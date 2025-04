Fatboy présente sa collection de hamacs et de lits de jour pour une vie en plein air de qualité supérieure

MONTRÉAL, 02 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette saison, Fatboy invite les Canadiens à découvrir l'art de la détente avec sa collection haut de gamme de hamacs et de lits de jour, conçue pour transformer les espaces extérieurs en luxueux refuges de détente. Avec des produits qui allient un design emblématique, une fonctionnalité intelligente et des matériaux durables, cette collection offre quelque chose pour chaque type d'amateur de détente.

Des hamacs luxueux pour un confort inégalé

Profitez d'une évasion ultime en plein air avec les hamacs autoportants de Fatboy. Que vous souhaitiez bronzer seul ou vous détendre avec un être cher, ces hamacs sont conçus pour accueillir jusqu'à deux personnes. Dotés d'armatures solides et résistantes aux intempéries et d'un tissu ultra-confortable, ils apportent une détente cinq étoiles à n'importe quelle terrasse, patio ou jardin.

Headdemock Deluxe : l'expérience ultime du hamac



Le Headdemock Deluxe est un hamac haut de gamme qui ne nécessite ni arbre ni corde. Son support métallique robuste supporte jusqu'à 150 kg, tandis que le hamac spacieux en polyester vous invite à vous détendre dans un confort total. Pliable et facile à ranger, il est livré avec un sac de rangement pratique, ce qui le rend parfait pour une utilisation à la maison ou au chalet.

Headdemock Superb : détendez-vous en toute saison



Fabriqué en tissu oléfine résistant aux taches et aux UV, le Headdemock Superb élève le farniente en plein air à un niveau supérieur. Conçu pour résister aux éléments, ce hamac moderne est idéal pour une utilisation toute l'année. Son look minimaliste et architectural se décline en plusieurs couleurs et il se nettoie en quelques secondes, ce qui le rend aussi pratique qu'élégant.

Des lits de jour audacieux et uniques pour toutes les cours

Les lits de jour Fatboy redéfinissent la notion de détente en plein air. Conçus pour un confort maximal et un attrait moderne, ces pièces originales ajoutent du caractère et du charme à tout type d'espace extérieur.

Netorious : une nouvelle façon de se prélasser



Mi-hamac, mi-canapé, mi-fauteuil, Netorious est un ajout audacieux à la gamme d'articles d'extérieur de Fatboy. Son design transparent, son cadre en aluminium robuste et son assise en filet doux offrent une expérience de détente unique. Léger mais solide, Netorious s'adapte à votre humeur : asseyez-vous bien droit, allongez-vous ou réunissez-vous entre amis. Les sangles de tension vous permettent de personnaliser la sensation, tandis que sa forme sculpturale rehausse n'importe quel patio.

Lit de jour Paletti : le luxe modulaire



Le lit de jour Paletti est la pièce maîtresse du confort modulaire. Faisant partie du système Paletti, il offre des sièges luxueux pour une ou deux personnes, parfaits pour les après-midi de détente ou les rassemblements festifs. Construit avec une base recyclable, des coussins résistants aux intempéries et un dossier en acier résistant à la corrosion, le lit de jour Paletti est aussi fonctionnel qu'élégant. L'entretien est facile : il suffit d'essuyer les éclaboussures.

Prêt pour la vie en plein air au Canada

Tous les produits de la collection de hamacs et lits de jour sont conçus pour résister aux conditions météorologiques canadiennes et sont en stock et expédiés dès maintenant depuis notre entrepôt de Montréal. Que vous aménagiez une cour arrière, un balcon ou une terrasse de centre de villégiature, ces pièces apportent confort, design et polyvalence à n'importe quel espace.

À propos de Fatboy

Fatboy est une marque de design néerlandaise reconnue dans le monde entier pour ses poufs emblématiques, ses meubles d'extérieur innovants, ses luminaires et ses accessoires de style de vie qui allient design ludique et qualité durable. Au Canada, toutes les commandes Fatboy sont expédiées depuis notre entrepôt de Montréal, ce qui garantit une livraison rapide dans tout le pays.

Pour les demandes des médias, les images haute résolution ou les entrevues, veuillez contacter :

Fatboy Canada

courriel : hello@fatboycanada.com

site Web : fatboycanada.com

