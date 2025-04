مصنع الأسمنت بدون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التابع لشركة Saker Capital Group في الإمارات: تغيير قواعد اللعبة في الاستدامة والطبيعة



دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 مارس 2025 - تقود Saker Capital Group تحولًا جريئًا في تقاطع الصناعة والطبيعة من خلال إطلاق أول مصنع أسمنت في العالم بدون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارات العربية المتحدة. بينما تطلق مصانع الأسمنت التقليدية ما يقرب من 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، سيتم تصنيع أسمنت ساكر دون تعدين المعادن أو استخدام الوقود الأحفوري أو إطلاق جزيء واحد من ثاني أكسيد الكربون في الهواء.









النتيجة؟ أسمنت أقوى وأكثر متانة لا يغير فقط صناعة البناء العالمية، بل يعيد أيضًا التوازن إلى البيئة الطبيعية – بما في ذلك السماء حيث تحلق الصقور.



الإمارات لا تتكيف مع المستقبل – بل تعرفه.



مع تسارع العالم نحو صافي انبعاثات صفرية، فإن من يستثمر في ويتبنى التقنيات الثورية فقط هم من سيقودون العصر الصناعي القادم.



لماذا الإمارات؟



اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة لأنها ليست مجرد بوابة بين القارات، بل هي مركز عالمي للابتكار التكنولوجي. لقد أولت القيادة الإماراتية المستقبلية أولوية للتنمية المستدامة، ودعمت بنشاط مراكز البحث والابتكار في دبي وأبوظبي والشارقة.



في هذا البيئة، لا تنجو الأفكار المستقبلية فحسب – بل تنمو وتتوسع.



ما علاقة الصقور بالأسمنت؟



لطالما حكمت الصقور سماء الإمارات – كما حكمت الدولة عالم الابتكار. لكن ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون يهدد كلاهما.



تتسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اضطراب التيارات الهوائية الحرارية التي تعتمد عليها الصقور للتحليق.



تؤدي درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى تقليل فرائس الصقور.



وتؤثر ملوثات الهواء الصناعي على أنظمة تنفس الصقور.



الآن، تخيل عالماً لا يسهم فيه الأسمنت في هذه المشكلات البيئية.



أسمنت ساكر: مستقبل البناء بدون كربون





يُنتج أسمنت ساكر من نفايات صناعية معاد تدويرها، بدون تعدين، بدون وقود، وبدون انبعاثات. الخرسانة الناتجة أقوى وأكثر مقاومة للتآكل بسبب الملح، مما يجعلها مثالية للبنية التحتية الساحلية وبيئات الرطوبة العالية.



كما تستخدم منشآت الإنتاج الطاقة المتجددة، والأتمتة الذكية، وإعادة التدوير المتقدمة.



التمويل الذكي للاستدامة



تستخدم Saker Capital Group تقنيات مالية مبتكرة:

- نماذج مالية تعتمد على البلوكتشين

- مشاريع ممولة بالتوكنات

- عقود ذكية وتحليلات مالية بالذكاء الاصطناعي



تعهد بالحفاظ على السماء



تتبرع الشركة بأول مليون دولار من الأرباح إلى مستشفى دبي للصقور، الذي تأسس برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.



"الاستدامة لا تتعلق فقط بالصناعة – بل بحماية العالم الذي نعيش فيه."

– صقر بيرتشيل، العضو المنتدب لشركة Saker Capital Group



كونوا جزءًا من التاريخ.

أضفوا قيمة إلى إرثكم.



