ALERTA AL CONSUMIDOR: La Fiscal General James Advierte Contra Estafas de Impuestos y Insta a Que Usen Servicio Gratuito ‘Direct File Service’ antes del Día de la Declaración de Impuestos

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, emitió hoy una alerta al consumidor instando a los neoyorquinos a evitar las estafas comunes en la preparación de impuestos y a verificar si cumplen los requisitos para el servicio gratuito “Direct File” para presentar sus impuestos antes del Día de la Declaración de Impuestos, el 15 de abril. El programa “Direct File” permite a los contribuyentes que cumplen los requisitos presentar sus impuestos federales y estatales en línea sin costo, lo que le ahorra al neoyorquinos aproximadamente $260 en gastos de preparación de impuestos. La Fiscal General James también publicó una serie de consejos para ayudar a los contribuyentes a reconocer estafas y fraudes asociados con la temporada de impuestos. “Si bien la temporada de impuestos puede ser estresante, neoyorquinos merecen la tranquilidad de saber que estarán protegidos de estafas y no tendrán que pagar cientos de dólares sólo para presentar sus impuestos”, dijo la Fiscal General James. “El programa de ‘Direct File’ es una manera segura y sencilla de presentar impuestos gratis y ahorrar cientos de dólares. Les recomiendo a todos que estén atentos a los estafadores que intentan aprovechar la temporada de impuestos para estafar a neoyorquinos y que denuncien cualquier sospecha de fraude a mi oficina”. Tácticas de fraude comunes que neoyorquinos deben tener en cuenta incluyen: Estafadores que afirman que usted tiene deudas de impuestos pasadas e insisten en que pague con una tarjeta de crédito prepagada o una tarjeta de regalo. Los funcionarios y agencias gubernamentales legítimas no buscan cobrar deudas por estos medios;

Que le digan que su reembolso de impuestos legítimo del IRS fue un error y, por lo tanto, debe devolverlo. Si debe dinero, recibirá una notificación legítima por escrito que identifica a la agencia y el motivo de su deuda, no una llamada telefónica, un correo electrónico ni un mensaje de texto;

Estafadores que hacen falsas promesas de servicios gratuitos de preparación de impuestos, solo para engañar a las personas para que paguen por esos servicios;

Preparadores de impuestos que afirman engañosamente que le proporcionarán su reembolso de impuestos más rápido y luego le cobran altas tasas de interés y comisiones; y

Cualquier llamada, mensaje de texto o correo electrónico no solicitado que pide información personal o que verifique la información de su cuenta financiera. El Departamento de Impuestos de Nueva York estima que 3.4 millones de neoyorquinos podrán usar el programa “Direct File” este año. Neoyorquinos con salarios de hasta $200,000 en 2024, o $250,000 si presentan una declaración conjunta, podrían calificar. Siga estos pasos para saber si califica para el programa “Direct File”: Verifique si cumple con los requisitos para el programa de “Direct File” del estado de Nueva York para presentar su declaración de impuestos del estado de Nueva York.

Verifique si cumple con los requisitos para el programa “Direct File” del IRS para presentar su declaración de impuestos federal.

Si cumple con los requisitos, inicie su declaración federal en el sitio web de “Direct File” del IRS. Después de presentar su declaración federal, se le dirigirá directamente al programa “Direct File” del estado de Nueva York para presentar sus impuestos estatales. Hay más información sobre “Direct File” disponible en la página web del Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York. Además de usar “Direct File,” la Fiscal General James ofrece los siguientes consejos para que neoyorquinos se protejan durante la temporada de impuestos: Organizaciones gubernamentales legítimas nunca amenazarán con arresto o deportación por falta de pago de una deuda y nunca insistirán en que los consumidores paguen una deuda únicamente mediante una tarjeta de crédito prepagada, una tarjeta de regalo o una transferencia bancaria.

Utilice únicamente empresas establecidas para los servicios de preparación de impuestos y revise siempre la declaración completa antes de firmar.

Si contrata a un preparador de impuestos, verifique sus cualificaciones e historial a través del Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (Better Business Bureau en inglés). Debe asegurarse de que firme el formulario de impuestos e incluya su Número de Identificación Tributaria del Preparador (PTIN en inglés) al completarlo. También asegúrese de recibir una declaración de los servicios tributarios prestados y preste mucha atención a cualquier cargo o interés adicional. Para obtener más información, consulte la Declaración de Derechos del Consumidor de Nueva York con Respecto a los Preparadores de Impuestos. Se recomienda a cualquier neoyorquino que sospeche que es víctima de una estafa, vaya al sitio web de la Oficina del Fiscal General (OAG) para presentar un informe o llame al 800-771-7755.

