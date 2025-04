FibroBiologics gibt wissenschaftlicher Fortschritte bei der Reparatur von Hirngewebe bekannt

HOUSTON, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FibroBiologics, Inc. (Nasdaq: FBLG) (im Folgenden kurz „FibroBiologics“), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen mit über 240 erteilten und angemeldeten Patenten für die Entwicklung von Therapeutika und potenziellen Heilmitteln für chronische Krankheiten mithilfe von Fibroblasten und von Fibroblasten abgeleiteten Materialien, hat heute einen signifikanten Fortschritt in der Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen bekannt gegeben. Unter Verwendung des bekannten Cuprizon-Tiermodells hat FibroBiologics nachgewiesen, dass intravenöse Fibroblasten eine Remyelinisierung bewirken können.

Durch die Studie am Cuprizon-Tiermodell konnte FibroBiologics einen statistisch signifikanten Anstieg der Myelinexpression innerhalb von sieben Wochen nach einer oder mehreren Behandlungsdosen mit Fibroblasten nachweisen. Damit bestätigt sich auch ein früherer Bericht von FibroBiologics über Remyelinisierungen mit dem EAE-Tiermodell (experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis). Die Myelinscheide, die als Schutzschicht rund um Nervenfasern dient, ist für eine ordentliche Nervenfunktion entscheidend, wird bei neurodegenerativen Erkrankungen wie multipler Sklerose jedoch oft beschädigt. Im Gehirn spielt die Myelinscheide eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der Kommunikation zwischen den Nervenzellen. Dies ist besonders wichtig, weil im Gehirn schnelle und präzise Signale für Funktionen wie Denkprozesse, Gedächtnis, Bewegungen und Koordination erforderlich sind.

„Diese Bestätigung durch unser talentiertes Forschungsteam weist nach, dass Fibroblasten die Regeneration der Myelinscheide unterstützen können, was potenziell ein wesentlicher Schritt in Richtung der Verwendung eines zellbasierten Therapeutikums in der regenerativen Medizin ist“, sagte Dr. Hamid Khoja, Chief Scientific Officer bei FibroBiologics.

„Die Befunde unseres Teams erweitern unser Verständnis der regenerativen Fähigkeiten von Fibroblasten“, sagte Pete O’Heeron, Gründer und Chief Executive Officer von FibroBiologics. „Der Nachweis einer Remyelinisierung in einem zweiten validierten Tiermodell ist ein wichtiger Schritt in unseren Forschungs- und Entwicklungsbemühungen und gibt Patienten mit demyelinisierenden Erkrankungen wie multipler Sklerose neue Hoffnung. Diese Befunde bringen unser Ziel einer Entwicklung von transformativen Therapien auf Grundlage von Fibroblasten voran, die auf die Grundursachen von chronischen Krankheiten und nicht nur auf ihre Symptome abzielen, und sie widerspiegeln unseren Einsatz dafür, über die aktuellen Grenzen der regenerativen Medizin hinauszugehen.“

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen über das Potenzial von Fibroblasten, eine Remyelinisierung zu bewirken und demyelinisierende Erkrankungen wie multiple Sklerose zu lindern. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Überzeugungen der Geschäftsführung von FibroBiologics sowie auf einer Reihe von Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Managements von FibroBiologics liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, einschließlich der unter der Überschrift „Risikofaktoren“ und an anderer Stelle in den Jahres-, Quartals- und aktuellen Berichten von FibroBiologics (d. h. Formular 10-K, Formular 10-Q und Formular 8-K), wie sie bei der SEC eingereicht oder vorgelegt wurden aufgeführten, und allen nachfolgenden öffentlichen Einreichungen. Kopien sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren gehören unter anderem: (a) Risiken im Zusammenhang mit der Liquidität von FibroBiologics und seiner Fähigkeit, ausreichende Kapitalressourcen für die Führung seiner Geschäfte bereitzustellen; (b) Erwartungen hinsichtlich der Einleitung, des Fortschritts und der erwarteten Ergebnisse unserer F&E-Bemühungen und präklinischen Studien; (c) die unvorhersehbare Beziehung zwischen F&E- und präklinischen Ergebnissen und den Ergebnissen klinischer Studien; und (d) die Fähigkeit von FibroBiologics, seine Patentanmeldungen erfolgreich zu verfolgen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und FibroBiologics übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. FibroBiologics gibt keine Zusicherung, dass das Unternehmen seine Erwartungen erfüllen wird.

Über FibroBiologics

FibroBiologics mit Sitz in Houston ist ein Biotechnologieunternehmen, das im klinischen Stadium tätig ist und eine Pipeline von Behandlungen und potenziellen Heilmitteln für chronische Krankheiten unter Verwendung von Fibroblastenzellen und von Fibroblasten abgeleiteten Materialien entwickelt. FibroBiologics hält über 240 US-amerikanische und internationale Patente/Patentanmeldungen in verschiedenen klinischen Bereichen, darunter Wundheilung, multiple Sklerose, Bandscheibendegeneration, Psoriasis, Orthopädie, menschliche Langlebigkeit und Krebs. FibroBiologics steht für die nächste Generation des medizinischen Fortschritts in der Zelltherapie und Geweberegeneration. Weitere Informationen finden Sie unter www.FibroBiologics.com.

