BYD Energy Storage bringt Chess Plus für gewerbliche und industrielle Energiespeicherung in China auf den Markt

PEKING, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage, ein Geschäftsbereich von BYD Company Limited, hat als Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien am 26. März sein Energiespeichersystem der nächsten Generation für Gewerbe und Industrie (Commercial and Industrial, C&I) vorgestellt. Chess Plus wurde entwickelt, um den Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Rentabilität in einem hart umkämpften Markt zu begegnen.

Chess Plus von BYD Energy Storage setzt durch seinen Cell-to-System (CTS)-Schutzrahmen neue Maßstäbe in der Energiespeicherung. Das Herzstück bilden „Thick Blade Battery“-Zellen mit Keramikanschlüssen, die das Risiko von Leckagen eliminieren und gleichzeitig die Korrosionsbeständigkeit erhöhen. Diese Zellen haben extreme Belastungstests bestanden, darunter Simulationen von thermischem Durchgehen (-25 bis 55 ℃) und 260 % Überladungsschwellen. Chess Plus ist einzigartig mit seinem Akkugehäuse, das für 2 Stunden feuerfest ist, und seinem eingebauten Aerosol-Feuerlöschsystem. Die thermischen Anomalien können dank des Schutzes auf Systemebene, umfassend eine seismische Widerstandsfähigkeit der Stärke 8,0, IP55-Gehäuse mit schrägen Dächern für den Wasserablauf und KI-gesteuerte Algorithmen zur Risikovorhersage, im Voraus erkannt werden.

Chess Plus verfügt über extrem langlebige Akkuzellen, die über 10.000 Zyklen unterstützen und so Langlebigkeit für einen reibungslosen Betrieb gewährleisten. Das Dual-Modus-Kühlsystem – Flüssigkeitskühlung für Akkus und intelligente Zwangsluftkühlung für elektronische Geräte – reduziert den Stromverbrauch um 20 % und verbessert gleichzeitig die Wärmekonsistenz. Dieses Design verlängert die Lebensdauer der Komponenten um 30 %.

Chess Plus integriert leistungsstarkes Edge-Computing für Echtzeit-SOC-Optimierung und -Fehlerprognose. Die modulare Architektur des Systems ermöglicht unabhängige Daten- und Steuerkanäle für einen stabilen Betrieb. Chess Plus ist eine Energiespeicherlösung für viele Anwendungsszenarien in Industrieparks, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Mikronetzen. Dank KI-gesteuertem Management stellt es eine ideale Möglichkeit zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Ertragsmaximierung in unterschiedlichen Umfeldern dar.

Dr. Wang Xiaoye von BYD Energy Storage betonte: „Nur Hersteller, die die Forschung und Entwicklung auf Zellebene beherrschen, können echten Mehrwert und Effizienz bieten. Chess Plus spiegelt unsere 17-jährige Expertise im Bereich Energiespeicherung und unser Engagement für nachhaltige Innovationen wider.“

BYD Energy Storage engagiert sich seit langem in der Forschung und Entwicklung von Energiespeicherprodukten für Gewerbe und Industrie. Das vorherige C&I-Produkt des Unternehmens wurde in einer Behind-the-Meter-Anlage in Jiangsu, China, eingesetzt und trägt mit zwei Zyklen pro Tag und Netzanreizen dazu bei, jährlich 3 Millionen US-Dollar zu erwirtschaften – bei einer Amortisationszeit von drei Jahren.

Da sich Industrien weltweit für grüne Energie einsetzen, ist Chess Plus mit seiner hohen Stabilität und Anpassungsfähigkeit ein vielversprechender Kandidat für eine marktbeherrschende Stellung. Dank unübertroffener Sicherheit und intelligenten Einsatzmitteln ist BYD Energy Storage weiterhin führend bei der globalen Umstellung auf belastbare und kosteneffiziente Energiespeicherung.

Ein Foto ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3620aaf-7be9-4e80-8af9-1feffb703f48

www.bydenergy.com

www.bydglobal.com

Medienkontakt: Qifen ZHONG zhong.qifen@fdbatt.com

