CIRRO Fulfillment renforce ses activités françaises avec un nouveau centre de distribution en région parisienne

PARIS, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO Fulfillment , fournisseur mondial de services de distribution e-commerce qui exerce ses activités en France sous l’entité juridique JS LOGISTICS, annonce l’extension de ses capacités de stockage et de ses capacités opérationnelles au centre logistique Saint-Mard II, situé au Parc d’Activités de la Goële, à Saint-Mard, en France. Cette extension qui vient renforcer l’infrastructure logistique de CIRRO Fulfillment vise à mieux servir ses clients en France et en Europe occidentale.

Doté de plusieurs quais de chargement, de sprinklers ESFR, d’un éclairage LED et d’un accès sécurisé au site, ce nouveau centre de distribution d’une surface de 39 000 m² offre un espace d’entreposage de classe A de haute qualité. Certifié BREEAM In-Use, il reflète l’engagement affiché par CIRRO Fulfillment en faveur du développement durable et de l’efficacité énergétique. La séparation du trafic entre véhicules particuliers et poids lourds améliore l’efficacité opérationnelle, tandis que la proximité des services bénéficie aux employés comme aux partenaires logistiques.

Situé au nord de la région parisienne, le centre logistique de Saint-Mard bénéficie d’une connectivité parfaite avec les principaux axes de transport. À seulement 13,2 km de l’aéroport Charles-de-Gaulle, il offre un accès direct à la nationale N2 et aux autoroutes A1 et A104, garantissant ainsi une livraison du dernier kilomètre particulièrement efficace. En moins de 60 minutes de circulation sur route, son emplacement privilégié permet de desservir plus de 10,1 millions de consommateurs et 4,4 millions de foyers.

« Le développement de nos activités au centre logistique de Saint-Mard II constitue une étape cruciale pour le renforcement de nos capacités de traitement des commandes en Europe », a déclaré Charles Lu, responsable du développement commercial Europe chez CIRRO Fulfillment. « Ce site renforce notre capacité à accompagner les entreprises de e-commerce grâce à des solutions logistiques de pointe tout en consolidant notre engagement en faveur du développement durable. »

Grâce à cette extension, CIRRO Fulfillment continue d’étendre son réseau mondial et garantit ainsi aux marques et aux détaillants de pouvoir bénéficier de l’infrastructure et des ressources nécessaires afin de répondre à la demande croissante du marché du e-commerce.

À propos de CIRRO Fulfillment

CIRRO Fulfillment est un leader mondial du traitement des commandes e-commerce et propose des solutions avancées et évolutives pour les entreprises D2C et omnicanales. Doté d’un espace d’entreposage de plus de 2,3 millions de mètres carrés et d’une technologie de pointe, CIRRO Fulfillment offre des services de logistique et de traitement des commandes fluides, fiables et rentables dans le monde entier.

Pour tout complément d'informations, veuillez contacter :

E-mail : pr.fulfillment@cirroglobal.com

Site Internet : www.cirroglobal.com/fulfillment

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88bdb233-b3b1-43cb-9953-1ee11f56c4ae

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.