Ipsos est entrée en négociation exclusive afin de procéder à l’acquisition de The BVA Family

Paris, 31 mars 2025 - Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, annonce être entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition de The BVA Family, groupe français de premier plan dans les études de marché, reconnu pour son expertise dans les tests de packaging, l'expérience client, les évaluations mystère et les études pour les gouvernements et les services publics. Il dispose également de méthodologies de recherche dans les services, le luxe, les biens de consommation et les sciences comportementales.

Avec plus de 900 collaborateurs au total, The BVA Family bénéficie également d’une présence significative au Royaume-Uni et en Italie. Ses marques incluent BVA (France), Doxa (Italie), BDRC (Royaume-Uni) et PRS IN VIVO (l’un des leaders mondiaux des tests de packaging).

Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a commenté : « Cette acquisition vient renforcer notre offre en France et nous ouvre de nouvelles perspectives au Royaume-Uni et en Italie. Un rapprochement avec The BVA Family, société reconnue pour son expertise dans divers domaines de recherche, nous permettra de générer davantage de croissance et d'innovation ensemble. »

Gerard Lopez et Pascal Gaudin, Présidents de The BVA Family, ont ajouté : « Nous sommes heureux d'unir nos forces à celles d'Ipsos, l'un des leaders mondiaux des études de marché. Ce partenariat nous permet de tirer parti de sa présence internationale et de ses solides compétences, renforçant ainsi considérablement notre capacité à apporter des insights de pointe à nos clients ».

La réalisation de cette opération est soumise aux consultations et autorisations réglementaires usuelles, en particulier l’accomplissement des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel en France, ainsi que l’obtention des autorisations des autorités de concurrence compétentes.

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120, Mid-60, et est éligible au service de règlement différé (SRD).

