FibroBiologics annonce des progrès scientifiques suite à la confirmation des résultats relatifs à la réparation de tissus cérébraux

HOUSTON, 03 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FibroBiologics, Inc. (Nasdaq : FBLG), ou « FibroBiologics », une société de biotechnologie au stade clinique détenant plus de 240 brevets délivrés et en instance portant sur le développement de thérapies et de traitements potentiels pour les maladies chroniques à base de fibroblastes et des matériaux dérivés des fibroblastes, annonce aujourd’hui des progrès considérables dans le domaine de la recherche sur les maladies neurodégénératives. En s’appuyant sur le modèle animal éprouvé de la Cuprizone, FibroBiologics a démontré que les fibroblastes administrés par voie intraveineuse peuvent faciliter la remyélinisation.

L’étude du modèle animal de la Cuprizone de FibroBiologics a démontré une augmentation statistiquement significative de l’expression de la myéline dans les sept semaines qui ont suivi le traitement des fibroblastes, à la fois à dose unique et à doses multiples. Ce résultat vient confirmer le rapport précédent de FibroBiologics sur la remyélinisation chez le modèle animal de l’encéphalomyélite auto-immune expérimentale (EAE). La gaine de myéline, la couche isolante qui entoure les fibres nerveuses, est essentielle au bon fonctionnement des nerfs. Elle est souvent endommagée dans le cas de maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Dans le cerveau, la gaine de myéline joue un rôle clé dans l’accélération des communications entre les neurones. Ce phénomène est particulièrement important dans le cerveau, où des signaux rapides et clairs sont nécessaires aux fonctions de réflexion, mémoire, mouvement ou coordination.

« Cette confirmation de la part de notre équipe de chercheurs émérites démontre que les fibroblastes peuvent favoriser la régénération de la gaine de myéline, ce qui constitue une étape potentiellement majeure dans le recours à une thérapie cellulaire en médecine régénérative », observe Hamid Khoja, titulaire d’un doctorat et directeur scientifique de FibroBiologics.

« Les résultats obtenus par notre équipe nous permettent de mieux comprendre les propriétés régénératrices des fibroblastes », ajoute Pete O’Heeron, fondateur et président-directeur général de FibroBiologics. « La confirmation de la remyélinisation dans un second modèle animal validé marque une étape importante dans nos efforts de recherche et de développement, car elle apporte un nouvel espoir aux patients atteints de maladies démyélinisantes, notamment la sclérose en plaques. Ces résultats font avancer notre objectif de mise au point de thérapies transformatrices à base de fibroblastes qui s’attaquent aux causes profondes des maladies chroniques, et pas seulement à leurs symptômes, et reflètent notre volonté de repousser les frontières de la médecine régénératrice. » poursuit-il.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Cette communication contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi fédérale américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières de 1995, Private Securities Litigation Reform Act. Les déclarations prospectives comprennent des informations sur le rôle potentiel des fibroblastes dans la remyélinisation et dans le traitement des maladies démyélinisantes, notamment la sclérose en plaques. Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes, estimations, projections et convictions actuelles de la direction de FibroBiologics, et sur un certain nombre d’hypothèses concernant des événements futurs. Elles ne sauraient garantir de futures performances, conditions ou résultats futurs et induisent un certain nombre de risques connus et inconnus, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs importants, dont beaucoup échappent au contrôle de la direction de FibroBiologics et qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux qui y sont exprimés, y compris ceux repris à la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans les rapports annuels, trimestriels et actuels de FibroBiologics (sous formulaires 10-K, 10-Q et 8-K) tels que déposés ou soumis à la SEC, le régulateur boursier américain, ainsi que dans tout autre document public ultérieur. Des exemplaires sont disponibles sur le site Internet de la SEC à l’adresse : www.sec.gov. Ces risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs importants comprennent, sans toutefois s’y limiter : (a) les risques liés aux liquidités de FibroBiologics et à sa capacité à maintenir des ressources financières suffisantes pour mener ses activités ; (b) les attentes relatives au lancement, aux avancées et aux résultats attendus de nos efforts en matière de R&D et d’études précliniques ; (c) le rapport imprévisible entre les résultats de la R&D et des études précliniques et ceux des études cliniques et enfin (d) la capacité de FibroBiologics à poursuivre avec succès ses demandes de brevet. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à leur date de publication. Les lecteurs sont invités à ne pas s’y fier indûment. FibroBiologics décline toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l’exige. FibroBiologics ne fournit aucune garantie quant à la réalisation de ses objectifs.

À propos de FibroBiologics

Implantée à Houston, FibroBiologics est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe un pipeline de traitements et recherche des remèdes potentiels pour les maladies chroniques en recourant à des cellules fibroblastiques et à des matériaux dérivés des fibroblastes. FibroBiologics détient plus de 240 brevets délivrés aux États-Unis et à l’étranger, ainsi que des brevets en instance dans divers domaines cliniques, notamment la cicatrisation des plaies, la sclérose en plaques, la dégénérescence discale, le psoriasis, l’orthopédie, la longévité humaine et le cancer. FibroBiologics sera à l’origine de la prochaine génération de progrès médicaux dans le domaine de la thérapie cellulaire et de la régénération des tissus. Pour plus d’informations, consultez le site : www.FibroBiologics.com.

