A BYD Energy Storage piacra dobja Kínában a Chess Plus rendszert a kereskedelmi és ipari energiatárolás elősegítése érdekében

PEKING, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BYD Energy Storage, megújuló energiamegoldások szolgáltatója és egyben a BYD vállalat egyik üzleti divíziója március 26-án mutatta be a Chess Plust, a következő generációs kereskedelmi és ipari (C&I) rendszerét, amelynek célja a biztonság, hatékonyság és nyereségesség fokozása a versenypiac kiélezett körülményei között.

A BYD Energy Storage Chess Plus rendszere új nézőpontot honosít meg az energiatárolás terén a „teleptől a rendszerig” (CTS) védelmi keretrendszeren keresztül. Középpontjában „Vastag pengeakkumulátor” telepek helyezkednek el kerámiaterminálokkal, melyek kiküszöbölik a szivárgás veszélyét, és fokozzák a korrózióállóságot. A telepeket rendkívüli stresszteszteknek vetették alá, többek között extrém hőmérsékleti szimulációk során (-25~55℃) és 260%-os túltöltési küszöbértéken túl is. A Chess Plus egyedi, mivel 2 órányi tűzálló akkumulátor-burkolattal és beépített aeroszolos tűzkioltó rendszerrel készült. A hőmérsékleti rendellenességek előre észlelhetők a rendszerszintű védelemnek köszönhetően, beleértve a 8,0 erősségű földrengéssel szembeni ellenállást, a vízelvezetéshez szükséges, ferde tetővel kiegészülő IP55 burkolatot és az MI-vezérlésű kockázat-előrejelző algoritmusokat.

A Chess Plus ultra hosszú élettartamú akkumulátortelepekkel készült, melyek több mint 10 000 ciklussal garantálnak tartósságot a megbízható működés érdekében. Kettős üzemmódú hűtőrendszere – folyadékhűtéssel az akkumulátorok és intelligens kényszerhűtéssel az elektronikus berendezés számára – 20%-kal csökkenti a tartalékenergia-fogyasztást, és egyúttal fokozza a hőmérsékleti állandóságot. Ez a kialakítás az alkotóelemek élettartamát 30%-kal hosszabbítja meg.

A Chess Plus nagyteljesítményű peremhálózatot alkalmaz a biztonsági műveleti központok valós idejű optimalizálása és a hibák előrejelzése érdekében. A rendszer moduláris felépítése független adatok és irányítócsatornák alkalmazását teszi lehetővé a működési stabilitás érdekében. A Chess Plus egy energiatárolási módszer, amely sokoldalúan alkalmazható, többek között ipari parkokban, elektromosjármű-töltőközpontokban és mikrohálózatokban. Az MI vezérlésű kezelésének köszönhetően eltérő körülmények között is ideálisan optimalizálja az energiahasználatot és maximalizálja a befektetés megtérülését.

A BYD Energy Storage képviseletében Dr. Wang Xiaoye kihangsúlyozta: „Csak a telepszintű kutatásra és fejlesztésre törekvő gyártók képesek valódi értéket és hatékonyságot elérni. A Chess Plus megtestesíti a 17 évnyi energiatárolási szakértelmünket és a fenntartható innovációk iránti elhivatottságunkat.”

A BYD Energy Storage hosszú ideje elkötelezte magát a C&I energiatárolási termékek kutatása és fejlesztése mellett. Korábbi C&I terméke, melyet egy önellátó energia-létesítményben alkalmaztak a kínai Csiangszu tartományban, évente 3 millió USD-t termel naponta két ciklussal és hálózati ösztönzők segítségével, 3 éves visszafizetési periódusra lebontva.

Amint az egyes iparágak világszerte beemelik napi működésükbe a zöld energiát, a Chess Plus potenciálja egyre nő az iparág vezető szerepének tekintetében megbízható stabilitásának és alkalmazkodóképességének köszönhetően. Egyedülálló biztonsága és intelligens működési eszközei révén a BYD Energy Storage továbbra is kiemelt helyen áll az ellenálló és költséghatékony energiatárolást célzó globális váltásban.

Felhasználható fénykép: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3620aaf-7be9-4e80-8af9-1feffb703f48

www.bydenergy.com

www.bydglobal.com

Sajtókapcsolat: Qifen ZHONG zhong.qifen@fdbatt.com

