, participação nos lucros, oportunidades de participação acionária e uma rede global que capacita os agentes a criar negócios prósperos. Para mais informações sobre a eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com

A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS®, é um nome confiável em desenvolvimento pessoal e profissional desde 1897. Como parte do ecossistema eXp, ela oferece aos agentes acesso a recursos valiosos para que eles possam aprimorar suas habilidades, expandir seus negócios e alcançar o sucesso a longo prazo. Para mais informações sobre a SUCCESS, visite success.com .

Declarações de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém declarações consideradas declarações de previsão de acordo com o Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da Empresa e da sua administração, mas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem afetar substancialmente os resultados reais. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, os benefícios esperados dos programas de incentivo ao agente, seu potencial para acelerar o crescimento do agente, aumentar a colaboração e dimensionar as organizações de agentes no mundo. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, flutuações no mercado imobiliário, mudanças no recrutamento ou retenção de agentes, o sucesso da integração das equipes e agentes no modelo da eXp Realty, concorrência com outras corretoras e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da Empresa, incluindo, mas não se limitando aos Relatórios Trimestrais protocolados mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K. A empresa não toma por obrigação atualizar essas declarações quando não exigidas por lei.

Contato de Relações com a Mídia:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contato de Relações com Investidores:

Denise Garcia, Sócia Administradora

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/319fb87c-6ec1-4079-9936-6ba7e9a8f43b

