Genetec partage ses bonnes pratiques pour améliorer la cyber-résilience des systèmes cloud à l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité du cloud

MONTRÉAL, 31 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité du cloud qui aura lieu le 3 avril, Genetec Inc. ("Genetec"), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, partage aujourd’hui des informations clés et des bonnes pratiques pour aider les organisations à protéger leurs données et leurs opérations contre la montée en puissance des cybermenaces.

Les cyberattaques étant de plus en plus fréquentes et sophistiquées, les entreprises doivent aller au-delà des solutions de cybersécurité traditionnelles. Elles sont de plus en plus nombreuses à adopter des solutions de sécurité physique basées sur le cloud dans le cadre d’une stratégie plus large visant à améliorer la cyber-résilience. En déplaçant les systèmes et les données critiques vers le cloud, les entreprises peuvent assurer une meilleure protection contre les vulnérabilités tout en réduisant la charge opérationnelle des équipes informatiques.

Pour renforcer la sécurité du cloud, Genetec recommande les mesures suivantes :

Adopter des solutions qui prennent en charge un modèle de sécurité Confiance Zéro – Une approche Confiance Zéro garantit qu’aucun appareil, utilisateur ou système n’est automatiquement considéré comme fiable, quel que soit son emplacement. Chaque demande d’accès est vérifiée, ce qui réduit le risque d’accès non autorisé.

Mettre à jour et appliquer régulièrement des correctifs – Les solutions cloud proposent automatiquement des mises à jour des logiciels et micrologiciels, ce qui garantit que les vulnérabilités sont corrigées sans délai. Il est essentiel de mettre à jour et d’appliquer régulièrement des correctifs à votre système pour maintenir la sécurité.

Mettre en place un contrôle d’accès granulaire – Limitez l’accès des utilisateurs en fonction de leur rôle et de leurs responsabilités. Utilisez des mesures d’authentification solides, telles que l’authentification multifactorielle, afin de minimiser le risque d’accès non autorisé.

Assurer la souveraineté et la redondance des données – Choisissez un fournisseur de services cloud dont les centres de données sont répartis sur plusieurs sites afin de garantir que les données sont stockées conformément aux réglementations locales et de disposer d’options de reprise après sinistre. La redondance des données est essentielle pour assurer la continuité de l’activité en cas de panne.

Opter pour des dispositifs gérés dans le cloud pour améliorer la cybersécurité – Remplacez les anciens NVR propriétaires par des dispositifs gérés dans le cloud pour connecter vos appareils existants à votre plateforme cloud. Les solutions modernes telles que la gamme de dispositifs Genetec CloudlinkMC peuvent vous aider à intégrer des appareils plus anciens et moins sécurisés dans un écosystème de sécurité moderne sans compromettre la cybersécurité. Avec des fonctions de cyber-bouclier intégrées, ces appareils facilitent la transition en douceur vers une infrastructure basée dans le cloud, permettant une mise à niveau progressive vers des systèmes plus sécurisés sans avoir à procéder à des remplacements coûteux.

Collaborer avec des partenaires de confiance – Travaillez avec des fournisseurs de technologie et des partenaires de distribution de confiance qui surveillent activement les menaces de sécurité et aident à renforcer les systèmes, garantissant ainsi que vos systèmes sont toujours sécurisés.

« Les solutions cloud gagnent en popularité auprès des entreprises qui cherchent à bénéficier du meilleur des deux mondes », déclare Mathieu Chevalier, architecte de sécurité principal chez Genetec Inc. « En faisant le choix de déploiements cloud et cloud hybride pour leur sécurité physique, les entreprises peuvent simplifier la maintenance de leurs systèmes sur site tout en maintenant une position de cybersécurité solide. »

Pour plus d’informations sur les solutions cloud de Genetec et le cybersécurité, rendez-vous sur http://www.genetec.com/fr.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2025. GenetecMC, CloudlinkMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.





Contact Presse : Amérique du Nord Véronique Froment Bubble Agency Veroniquef@bubbleagency.com Tel: +1 603.537.9248

