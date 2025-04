eXp Realty étrenne un programme de co-sponsorisation en vue d’accélérer la croissance future de ses agents collaboratifs

Un nouveau programme conférant aux agents un double leadership, de meilleures récompenses et une collaboration plus poussée

BELLINGHAM, Washington, 03 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®, réputée « the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ », à savoir la société de courtage immobilier la mieux centrée sur ses agents au monde, et principale filiale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), dévoile ce jour son programme de co-sponsorisation révolutionnaire, qui témoigne d’une audacieuse évolution de la façon dont les agents et les conseillers commerciaux collaborent, pilotent et créent de la richesse ensemble chez eXp.

L’annonce a été faite lors de l’eXpcon Montréal, un événement au cours duquel des centaines d’agents et de dirigeants venus de toutes les provinces du Canada et de toutes les régions du monde se sont réunis autour d’une conférence immobilière de trois jours. Pour la première fois de son histoire, eXp permet aux nouveaux agents et conseillers de son réseau de sélectionner à la fois un sponsor principal et un co-sponsor, débloquant ainsi l’accès à deux pilotes au lieu d’un. Cette initiative donne plus d’ampleur à l’accompagnement assuré par les pilotes, accentue le succès de l’intégration et développe le partage des connaissances. Au-delà d’un simple changement structurel, il s’agit d’une décision stratégique visant à nourrir la croissance des agents, instaurer des organisations évolutives et approfondir l’esprit collaboratif qui alimente le développement d’eXp.

« Tout comme lorsque nous avons été les pionniers de l’immobilier en ligne et avons inauguré le partage des parts de revenu, ce moment marque le virage que nous prenons » explique Glenn Sanford, fondateur, président et PDG d’eXp World Holdings. « Le programme de co-sponsorisation dépasse la simple notion de mode opératoire pour s’étendre à une évolution de la façon dont nous grandissons ensemble » poursuit-il.

Lancé le 1er mai 2025, le programme de co-sponsorisation améliore l’expérience des agents sans modifier l’actuelle structure de parrainage. Les principaux sponsors continuent de gagner des parts de revenu de niveaux 2 à 7, des qualifications FLQA (faisant référence aux agents actifs qualifiés de première ligne) et des récompenses en actions. En parallèle, les co-sponsors sont habilités à recruter des agents au-delà de leur downline personnelle (ou quota d’affiliés) — et en retour sont éligibles pour recevoir une part des revenus de niveau 1 et un bonus de démarrage rapide (soit 50 % de la part des revenus au cours de la première année de l’agent), le cas échéant.

« Le programme de co-sponsorisation dépasse de loin le concept d’une amélioration de l’intégration. C’est un levier stratégique pour la croissance des agents et l’échelle organisationnelle » relève Leo Pareja, PDG d’eXp Realty. Et de poursuivre : « En permettant à des agents pilotes expérimentés d’accompagner d’autres agents externes, nous permettons à davantage de constructeurs de progresser, à davantage d’agents de réussir et, en fin de compte, nous parvenons à élargir notre réseau mondial d’agents plus rapidement que jamais. »

Le programme de co-sponsorisation repose sur les éléments suivants :

Développement rapide des agents : en permettant à davantage de pilotes d’accompagner et de recruter des agents externes, le programme de co-sponsorisation sert de moteur inédit à la croissance évolutive et durable des agents.

en permettant à davantage de pilotes d’accompagner et de recruter des agents externes, le programme de co-sponsorisation sert de moteur inédit à la croissance évolutive et durable des agents. Un accompagnement renforcé pour un plus grand succès : les agents et conseillers nouvellement recrutés bénéficient désormais du leadership et de l’expérience de deux sponsors, ou référents, qui leur apportent un accompagnement plus poussé jouant en faveur de leur évolution rapide.

: les agents et conseillers nouvellement recrutés bénéficient désormais du leadership et de l’expérience de deux sponsors, ou référents, qui leur apportent un accompagnement plus poussé jouant en faveur de leur évolution rapide. De meilleures récompenses : les co-sponsors gagnent une part des revenus de niveau 1 et un bonus de démarrage rapide de 50 %, ce qui pour les pilotes expérimentés se traduit en de nouvelles incitations à investir dans la réussite des agents.

: les co-sponsors gagnent une part des revenus de niveau 1 et un bonus de démarrage rapide de 50 %, ce qui pour les pilotes expérimentés se traduit en de nouvelles incitations à investir dans la réussite des agents. Zéro changement : les principaux avantages de la sponsorisation principale sont maintenus, y compris tous les niveaux de partage des revenus au-delà du niveau 1 et les récompenses en actions.

Cette initiative représente une évolution importante dans la manière dont les agents et les conseillers d’eXp se soutiennent mutuellement pour développer leurs affaires. Une boîte à outils de co-sponsorisation — pleine de formations, d’outils et de modèles — est désormais disponible pour aider les agents à tirer pleinement parti du programme.

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), ou la « Société » est la société holding des entreprises eXp Realty® et SUCCESS® Enterprises. eXp Realty est la plus grande société de courtage immobilier indépendante au monde, et compte près de 83 000 agents dans 25 pays. Courtier cloud et axé sur les agents, eXp Realty verse des commissions de premier ordre aux agents immobiliers, partage les revenus et propose des opportunités de participation au capital et rassemble ses agents au sein d’un réseau mondial leur permettant de réussir à développer leur activité. Pour en savoir plus sur eXp World Holdings, Inc., visitez le site expworldholdings.com

Ancrée dans le paysage grâce à la notoriété de son magazine SUCCESS® Enterprises, la marque SUCCESS® se distingue comme une référence en matière de développement personnel et professionnel depuis 1897. Elle fait partie de l’écosystème eXp et offre aux agents un accès à de précieuses ressources pour développer leurs compétences et leur activité, et réussir sur le long terme. Pour plus d’informations au sujet de SUCCESS, consultez le site success.com .

Déclaration « Safe Harbor »

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Elles sont fondées sur les attentes actuelles de la Société et de sa direction, mais induisent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient exercer une nette influence sur les résultats réels. Ces déclarations se rapportent, entre autres, aux avantages anticipés des programmes d’incitation des agents, à leur potentiel d’accélération de croissance, à l’amélioration de la collaboration et à l’évolution des agents du périmètre mondial. Les facteurs clés susceptibles d’entraîner un écart sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent les fluctuations du marché immobilier, les évolutions dans la rétention ou le recrutement des agents, l’intégration réussie des équipes et des agents dans le modèle d’eXp Realty, la concurrence d’autres maisons de courtage et d’autres risques détaillés de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s’y limiter, les rapports trimestriels les plus récemment déposés sous formulaire 10-Q et le rapport annuel sous formulaire 10-K. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Contact Relations Médias :

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contact Relations Investisseurs :

Denise Garcia, Associée Gérante

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/319fb87c-6ec1-4079-9936-6ba7e9a8f43b

