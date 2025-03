Le Collège Boréal dévoile son nouveau plan stratégique quinquennal : « Horizon 2030 : Réussir ensemble »

Renforçant son rôle rassembleur au service de la francophonie ontarienne, le Collège Boréal se fixe des objectifs ambitieux en matière de formation, d’engagement communautaire, d’innovation, et de développement durable

SUDBURY, Ontario, 31 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

(Version Web)





Fort d’un réseau de 37 sites répartis dans 27 collectivités en Ontario, le Collège Boréal est devenu en l’espace de 30 ans un acteur incontournable du développement, de l’épanouissement et du rayonnement de la communauté franco-ontarienne. En dévoilant aujourd’hui son nouveau plan stratégique « Horizon 2030 : Réussir ensemble », Boréal renforce son rôle de leader et s’engage à poursuivre ses efforts au service des francophones, partout en province.

Mission | Vision | Devise

La mission du Collège Boréal fixe l’objectif commun vers lequel tendent l’établissement et les membres de son personnel. Cette mission définit la raison d’être du Collège :

« Boréal est un leader francophone qui offre des formations et des services de qualité reconnue à des clientèles diversifiées. Il catalyse le développement durable des collectivités et des communautés de l’échelle locale jusqu’à l’international. »

La vision du Collège Boréal est une visée inspiratrice qui oriente ses décisions et ses actions vers une direction commune :

« Boréal est reconnu pour ses impacts durables dans les communautés, grâce à ses formations et ses services centrés sur l’intégration socioéconomique de sa clientèle. »

La devise communique de manière succincte la motivation fondamentale de Boréal :

« Nourrir le savoir et faire vibrer la culture »

Axes et objectifs

À travers son continuum de services, le Collège Boréal offre une programmation sur mesure, misant sur un inspirant modèle

d’intégration socioéconomique. Ses axes et objectifs sont regroupés en quatre catégories :

Accompagnement Impact communautaire Agilité Durabilité

Valeurs

Ces valeurs correspondent à la culture du Collège Boréal et sont reflétées dans les comportements individuels et organisationnels de l’établissement :

Collaboration Engagement/Passion Redevabilité Respect Ouverture



Principes décisionnels

Ces principes assurent la cohérence des décisions prises à tous les niveaux du Collège. Ils facilitent ainsi l’atteinte des buts à long terme et le maintien des orientations stratégiques de Boréal :

Qualité Viabilité financière Flexibilité et innovation Responsabilité sociale Efficience



Citation

« Alors que le Collège Boréal célèbrera cette année son 30e anniversaire, nous nous devons d’être à la hauteur des attentes de la communauté franco-ontarienne qui, par son appui et son engagement, est à l’origine de la création de notre établissement. Fort de cette maturité acquise et doté d’un modèle d’affaires performant, Boréal entend renforcer la collaboration auprès de ses partenaires communautaires et gouvernementaux afin que ses expertises continuent de bénéficier aux francophones et francophiles de notre province. »

Daniel Giroux – président du Collège Boréal

Faits en bref

Le Collège Boréal offre un large éventail de programmes et de services allant de la formation postsecondaire (jusqu’au baccalauréat), aux services d’emploi, en passant par l’alphabétisation, l’apprentissage, la formation en entreprise, les services en immigration, et la recherche appliquée.

Des 24 collèges anglophones et francophones de l’Ontario financés par le ministère des Collèges et Universités, le Collège Boréal détient le plus haut taux de satisfaction des personnes diplômées (pour 18e fois en 24 ans) et se place sur la plus haute marche du podium quant au taux de satisfaction des employeurs (pour la 5e fois).

Liens connexes

Consultez le plan stratégique 2025-2030 du Collège Boréal sur notre site Web : collegeboreal.ca/plan-strategique.

Suivez l’avancée des présentations communautaires de notre nouveau plan stratégique sur les réseaux sociaux grâce au mot-clic #PlanStrat2025Boréal2030.

Renseignements

Benoît Clément

Gestionnaire, Communications et Relations médias

705-560-6673, poste 2722

benoit.clement@collegeboreal.ca



À propos du Collège Boréal

Créé à Sudbury en 1995, le Collège

Boréal est un établissement de

formation et d’enseignement

postsecondaire de langue française

qui œuvre au développement et

à l’épanouissement des diverses

collectivités ontariennes qu’il dessert. À travers ses 37 sites dont 8 campus répartis

dans 27 collectivités, le Collège Boréal offre

une expertise de haut niveau en matière de

formation postsecondaire, de formation de

base, d’apprentissage, de services aux

immigrants, de services d’emploi, de formation

continue, de formation sur mesure et de

recherche appliquée. En savoir davantage

Pour plus d’information sur nos

programmes et services, consultez le

collegeboreal.ca ainsi que nos

réseaux sociaux : Facebook ,

Instagram , LinkedIn et X .



Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e38951d7-f559-4fb9-8f3e-73143b3372fd/fr

« Horizon 2030 : Réussir ensemble » Le Collège Boréal dévoile son nouveau plan stratégique quinquennal : « Horizon 2030 : Réussir ensemble »

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.