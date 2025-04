WSP annonce les détails concernant le dévoilement de ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2025 et son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 02 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) ("WSP" ou la "Société"), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, dévoilera ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2025 le 7 mai 2025 après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique et une webdiffusion audio auront lieu le 8 mai 2025 à 8 heures, heure de l'Est, afin de commenter les résultats. WSP tiendra également son assemblée annuelle des actionnaires le 8 mai 2025 à 11 heures, heure de l'Est.

RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE DE L’EXERCE FINANCIER 2025

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez-vous préinscrire en utilisant ce lien. Les personnes inscrites recevront une confirmation avec les détails de connexion.

Une webdiffusion en direct de l'événement est accessible via ce lien.

Une présentation des résultats du premier trimestre de l’exercice financier 2025 sera accessible le 7 mai 2025 après la fermeture des marchés. Une rediffusion de la webdiffusion sera aussi disponible sous la section « Investisseurs » du site web de WSP au www.wsp.com.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

La Société tiendra une assemblée annuelle des actionnaires qui se déroulera en mode hybride le 8 mai 2025 à 11 heures, heure de l'Est.

L’assemblée EN PERSONNE se tiendra à Lumi Expérience - 1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 3610, Montréal (Québec) H3B 4W8

L'assemblée VIRTUELLE se tiendra par webdiffusion en direct au https://meetings.lumiconnect.com/400-331-832-817 et mot de passe : WSP2025 (sensible à la casse)

La circulaire de sollicitation de procurations et l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires, datés du 25 mars 2025, préparés relativement à l'assemblée ainsi que le rapport annuel 2024 sont disponibles sur le site Internet de WSP à l’adresse www.wsp.com, section Investisseurs, sous le répertoire « Rapports et dépôts réglementaires », et ont tous été déposés sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

A PROPOS DE WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 73 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Quentin Weber

Chef Mondial, Relations avec les investisseurs

Groupe WSP Global Inc.

quentin.weber@wsp.com

Phone: 438-843-7519

