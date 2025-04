15.000 Läufer starten mit Leidenschaft beim Jingdong Suqian Marathon 2025

SUQIAN, China, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 30. März ist der Startschuss für den Jingdong Suqian Marathon 2025 gefallen. Insgesamt 15.000 Läufer aus aller Welt versammelten sich, um unter der strahlenden Frühlingssonne durch die malerische Landschaft von Suqian zu laufen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Während die Stadt vom Geist des Marathons erfüllt wurde, passierten die Läufer historische Wasserstraßen, den schimmernden Luoma-See und den lebendigen, malerischen Berg Santai. Die 42,195 Kilometer lange Strecke zeugte von der beeindruckenden Entwicklung Suqians und ermöglichte es den Teilnehmern, die bemerkenswerte Verwandlung der Stadt aus nächster Nähe zu erleben.

Laut dem Suqian City Marathon Organizing Committee erstrahlt der Nationalwaldpark am Berg Santai zu dieser Jahreszeit in voller Farbenpracht: Über 200 Hektar voller Birnenblüten und Tausende von Chinesischen Veilchen tauchen die Landschaft in ein Meer aus Farben und verleihen dem Marathon den Titel „schönste Laufstrecke“. In Fortsetzung der Tradition des letzten Jahres wurde das Konzept der „Musik-Laufstrecke“ bei dem diesjährigen Event weiter ausgebaut, indem man die Anzahl der Live-Musik-Spots auf 60 erhöhte. Die dynamischen Darbietungen, die traditionelle Drachen- und Löwentänze, die Melodien der Volksmusik und die Beats der Rockbands umfassten, verbanden sich mit den rhythmischen Schritten der Läufer und trugen so zur lebhaften Atmosphäre der Veranstaltung bei.

Zusätzlich zu der fesselnden Kulisse und der musikalischen Untermalung wurde beim Marathon eine innovative Verschmelzung von Technologie und Kunst vorgestellt. An den Trinkstationen und in den Ausstellungsbereichen tauchten plötzlich agile Roboterhunde auf und boten Teilnehmern und Zuschauern ein futuristisches interaktives Erlebnis. Ein herausragendes Element war das mit Drohnen betriebene Kühlsystem mit Dutzenden von Drohnen, die mit ultrafeinen Sprühdüsen ausgestattet waren und wie schwebende Springbrunnen die Laufstrecke entlangflogen, um den Läufern eine erfrischende Abkühlung zu verschaffen. Zusätzlich feuerten 70 energiegeladene Cheerleader in traditioneller Hanfu-Kleidung die Läufer an jeder der 42 Kilometer-Markierungen und an der Ziellinie voller Begeisterung an.

Als wichtige Etappe in der Kaiserkanal-Marathonserie hat der Jingdong Suqian Marathon 2025 auch das traditionelle Lauferlebnis neu definiert. An der Ziellinie wurden die Läufer mit dem ersten Gourmet-Bankett mit authentischer Suqian-Küche verwöhnt, bei dem sie die Wärme und Gastfreundschaft der Stadt erleben und ihren Erfolg feiern konnten.

