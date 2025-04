Picus Security ประกาศการเป็นที่ยอมรับใน Gartner® Market Guide สำหรับด้านการตรวจสอบความเสี่ยงจากการโจมตี

Picus Security มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพทีมรักษาความปลอดภัยทั้งด้านรุกและด้านรับในการทำงานเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากสถานการณ์และเทคนิคการโจมตี

ซานฟรานซิสโก, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Picus Security บริษัทชั้นนำด้านการตรวจสอบความปลอดภัย ได้ประกาศว่าบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายใน Gartner® Market Guide สำหรับด้านการตรวจสอบความเสี่ยงจากการโจมตี (AEV) ประเภท AEV ประกอบด้วยเทคโนโลยีซึ่งตรวจสอบช่องโหว่และระบุเทคนิคที่ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถแสวงหาประโยชน์จากองค์กรได้ งานวิจัยนี้ช่วยให้ผู้นำด้านการจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงเข้าใจถึงกรณีการใช้งานที่สำคัญของการตรวจสอบความเสี่ยงจากการโจมตีและนำทิศทางตลาดโซลูชัน AEV

ตลาดประเภท AEV นำเทคโนโลยีการจำลองการละเมิดและการโจมตี (BAS) การทดสอบการเจาะระบบอัตโนมัติ และการโจมตีหาช่องโหว่และจุดอ่อน (Red Teaming) มารวมกัน โดยก่อนหน้านี้ทั้งสามประเภทแยกออกจากกันใน Gartner® Hype Cycle™ สำหรับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย Gartner ระบุว่าภายในปี "2027 40% ของบรรดาองค์กรจะนำความคิดริเริ่มในการตรวจสอบความเสี่ยงที่พบอย่างเป็นทางการมาใช้ โดยส่วนใหญ่จะอาศัยเทคโนโลยี AEV และผู้ให้บริการที่มีการบริหารจัดการเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์และความสม่ำเสมอ"

แพลตฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัย Picus ช่วยให้องค์กรสามารถจำลองสถานการณ์การโจมตีในโลกแห่งความเป็นจริง โดยทำให้ตรวจสอบความเสี่ยงที่พบซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างอัตโนมัติและต่อเนื่อง พร้อมทั้งประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความปลอดภัยได้ Picus ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยระบุจุดอ่อนที่สำคัญอย่างยิ่ง กำหนดลำดับความสำคัญของความพยายามในการแก้ไข และยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรวมด้วยการเลียนแบบกลยุทธ์ เทคนิค และขั้นตอนในการต่อต้าน (TTP) โดยไม่ต้องเพิ่มระดับทักษะที่ทีมป้องกันความปลอดภัยต้องมี

"กระแสข้อซักถามจากนักวิเคราะห์พิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรต้องการตรวจสอบภัยคุกคามที่พบโดยใช้สถานการณ์โจมตีในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนการลงทุนด้านความปลอดภัยและกำหนดลำดับความสำคัญของช่องโหว่ต่าง ๆ" Volkan Ertürk ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Picus Security กล่าว "องค์กรต่าง ๆ มีจุดอ่อนมากเกินไป ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยและบริบทขององค์กร แพลตฟอร์ม Picus ทำให้กำหนดลำดับความสำคัญและตรวจสอบภัยคุกคามที่พบโดยอ้างอิงตามหลักฐานได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากช่องโหว่สำคัญที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ทีมรักษาความปลอดภัยจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้"

หลังจากตรวจสอบ Gartner Market Guide ในด้านการตรวจสอบความเสี่ยงจากการโจมตีอย่างครอบคลุมแล้ว Picus Security พบว่า

โซลูชัน AEV ช่วยให้องค์กรเสริมสร้างปราการป้องกัน กำหนดลำดับความสำคัญของช่องโหว่ และปรับปรุงความพร้อมรับมือการโจมตีในโลกแห่งความเป็นจริงได้

ตลาด AEV กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้จำหน่ายที่เสนอความสามารถทั้งแบบเฉพาะทางและแบบครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในด้านการตรวจสอบความปลอดภัย

เทคโนโลยี AEV ช่วยลดความซับซ้อนและลดอุปสรรคด้านทักษะที่จำเป็นต่อการทดสอบเชิงรุก

ความสามารถด้านการบูรณาการและการทำงานอัตโนมัติภายในโซลูชัน AEV จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการด้านความปลอดภัย ยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างทีม และปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิผลของการทดสอบด้านความปลอดภัย

หากต้องการทราบเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลด Gartner® Market Guide สำหรับการตรวจสอบความเสี่ยงจากการโจมตี หรืออ่านบล็อกล่าสุดของเราเกี่ยวกับวิธีที่ AEV เป็นตัวสนับสนุนแบบทวีคูณ

เกี่ยวกับ Picus Security

Picus Security ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการตรวจสอบความปลอดภัย ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เห็นภาพความเสี่ยงทางไซเบอร์ตามบริบททางธุรกิจได้อย่างชัดเจน Picus พลิกโฉมแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยการเชื่อมโยง กำหนดลำดับความสำคัญ และตรวจสอบภัยคุกคามที่พบในทุกการค้นพบแบบแยกส่วน เพื่อให้ทีมงานสามารถมุ่งเน้นไปที่ช่องโหว่ที่สำคัญและการแก้ไขที่สร้างผลกระทบสูง เมื่อมี Picus ทีมรักษาความปลอดภัยจะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยบรรเทาปัญหาได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามได้มากขึ้นแต่ใช้ความพยายามน้อยลง Picus ซึ่งนำเสนอการตรวจสอบความเสี่ยงจากการโจมตี พร้อมด้วยการจำลองการละเมิดและการโจมตีและการทดสอบการเจาะระบบอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้นนั้น มีเทคโนโลยีมุ่งเน้นไปที่ภัยคุกคามเป็นหลักและได้รับรางวัลการันตี ซึ่งช่วยให้ทีมงานสามารถระบุจุดแก้ไขที่คุ้มค่าต่อการดำเนินการได้

