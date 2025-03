BYD Energy Storage lanza Chess Plus para almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I) en China

BEIJING, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage, una división de negocios de BYD Company Limited, como proveedor de soluciones de energía renovable, lanzó el 26 de marzo su sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I) de futura generación, Chess Plus, diseñado para abordar los desafíos en seguridad, eficacia y rentabilidad en medio de un mercado intensamente competitivo.

Chess Plus de BYD Energy Storage establece un nuevo paradigma en el almacenamiento de energía a través de su estructura de protección de celda a sistema (CTS). En el núcleo hay celdas de batería "Batería de cuchilla gruesa" con terminales de cerámica, que eliminan los riesgos de fugas y mejoran la resistencia a la corrosión. Estas celdas han superado pruebas de estrés extremas, incluyendo simulaciones de fuga térmica (-25~55℃) y umbrales de sobrecarga del 260%. Chess Plus es único con su carcasa de batería resistente al fuego durante dos horas y su sistema integrado de extinción de incendios en aerosol. Las anomalías térmicas se pueden detectar con anticipación gracias a la protección a nivel del sistema, incluyendo resistencia sísmica de magnitud 8.0, cerramientos IP55 con techos inclinados para drenaje de agua y algoritmos de predicción de riesgos impulsados por IA.

Chess Plus presenta celdas de batería de vida útil ultra larga compatible con más de 10.000 ciclos, lo que garantiza durabilidad para operaciones constantes. Su sistema de refrigeración de modo dual (refrigeración líquida para baterías y refrigeración por aire forzado inteligente para equipos electrónicos) reduce el consumo de energía auxiliar en un 20%, mientras que mejora la consistencia térmica. Este diseño extiende la vida útil de los componentes en un 30%.

Chess Plus integra computación edge de alto rendimiento para la optimización de SOC en tiempo real y la predicción de fallas. La arquitectura modular del sistema permite canales independientes de datos y control para un funcionamiento estable. Chess Plus es una solución de almacenamiento de energía para muchos escenarios de aplicación en parques industriales, centros de carga de vehículos eléctricos y microrredes. Con la gestión impulsada por IA, es una opción ideal para optimizar el uso de energía y maximizar el ROI en diversos entornos.

El Dr. Wang Xiaoye de BYD Energy Storage enfatizó: "Solo los fabricantes que dominan la investigación y el desarrollo (I + D) a nivel celular pueden ofrecer un verdadero valor y eficacia. Chess Plus refleja nuestra experiencia de 17 años en almacenamiento de energía y nuestro compromiso con la innovación sostenible".

BYD Energy Storage está comprometido con la investigación y el desarrollo de productos de almacenamiento de energía C&I desde hace largo tiempo. Su producto anterior de C&I aplicado en una instalación detrás del metro en Jiangsu, China, ayuda a generar $ 3 millones anuales a través de dos ciclos por día e incentivos de red, lo que demuestra un período de recuperación de 3 años.

Mientras las industrias de todo el mundo adoptan la energía verde, Chess Plus muestra una promesa considerable como un rol dominante en el mercado con su fuerte estabilidad y adaptabilidad. Con una seguridad inigualable y herramientas operativas inteligentes, BYD Energy Storage continúa liderando el cambio global hacia un almacenamiento de energía resistente y rentable.

Foto disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3620aaf-7be9-4e80-8af9-1feffb703f48

www.bydenergy.com

www.bydglobal.com

Contacto de Medios: Qifen ZHONG zhong.qifen@fdbatt.com

