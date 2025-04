eXp Realty Memperkenalkan Program Penaja Bersama, Memacu Masa Depan Pertumbuhan Ejen Secara Kolaboratif

Program baharu memperkasakan ejen dengan dwi kepimpinan, ganjaran yang dipertingkatkan dan kerjasama yang lebih mendalam

BELLINGHAM, Washington, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” dan subsidiari utama eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini melancarkan Program Penaja Bersama transformatifnya — satu langkah berani dalam memperkukuh kolaborasi, kepimpinan serta pembangunan kekayaan bersama antara ejen serta penasihat komersial di eXp.

Pengumuman ini dibuat semasa eXpcon Montréal, di mana ratusan ejen dan pemimpin dari seluruh Kanada serta dunia berkumpul dalam persidangan hartanah selama tiga hari. Buat pertama kali dalam sejarah syarikat, ejen dan penasihat baharu yang menyertai eXp kini boleh memilih kedua-dua Penaja Utama dan Penaja Bersama, membuka peluang untuk mendapatkan bimbingan daripada dua pemimpin berbanding satu. Inisiatif ini memperkukuhkan sokongan kepimpinan, mempercepatkan kejayaan proses orientasi dan memperluaskan perkongsian ilmu. Lebih daripada sekadar perubahan struktur, ia adalah langkah strategik yang mendorong pertumbuhan ejen, membina organisasi yang berskala serta mengukuhkan semangat kolaboratif yang menjadi asas pengembangan eXp.

“Seperti ketika kami menerajui industri hartanah berasaskan awan dan memperkenalkan perkongsian hasil, detik ini menandakan hala tuju masa depan kami,” kata Glenn Sanford, Pengasas, Pengerusi dan CEO eXp World Holdings. “Program Penaja Bersama bukan sekadar satu ciri — ia adalah evolusi dalam cara kami berkembang bersama.”

Dilancarkan pada 1 Mei 2025, Program Rakan Penaja meningkatkan pengalaman ejen tanpa mengubah struktur penajaan yang sedia ada. Penaja Utama terus memperoleh perkongsian hasil bagi tahap 2–7, kelayakan FLQA dan anugerah saham. Sementara itu, Penaja Bersama diberi kuasa untuk menyokong ejen di luar rangkaian peribadi mereka. Sebagai balasan, mereka layak menerima perkongsian hasil tahap 1 serta bonus Permulaan Pantas (50% daripada perkongsian hasil dalam tahun pertama ejen), jika berkenaan.

“Program Penaja Bersama bukan sekadar pemertingkatan onboarding, Ia merupakan strategi yang penting untuk mempercepatkan pertumbuhan ejen dan memperluaskan skala organisasi,” kata Leo Pareja, CEO eXp Realty. “Dengan membolehkan pemimpin berpengalaman menyokong ejen di luar organisasi mereka, kami memperkasakan lebih ramai pembina untuk berkembang, lebih banyak ejen mencapai kejayaan dan akhirnya, memperluaskan rangkaian ejen global kami dengan lebih pantas berbanding sebelum ini.”

Perkara yang disampaikan oleh Program Penaja Bersama:

Pertumbuhan Ejen yang Dipercepatkan: Dengan membolehkan lebih ramai pemimpin menyokong dan menarik ejen di luar organisasi langsung mereka, Program Penaja Bersama mencipta mekanisme baharu untuk pertumbuhan ejen yang berskala dan mampan.

Dengan membolehkan lebih ramai pemimpin menyokong dan menarik ejen di luar organisasi langsung mereka, Program Penaja Bersama mencipta mekanisme baharu untuk pertumbuhan ejen yang berskala dan mampan. Lebih Sokongan, Lebih Kejayaan: Ejen dan penasihat baharu kini mendapat manfaat daripada kepimpinan dan pengalaman dua penaja—menawarkan sokongan yang lebih luas serta pertumbuhan yang lebih pesat.

Ejen dan penasihat baharu kini mendapat manfaat daripada kepimpinan dan pengalaman dua penaja—menawarkan sokongan yang lebih luas serta pertumbuhan yang lebih pesat.

Penaja Bersama memperoleh perkongsian hasil tahap 1 serta bonus Permulaan Pantas sebanyak 50%, menambahkan insentif baharu kepada pemimpin berpengalaman untuk melabur dalam kejayaan ejen. Tiada Gangguan: Manfaat utama Penajaan Utama kekal tidak berubah—termasuk semua tahap perkongsian hasil melebihi tahap 1 serta insentif saham.

Inisiatif ini mewakili evolusi penting dalam cara ejen dan penasihat di eXp menyokong satu sama lain dan meningkatkan perniagaan mereka. Kit Alat Penaja Bersama — lengkap dengan latihan, alatan dan templat — kini tersedia untuk membantu ejen mendapat manfaat sepenuhnya daripada program tersebut.

Perihal eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“Syarikat”) ialah syarikat induk bagi eXp Realty® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty merupakan syarikat pembrokeran hartanah bebas yang terbesar di dunia dengan hampir 83,000 ejen di 25 lokasi antarabangsa. Sebagai syarikat pembrokeran berasaskan awan dan berpusatkan ejen, eXp Realty menyediakan pembahagian komisen terkemuka dalam industri kepada ejen hartanah, perkongsian hasil, peluang pemilikan ekuiti dan rangkaian global yang memperkasakan ejen untuk membina perniagaan yang berkembang maju. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang eXp World Holdings, Inc., layari: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, yang diterajui oleh majalah SUCCESS®, telah menjadi nama yang dipercayai dalam pembangunan peribadi dan profesional sejak 1897. Sebagai sebahagian daripada ekosistem eXp, ia menyediakan akses kepada sumber berharga untuk meningkatkan kemahiran ejen, mengembangkan perniagaan mereka dan mencapai kejayaan jangka panjang. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang SUCCESS, layari success.com .

Kenyataan Perlindungan Selamat

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan berpandangan ke hadapan mengikut maksud Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Kenyataan ini mencerminkan jangkaan semasa Syarikat dan pengurusannya tetapi melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang boleh memberikan kesan kepada keputusan sebenar secara material. Kenyataan ini termasuk tetapi tidak terhad kepada manfaat jangkaan program insentif ejen, potensinya untuk mempercepatkan pertumbuhan ejen, mempertingkatkan kerjasama dan meningkatkan organisasi ejen secara global. Faktor penting yang mungkin menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material dan memberi kesan negatif daripada kenyataan berpandangan ke hadapan termasuk turun naik pasaran hartanah, perubahan dalam kadar pengekalan atau pengambilan ejen, kejayaan penyepaduan pasukan dan ejen ke dalam model eXp Realty, persaingan daripada firma hartanah lain serta risiko lain yang diperincikan dari masa ke semasa dalam pemfailan syarikat kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, termasuk tetapi tidak terhad kepada Laporan Suku Tahunan terkini dalam Borang 10-Q dan Laporan Tahunan dalam Borang 10-K. Kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini kenyataan ini kecuali sebagaimana yang diperlukan oleh undang-undang.

