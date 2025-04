eXp Realty เปิดตัวโปรแกรมผู้สนับสนุนร่วม ส่งเสริมอนาคตของการเติบโตแบบร่วมมือของตัวแทน

โปรแกรมใหม่เสริมศักยภาพให้แก่ตัวแทนด้วยความเป็นผู้นำแบบคู่ รางวัลที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความร่วมมือที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

เบลลิงแฮม, วอชิงตัน, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ® "the most agent-centric real estate brokerage on the planet™" ("บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ยึดตัวตัวแทนเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก") และเป็นบริษัทย่อยหลักของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) วันนี้ได้เปิดตัวโปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมที่พลิกโฉมรูปแบบการร่วมมือ ความเป็นผู้นำ และการสร้างความมั่งคั่งร่วมกันของตัวแทนและที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ในเครือ eXp

การประกาศนี้เกิดขึ้นในงาน eXpcon Montréal ซึ่งมีตัวแทนและผู้นำหลายร้อยคนจากทั่วแคนาดาและทั่วโลกมาร่วมงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์สามวัน โดยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทที่ตัวแทนและที่ปรึกษารายใหม่ที่เข้าร่วมกับ eXp สามารถเลือกทั้งผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนร่วมได้ ซึ่งหมายถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้นำสองคน ไม่ใช่หนึ่งคน โปรแกรมริเริ่มนี้ช่วยเสริมความเป็นผู้นำ เร่งความสำเร็จในกระบวนการเตรียมความพร้อม และขยายการแบ่งปันความรู้ให้กว้างขึ้น ยิ่งไปกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง นี่คือกลยุทธ์ที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตของตัวแทน พัฒนาองค์กรให้ขยายตัวได้ และปลูกฝังแนวคิดของความร่วมมือที่เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของ eXp

"เช่นเดียวกับเมื่อเราบุกเบิกระบบอสังหาริมทรัพย์บนคลาวด์ และเปิดตัวการแบ่งปันรายได้ นี่คือตอนสำคัญที่บ่งชี้ทิศทางที่เรากำลังมุ่งไป" Glenn Sanford ผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานกรรมการบริหารของ eXp World Holdings กล่าว "โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมไม่ใช่แค่คุณสมบัติหนึ่ง แต่คือวิวัฒนาการของการเติบโตร่วมกัน"

โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมจะเริ่มต้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2025 โดยจะยกระดับประสบการณ์ของตัวแทนโดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการสนับสนุนเดิม ผู้สนับสนุนหลักยังคงได้รับส่วนแบ่งรายได้ในระดับที่ 2-7 คุณสมบัติ FLQA และรางวัลหุ้น ในขณะเดียวกัน ผู้สนับสนุนร่วมจะได้รับสิทธิ์ในการสนับสนุนตัวแทนนอกสายตรงของตน และในทางกลับกัน ก็จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งรายได้ในระดับที่ 1 และรายได้ส่วนลดพิเศษ (50% ของส่วนแบ่งรายได้ในปีแรกของตัวแทน) เมื่อมีผลใช้บังคับ

"โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาในกระบวนการเตรียมความพร้อม แต่เป็นการปลดล็อกเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของตัวแทนและการขยายองค์กร" Leo Pareja ประธานกรรมการบริหารของ eXp Realty กล่าว "เรากำลังเสริมศักยภาพให้มีผู้สร้างมากขึ้น ตัวแทนประสบความสำเร็จมากขึ้น และในที่สุดก็ขยายฐานตัวแทนทั่วโลกของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้นำที่มีประสบการณ์สามารถสนับสนุนตัวแทนนอกองค์กรของตนได้"

สิ่งที่โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมมอบให้:

การเติบโตของตัวแทนที่เร็วขึ้น: โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมสร้างเครื่องยนต์ใหม่สำหรับการเติบโตของตัวแทนที่สามารถขยายได้และยั่งยืน ด้วยการให้ผู้นำหลายคนสามารถสนับสนุนและดึงดูดตัวแทนจากนอกองค์กรของตน

โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมสร้างเครื่องยนต์ใหม่สำหรับการเติบโตของตัวแทนที่สามารถขยายได้และยั่งยืน ด้วยการให้ผู้นำหลายคนสามารถสนับสนุนและดึงดูดตัวแทนจากนอกองค์กรของตน การสนับสนุนมากขึ้น ความสำเร็จมากขึ้น : ตัวแทนและที่ปรึกษารายใหม่ตอนนี้ได้รับประโยชน์จากความเป็นผู้นำและประสบการณ์ของผู้สนับสนุนสองคน ซึ่งให้การสนับสนุนที่กว้างขึ้นและการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น

: ตัวแทนและที่ปรึกษารายใหม่ตอนนี้ได้รับประโยชน์จากความเป็นผู้นำและประสบการณ์ของผู้สนับสนุนสองคน ซึ่งให้การสนับสนุนที่กว้างขึ้นและการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น รางวัลที่แข็งแกร่งขึ้น : ผู้สนับสนุนร่วมได้รับส่วนแบ่งรายได้ระดับ 1 และรายได้ส่วนลดพิเศษ 50% เพิ่มแรงจูงใจใหม่ให้ผู้นำที่มีประสบการณ์ลงทุนในความสำเร็จของตัวแทน

: ผู้สนับสนุนร่วมได้รับส่วนแบ่งรายได้ระดับ 1 และรายได้ส่วนลดพิเศษ 50% เพิ่มแรงจูงใจใหม่ให้ผู้นำที่มีประสบการณ์ลงทุนในความสำเร็จของตัวแทน การดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก: ผลประโยชน์หลักของการสนับสนุนหลักยังคงเหมือนเดิม รวมถึงส่วนแบ่งรายได้ในระดับที่สูงกว่า 1 และสิ่งจูงใจด้านหุ้น

โปรแกรมริเริ่มนี้เป็นวิวัฒนาการสำคัญในวิธีที่ตัวแทนและที่ปรึกษาที่ eXp สนับสนุนซึ่งกันและกันและขยายธุรกิจของพวกเขา ชุดเครื่องมือสำหรับผู้ร่วมสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรม เครื่องมือ และแม่แบบ ขณะนี้พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้ตัวแทนใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างเต็มที่

เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ("บริษัท") เป็นบริษัทโฮลดิ้งของ eXp Realty® และ SUCCESS® Enterprises eXp Realty เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนเกือบ 83,000 รายในสถานที่ตั้งในต่างประเทศรวม 25 แห่ง eXp Realty ในฐานะบริษัทนายหน้าที่เน้นตัวแทนเป็นหลักซึ่งทำงานผ่านระบบคลาวด์ เสนอการแบ่งคอมมิชชันให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในอัตราชั้นนำของอุตสาหกรรม การแบ่งรายได้ โอกาสการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และเครือข่ายระดับโลกที่มอบอำนาจให้ตัวแทนในการสร้างธุรกิจที่เติบโตก้าวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc. กรุณาเยี่ยมชม: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises ซึ่งก่อตั้งโดยนิตยสาร SUCCESS® เป็นชื่อที่เชื่อถือได้ในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพมาตั้งแต่ปี 1897 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ eXp ecosystem ซึ่งเสนอการเข้าถึงทรัพยากรที่มีค่าให้แก่ตัวแทน เพื่อยกระดับทักษะ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตน และบรรลุความสำเร็จระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUCCESS กรุณาเยี่ยมชม success.com

แถลงการณ์ข้อยกเว้นความรับผิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของ Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 ข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทและฝ่ายบริหาร แต่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและยังไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อความเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลประโยชน์ที่คาดหวังจากโปรแกรมจูงใจตัวแทน ศักยภาพของโปรแกรมในการเร่งการเติบโตของตัวแทน เพิ่มความร่วมมือ และขยายองค์กรตัวแทนไปทั่วโลก ปัจจัยที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปในทางลบจากที่ได้แสดงไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในการรักษาหรือการสรรหาตัวแทน การบูรณาการทีมงานและตัวแทนที่สำคัญเข้ากับรูปแบบธุรกิจของ eXp Realty การแข่งขันจากบริษัทนายหน้ารายอื่น ๆ และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้เป็นครั้งคราวในการยื่นข้อมูลของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสตามแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีตามแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นครั้งล่าสุด เราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

ติดต่อฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:

Denise Garcia, Managing Partner

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/319fb87c-6ec1-4079-9936-6ba7e9a8f43b

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.