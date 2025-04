eXp Realty 首次推出共同贊助計劃，加快協作式物業經紀人的未來增長

新計劃賦予物業經紀人雙重領導、更多獎勵和更深層的合作

貝靈漢,華盛頓州, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「The most agent-centric real estate brokerage on the planet™(全球最以物業經紀人為中心的房地產經紀公司)」及 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心子公司 eXp Realty ®,於今天展示了其變革性的聯合贊助計劃——這次大膽革命旨在改變物業經紀人和商業顧問在 eXp 合作、領導和共同創造財富的方式。

這項公告發佈於 eXpcon Montréal 舉行期間,數百名來自加拿大及全球各地的物業經紀人和領導者齊聚一堂,參加為期三天的房地產會議。 公司史上首度允許加入 eXp 的新物業經紀人和顧問選擇一位主要贊助人和一位聯合贊助人,從而獲得來自兩名領導者的支持。 此舉增強了領導支持,加快了入職後取得成果的速度,並擴展了知識交流的機會。 這不僅是結構上的變化,更是一項戰略性舉措,旨在促進物業經紀人增長、建立可擴展的組織,並加深推動 eXp 擴展的合作精神。

eXp World Holdings 的創始人、董事長兼行政總裁 Glenn Sanford 說:「就像我們開創了雲端房地產以及推行收入分成一樣,這一刻標誌著我們的未來方向。」 「聯合贊助人計劃不但是一個功能,而且意味著我們共同成長方式的演變。」

聯合贊助人計劃將於 2025 年 5 月 1 日推行,在保留現有贊助結構的情況下,提升物業經紀人的體驗。 主要贊助人可以繼續獲得第 2 至第 7 級的收入分成、FLQA 資格以及股票獎勵。 同時,聯合贊助人獲授權支持其個人下線以外的物業經紀人,而作為回報,他們有資格獲得第 1 級的收入分成和等同於物業經紀人首年收入分成 50% 的快速起步獎金(如適用)。

eXp Realty 的行政總裁 Leo Pareja 表示:「聯合贊助人計劃不僅是一次入職提升,更是促進物業經紀人增長和組織擴展的啟動策略。 藉由讓經驗豐富的領導者支持組織外的物業經紀人,我們能夠促成更多創建者崛起、促進更多物業經紀人成功,最終比以往更快地擴大我們的全球物業經紀人基礎。」

聯合贊助人計劃提供:

加速物業經紀人增長: 聯合贊助人計劃激勵更多領導者支持和吸引其直屬組織以外的物業經紀人,這創造了一個可擴展、可持續的物業經紀人增長新動力。

聯合贊助人計劃激勵更多領導者支持和吸引其直屬組織以外的物業經紀人,這創造了一個可擴展、可持續的物業經紀人增長新動力。 更多的支持,更大的成功: 新的物業經紀人和顧問現時可以受益於兩位贊助者的領導和經驗,提供更廣泛的支持,帶來更迅速的增長。

新的物業經紀人和顧問現時可以受益於兩位贊助者的領導和經驗,提供更廣泛的支持,帶來更迅速的增長。 更多的獎勵: 聯合贊助人可獲得第 1 級的收入分成和 50% 的快速起步獎金,為經驗豐富的領導者帶來全新獎勵,促使他們幫助物業經紀人獲取成功。

聯合贊助人可獲得第 1 級的收入分成和 50% 的快速起步獎金,為經驗豐富的領導者帶來全新獎勵,促使他們幫助物業經紀人獲取成功。 不中斷利益:主要贊助的核心利益保持不變,包括第 1 級以外的所有收入分成級別和股票獎勵。

這項計劃代表了 eXp 物業經紀人和顧問互相支持及擴展業務方式的重要演變。 聯合贊助人工具包 ——工具包包括培訓、工具和模板,現在可供物業經紀人使用,協助他們充分利用該計劃。

有關 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)(簡稱該「公司」)是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 為全球最具規模的獨立房地產經紀商,業務遍及 25 個海外地點,擁有近 83,000 名物業經紀人。 eXp Realty 是以雲端為基礎、以物業經紀人為核心的經紀商,為房地產物業經紀人提供領先業界的傭金分拆制度、收益共享、持有股權的機會,乃至讓物業經紀人業務茁壯成長的環球網絡。 欲了解更多關於 eXp World Holdings, Inc. 的訊息,請瀏覽: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年,獲得SUCCESS® 雜誌的支持,是個人和專業發展界別中深受信賴的品牌, 同時作為 eXp 生態系統的一部分,為物業經紀人提供寶貴的資源,讓他們得以提升技能、發展業務,並取得長遠的成功。 欲了解更多關於 SUCCESS 的資訊,請瀏覽 success.com 。

安全港條款

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》中所界定的前瞻性陳述。 此等陳述反映出公司及其管理層的當前預期,但涉及對實際結果可能會構成重大影響的已知及未知風險和不明朗因素。 此等陳述包括但不限於預期的物業經紀人獎勵計劃的收益以及加速物業經紀人增長、增強合作和在全球範圍內擴大物業經紀人組織的可能性。 某些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所述存在重大不利差異,包括:房地產市場的波動、物業經紀人在留任或招募上的變動、團隊和物業經紀人成功融入 eXp Realty 模型的程度、來自其他經紀公司的競爭,以及公司向證券交易委員會提交的文件(包括但不限於最近提交 10-Q 表格的季度報告及 10-K 表格的年度報告)中不時詳述的其他風險。 除法律要求外,公司對於此等陳述的更新概不承擔任何責任。

