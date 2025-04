FeraMAXᴹᴰ est la marque de supplément de fer que les pharmaciens et les médecins au Canada recommandent le plus souvent depuis dix années consécutives

MISSISSAUGA, Ontario, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioSyent Inc. (« BioSyent », titre à la Bourse de croissance TSX : RX) est fière d’annoncer que FeraMAXMD est la marque de supplément de fer la plus recommandée au Canada selon un sondage pancanadien auprès des pharmaciens et des médecins(1). Il s’agit de la dixième année consécutive où les pharmaciens et les médecins du Canada accordent leur vote de confiance à FeraMAXMD. Nous célébrons nos dix années de reconnaissance en tant que supplément de fer le mieux classé avec notre équipe et les professionnels de la santé à travers le Canada.

L’Enquête sur les conseils et recommandations en matière de médicaments en vente libre (MVL) est un indicateur important de l’industrie pharmaceutique qui permet de suivre les tendances des pharmaciens et des médecins en la matière au Canada. L’équipe de recherche et d’innovation d’EnsembleIQ a réalisé ce sondage entre octobre 2024 et janvier 2025 auprès des organismes suivants : Pharmacy Practice + Business, The Medical Post, Profession Santé, CanadianHealthcareNetwork.ca et ProfessionSanté.ca. Il s’agit de la seule enquête pancanadienne à se pencher sur le rôle de conseiller des pharmaciens et médecins au sujet des produits en vente libre.

« Nous sommes reconnaissants de la confiance que les professionnels de la santé canadiens continuent d’accorder à FeraMAXMD Pd, souligne René Goehrum, PDG de BioSyent. À titre de leader canadien de la santé en fer, BioSyent continue de développer et d’élargir la gamme de produits FeraMAXMD pour traiter et prévenir la carence en fer à toutes les étapes de la vie. »

À propos de FeraMAXMD

La marque FeraMAXMD Pd a été créée par BioSyent au Canada. Toutes les versions de FeraMAXMD, qui s’appuient sur sa formule unique et brevetée du complexe de polydextrose-fer, sont offertes en doses quotidiennes pour soutenir la santé ferrique au moyen de suppléments de traitement, d’entretien et de prévention. FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150 est un supplément de fer oral indiqué dans le traitement de l’anémie ferriprive. FeraMAXMD Pd Poudre 15 facilite le traitement de l’anémie chez les enfants. FeraMAXMD Pd Entretien 45, lancé en 2023, sert à prévenir l’anémie ferriprive, maintenir un bon taux de fer et combler une lacune dans la supplémentation en fer. La gamme des produits FeraMAXMD représente des solutions novatrices pour soutenir la santé en fer de l’ensemble des groupes d’âge à toutes les étapes de la vie.

À propos de BioSyent Inc.

Inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole boursier « RX », BioSyent est une entreprise pharmaceutique spécialisée, rentable et axée sur la croissance qui se centre sur l’acquisition de licences d’exploitation ou de produits pharmaceutiques novateurs et autres produits de santé adéquatement conçus, sécuritaires et efficaces dont la contribution à l’amélioration de la vie des patients a été largement éprouvée. BioSyent appuie les professionnels de la santé canadiens qui traitent ces patients en faisant la promotion de ses produits par ses divisions (communautaire, spécialisée, internationale).

Au moment d’écrire ce communiqué, l’entreprise a à son actif 11 222 517 actions ordinaires émises et en circulation.

Pour obtenir directement une cote boursière à la Bourse de croissance TSX et d’autres renseignements financiers sur l’entreprise, visitez le site tmxmoney.com.

Pour obtenir d’autres renseignements, communiquez avec :

M. René C. Goehrum

PDG

BioSyent Inc.

Courriel : investors@biosyent.com

Téléphone : 905 206-0013

Site Web : biosyent.com/fr/

Références au sujet du classement :

Enquête sur les conseils et recommandations en matière de médicaments en vente libre (MVL) de 2025 menée auprès de Pharmacy Practice + Business, The Medical Post et Profession Santé.

Le présent communiqué peut contenir des déclarations ou des renseignements prospectifs. Le contenu ci-inclus représente notre jugement en date de la diffusion, et est sujet à des risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les issues ou résultats réels diffèrent considérablement des déclarations ou renseignements prospectifs. Les risques possibles comprennent notamment les risques associés aux essais cliniques, à la conception de produits, aux revenus futurs, aux activités, au rendement et à l’obtention des approbations réglementaires.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument quelque responsabilité que ce soit quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

