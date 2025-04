Suominen on julkaissut vuoden 2024 vuosikertomuksensa

Suominen Oyj:n pörssitiedote 1.4.2025 klo 11.00

Suomisen vuoden 2024 vuosikertomus on julkaistu tänään. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen mukaan lukien kestävyysraportti, tilinpäätöksen vuodelta 2024, tilintarkastuskertomuksen, kestävyysraportin varmennuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä vuosikatsauksen.

Suomisen kestävyysraportti on laadittu Suomen kirjanpitolain, EU:n kestävyysraportointistandardien (ESRS) ja EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti.

Suominen julkaisee yhdessä vuosikertomuksen kanssa hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty iXBRL-merkeillä ja liitetiedot iXBRL block -merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Suomisen laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Vuosikertomus on julkaistu osoitteessa www.suominen.fi ja se on tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja xHTML-tiedostona.

Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

SUOMINEN OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Minna Rouru, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, puh. +358 40 526 1975

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

