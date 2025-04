En compétition pour remporter le prix de 1 M$ offert par Rogers : à ne pas rater ce soir à Canada’s Got Talent

– Regardez l’épisode de ce soir sur Citytv+. Nouveaux épisodes tous les mardis sur Citytv et Citytv+ –

Voici quelques moments clés de l’épisode de Canada’s Got Talent de ce soir :

MAHIRO (Fukuoka, Japon) a fait littéralement danser Shania et Howie dans leur fauteuil avec une prestation fascinante de sa chanson originale Sausage Song.

La chanteuse de 75 ans VALERIE BOYLE (Toronto, Ontario) a conquis le cœur des juges et a reçu une ovation grâce à son humour, son charme et son interprétation émouvante de Send In The Clowns de Stephen Sondheim. Valerie s'est engagée à faire don de ses éventuels gains à Community Living, un organisme local sans but lucratif qui a soutenu son fils et d'autres personnes ayant une déficience intellectuelle.

La troupe de danse 902 CREW (Charlottetown, Î.-P.-É.) a offert un spectacle électrisant : l'énergie débordante de ses membres a conquis autant les juges que le public.

L'acteur de 69 ans HOWIE MANDEL (Toronto, Ontario) a surpris le public et ses collègues juges avec une prestation captivante d'un juge déchaîné, dans un poisson d'avril qui a remporté un franc succès. Howie a critiqué le spectacle d'un acteur local, Remy Smith, 10 ans, qui jouait le rôle d'un aspirant humoriste et d'un fan inconditionnel de Howie.

Participants de Canada's Got Talent l'an dernier, CARSON & TAYLOR (Sarnia, Ontario) ont présenté un numéro stupéfiant mettant en vedette un invité surprise, Chris Hadfield, un astronaute originaire de Sarnia, qui a ravi les juges et le public.

L'envoûtante reprise de Bed of Roses, par Bon Jovi, de JACOB LEWIS (Butlerville, T.-N.-L.) lui a valu le Golden Buzzer de Shania Twain et une ovation du public.

Rogers remet une fois de plus à qui remportera Canada’s Got Talent un prix de 1 M$ qui changera le cours de sa vie ( plus 50 $ offerts par Howie Mandel ) – le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne – ainsi que des conseils financiers de la CIBC. Mais ce n’est pas tout! Chaque personne ou groupe qui obtient le Golden Buzzer recevra 25 000 $ (pour un total de 150 000 $), remis par la CIBC, pour l’aider à faire de ses rêves une réalité.

Prestations de ce soir (mardi 1 er avril)

MAHIRO – Variété

Fukuoka (Japon)

Regardez le numéro de MAHIRO

VALERIE BOYLE – Chant/musique

Toronto (Ontario)

Regardez le numéro de VALERIE BOYLE

902 CREW – Danse

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Regardez le numéro de 902 CREW

ADA VOX – Variété

San Antonio (Texas)

Regardez le numéro de ADA VOX

CARSON & TAYLOR – Magie

Sarnia (Ontario)

Regardez le numéro de CARSON & TAYLOR

JACOB LEWIS – Chant/musique

Butlerville (Terre-Neuve-et-Labrador)

Regardez le numéro de JACOB LEWIS

**À VENIR**

Voici un avant-goût de l’émission de la semaine prochaine (mardi 8 avril)

STUDIO 26 DANCERS – Danse

Halifax (Nouvelle-Écosse)

CGT.Citytv.com / YouTube

KP STONE – Chant/musique

Ottawa (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

KYRA DANIEL – Chant/Musique

Kingston (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

DARREN LEO – Humour

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

BEN KAHAN – Magie

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

JACOB HILLHOUSE – Variétés

Lindsay (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

YAMA LAURENT – Chant/musique

Lévis (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

L’émission Canada’s Got Talent est produite par MEM Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média. Elle est basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

