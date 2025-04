eXp Realty מציגה לראשונה את תוכנית החסות המשותפת להאצת העתיד והצמיחה של הסוכנים העובדים בשיתוף פעולה

תוכנית חדשה שמעצימה סוכנים עם מנהיגות כפולה, מציעה תגמולים משופרים וגם מאפשרת שיתוף פעולה עמוק יותר

®eXp Realty, "חברת תיווך הנדל"ן שהכי ממוקדת בעולם בסוכנים" ("the most agent-centric real estate brokerage on the planet™" ) וחברת הבת המרכזית של eXp World Holdings, Inc (נאסד"ק: EXPI) חשפה את תוכנית החסות המשותפת שלה - התפתחות אמיצה של הדרך בה סוכנים ויועצים עסקיים משתפים פעולה, מובילים ובונים יחד עושר ב-eXp.

ההכרזה פורסמה במהלך eXpcon Montreal, כנס נדל"ן בן שלושה ימים שריכז מאות סוכנים ומובילים מרחבי קנדה והעולם. בפעם הראשונה בתולדות החברה, סוכנים ויועצים חדשים המצטרפים ל-eXp יכולים כעת לבחור נותן חסות ראשי וגם נותן חסות שותף, וכך לקבל גישה לשני מובילים במקום אחד. יוזמה זו מעצימה את התמיכה של המנהיגים בחברה, מאיצה את הצלחת ההשתלבות ומרחיבה את שיתוף הידע. יותר משינוי מבני, מדובר במהלך אסטרטגי שיניע צמיחה של סוכנים, בניית ארגונים ניתנים להרחבה, והעמקת ה-DNA השיתופי שמניע את ההתרחבות של eXp.

"בדיוק כמו בתקופה בה היינו חלוצים בתחום הנדל"ן המבוסס על ענן והשקנו את שיתוף ההכנסות, מדובר ברגע שמסמן לאן פנינו מועדות", אמר גלן סנפורד (Glenn Sanford), מייסד, יו"ר ומנכ"ל eXp World Holdings. "תוכנית החסות המשותפת היא לא רק תכונה - היא התפתחות באופן שבו אנחנו גדלים יחד".

עם השקתה ב-1 במאי 2025, תוכנית החסות המשותפת תשפר את החוויה של הסוכנים מבלי לשנות את מבנה החסות הקיים. נותני החסות הראשיים ימשיכו לזכות בנתח הכנסות ברמות 2-7, כישורי FLQA ופרסי מניות. בינתיים, נותני החסות השותפים מוסמכים לתמוך בסוכנים מעבר לסוכנים שהם מגייסים בכוחות עצמם לרשימה שלהם - ובתמורה, זכאים לקבל נתח הכנסות ברמה 1 ובונוס 'התחלה מהירה' (50% מחלק ההכנסות בשנה הראשונה של הסוכן), כאשר זה רלוונטי.

"תוכנית החסות המשותפת היא יותר משיפור ההטעמה של סוכנים חדשים בחברה, זו אסטרטגיה שתאפשר צמיחה של הסוכנים וגידול בקנה מידה ארגוני", אמר ליאו פארג'ה (Leo Pareja), מנכ"ל eXp Realty. "על ידי מתן אפשרות למנהיגים מנוסים לתמוך בסוכנים מחוץ לארגון שלהם אנו מעצימים יותר את העלייה של בוני קריירה, יותר סוכנים להצליח, ובסופו של דבר מרחיבים את בסיס הסוכנים הגלובלי שלנו מהר מאי פעם".

מה מספקת תוכנית החסות המשותפת:

*צמיחת סוכנים מואצת: על ידי מתן האפשרות ליותר מנהיגים למשוך ולתמוך ביותר סוכנים מעבר לארגון הישיר שלהם, תוכנית החסות המשותפת יוצרת מנוע חדש לצמיחה ברת קיימא של סוכנים.

*יותר תמיכה, יותר הצלחה: סוכנים ויועצים חדשים נהנים כעת מהמנהיגות והניסיון של שני נותני חסות המציעים תמיכה רחבה יותר וצמיחה מהירה יותר.

*תגמולים חזקים יותר: נותני חסות השותפים זוכים לחלוקת הכנסות ברמה 1 ובבונוס 'התחלה מהירה' של 50%, ומוסיפים תמריצים חדשים למנהיגים מנוסים לטובת השקעה בהצלחת סוכנים.

*אפס הפרעה: יתרונות הליבה של החסות הראשונית נותרו ללא שינוי, כולל כל רמות חלוקת ההכנסות מעבר לרמה 1 ותמריצי מניות.

יוזמה זו מייצגת התפתחות חשובה באופן שבו סוכנים ויועצים ב-eXp תומכים זה בזה ומרחיבים את העסקים שלהם. ערכת כלים של חסות השותפים (Co-Sponsor Toolkit)- עם הדרכה, כלים ותבניות - זמינה כעת כדי לעזור לסוכנים למנף את התוכנית במלואה.

אודות eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (נאסד"ק: EXPI) ("החברה") היא חברת האחזקות של eXp Realty®, ו- SUCCESS® Enterprises. eXp Realty היא חברת הנדל"ן העצמאית הגדולה ביותר בעולם עם כמעט 83,000 סוכנים ב-25 מיקומים בינלאומיים. בתיווך מבוסס ענן וממוקד סוכנים, eXp Realty מספקת לסוכני נדל"ן פיצולי עמלות מובילים בתעשייה, חלוקת הכנסות, הזדמנויות בעלות על הון ורשת גלובלית המאפשרת לסוכנים לבנות עסקים משגשגים. למידע נוסף על eXp World Holdings, Inc, בקרו בכתובת: expworldholdings.com



SUCCESS® Enterprises, המעוגנת על ידי מגזין SUCCESS® , היא שם מהימן בפיתוח אישי ומקצועי מאז 1897. כחלק מהמערכת האקולוגית של eXp, היא מציעה לסוכנים גישה למשאבים יקרי ערך כדי לשפר את כישוריהם, להגדיל את העסקים שלהם ולהשיג הצלחה ארוכת טווח. למידע נוסף על SUCCESS, בקרו בכתובת success.com.

הצהרת נמל מבטחים

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995. הצהרות אלה משקפות את הציפיות הנוכחיות של החברה והנהלתה, אך כרוכות בסיכונים ואי ודאויות ידועים ולא ידועים שעלולים להשפיע על התוצאות בפועל באופן מהותי. הצהרות אלה כוללות, בין היתר, את היתרונות הצפויים של תוכניות התמריצים לסוכנים, את הפוטנציאל שלהן להאיץ את צמיחת הסוכנים, לשפר את שיתוף הפעולה ולהרחיב את ארגוני הסוכנים ברחבי העולם. גורמים חשובים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי ושלילי מאלה שבאו לידי ביטוי בהצהרות צופות פני עתיד כוללים תנודות בשוק הנדל"ן, שינויים בשימור או גיוס סוכנים, שילוב מוצלח של צוותים וסוכנים במודל של eXp Realty, תחרות מצד ברוקרים אחרים וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדיווחי החברה לרשות ניירות ערך. כולל, בין היתר, הדו"חות הרבעוניים האחרונים שהוגשו בטופס 10-Q ודו"ח שנתי בטופס 10-K. איננו מתחייבים לעדכן הצהרות אלה למעט כנדרש על פי חוק.

