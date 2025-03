Azimut lance une étude d’orientation pour la Zone aurifère Patwon sur son projet-phare Elmer

La prospection continue de livrer d’excellents résultats en or et en cuivre

Jusqu’à 181,5 g/t Au, 345 g/t Ag, 301 g/t Te (Zone Gabbro)

Jusqu’à 9,62 g/t Au, 8,43 g/t Ag, 13,4 g/t Te (Gabbro Est)

Jusqu’à 5,09 g/t Au, 172 g/t Ag, 7,53 % Cu, 670 g/t Bi (Wolf Nord)

Jusqu’à 1,38 g/t Au, 88,7 g/t Ag, 9,76 % Cu, 25,3 g/t Te (Equinox)

LONGUEUIL, Québec, 31 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) présente une mise à jour sur sa Propriété Elmer (la « Propriété » ou le « Projet »), détenue à 100 %, située dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec (voir figures 1 et 2).

La tendance haussière pour l’or offre un contexte très favorable pour accélérer le Projet avec une étude d’orientation (« scoping study ») qui analysera plusieurs scénarios de développement en fonction des ressources connues dans la Zone aurifère Patwon.

De plus, les résultats encourageants obtenus avec le programme de terrain de 2024 soulignent la présence sur la Propriété de cibles sous-explorées de grande qualité qui pourraient contribuer à augmenter les ressources.

Les nouveaux résultats continuent à démontrer le potentiel d’exploration du Projet (voir tableau 1):

L’échantillonnage détaillé de nouveaux indices aurifères, et d’indices déjà connus, présente de nombreux résultats encourageants, incluant des teneurs élevées, justifiant des forages sur ces secteurs.

Les minéralisations polymétalliques de plusieurs indices, souvent accompagnées d’or, présentent des teneurs élevées en cuivre, zinc, tellure et bismuth. Ces éléments, considérés comme « minéraux critiques » par Ressources naturelles Canada, ouvrent de nouvelles perspectives d’exploration sur la Propriété.

Etude d’orientation sur la Zone aurifère Patwon

Le prix actuel de l’or justifie une évaluation préliminaire des scénarios miniers potentiels pour la Zone aurifère Patwon. Une firme de conseil en géologie et en ingénierie minière sera prochainement sélectionnée pour réaliser cette étude.

L’estimation actuelle des ressources minérales conformes à la norme NI 43-101 pour Patwon (« l’ERM 2024 ») comprend (voir communiqué de presse du 4 janvier 2024) :

Ressources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 millions de tonnes à une teneur de 1,93 g/t Au

Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 millions de tonnes à une teneur de 1,94 g/t Au

L’ERM 2024 a été réalisé en utilisant un prix de l’or à 1 800 $US par once. En considérant un prix de l’or à 2 160 $US par once (le prix le plus élevé envisagé dans l’analyse de sensibilité), l’estimation est la suivante :

Ressources indiquées : 324 800 onces dans 5,71 millions de tonnes à 1,76 g/t Au

Ressources présumées : 585 400 onces dans 10,85 millions de tonnes à 1,68 g/t Au

Dans ce scénario (2 160 $US), la portion exploitable en fosse à ciel ouvert comprend 322 900 onces à une teneur de 1,76 g/t Au (indiquées) et 363 600 onces à une teneur de 2,04 g/t Au (présumées).

Résultats du programme de travaux 2024 (figures 3 à 18 , tableaux 1 à 4)

L’importante phase de travaux conduite au cours de l'été et de l'automne a permis de continuer l'évaluation de cibles aurifères connues et d'évaluer de nouvelles cibles cuivre-or sur la Propriété (voir communiqués de presse du 16 avril et du 9 juillet 2024). Le programme comprenait les travaux suivants :

Prospection : 680 échantillons choisis (664 provenant d'affleurements et 16 de blocs erratiques)

: 680 échantillons choisis (664 provenant d'affleurements et 16 de blocs erratiques) Analyse d’échantillons de till : 107 échantillons analysés pour leur teneur en or (ces échantillons proviennent de la campagne de forage par circulation inverse réalisée en 2022)

: 107 échantillons analysés pour leur teneur en or (ces échantillons proviennent de la campagne de forage par circulation inverse réalisée en 2022) Forage au diamant : 16 forages totalisant 3 532,2 m de carotte



Les aspects clés du Projet sont présentés dans les figures et tableaux annexés au présent communiqué :

Figures 3 à 5 : Localisation des échantillons par phase et type de travaux (prospection, forage, till)

Figure 6 : Principaux résultats du programme de terrain 2024

Figure 7 : Mise à jour des principaux prospects et zones cibles

Figures 8 à 13 : Minéralisation par métal (or, argent, cuivre, zinc, tellure, bismuth)

Figures 14 et 15 : Résultats de l’or dans le till (nombre de grains, teneur en or des concentrés)

Figures 16 à 18 : Vue de détail de trois zones minéralisées (Wolf Nord, Zone Gabbro, Equinox)

Tableau 1 : Meilleurs résultats de prospection 2024

Tableau 2 : Résultats des échantillons de till 2024

Tableau 3 : Résultats des forages au diamant 2024

Tableau 4 : Coordonnées des forages au diamant 2024

Faits saillants

Prospection : Découverte de zones étendues avec minéralisations polymétalliques (Wolf Nord, Equinox); et Meilleure définition de zones cibles connues (Zone Gabbro, Patwon Ouest, Lac Boulder)



:

Les résultats obtenus soulignent l'excellent potentiel d'exploration du Projet. Seuls les résultats les plus significatifs pour chaque secteur sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.

Wolf Nord : Minéralisations or-argent-cuivre-zinc encaissées dans des roches volcaniques felsiques. Ce prospect met en évidence le potentiel de découverte en sulfures massifs volcanogéniques de cette partie de la Propriété, le long d'un corridor polymétallique déjà reconnu sur 12 km de long mais sous-exploré. De l’échantillonnage systématique et de la géophysique au sol seront entrepris pour définir des cibles de forage.

Zone Gabbro : Situé au sud de la Zone Patwon, ce secteur indique de façon consistante des teneurs élevées en or-argent-tellure, associées à des veines de quartz en cisaillement ou d’extension (d’épaisseur centimétrique à métrique) dans un sill de gabbro. Ce contexte fertile justifie une exploration plus poussée.

Equinox : Corridor polymétallique défini de façon initiale sur 2 km de long au minimum, avec minéralisations en or-argent-cuivre-tellure-bismuth associées à des veines de quartz dans des cisaillements, encaissées dans des roches métasédimentaires, situées près d'une intrusion felsique et de formations de fer. De la géochimie de sol et/ou de la géophysique au sol seront réalisées pour définir des cibles de forage.

Échantillonnage de till (résultats 2024, intégrés aux données des levés effectués depuis 2020) : permet de délimiter un couloir aurifère correspondant approximativement au corridor structural Elmer défini sur 35 km de long (voir le communiqué de presse du 6 avril 2022). La signature en or dans le till est bien corrélée avec les indices aurifères connus. Les analyses récentes des échantillons de till provenant des forages de circulation inverse ont permis d’identifier une anomalie de grand intérêt à 3,6 km au ENE de la Zone aurifère Patwon. La teneur maximale obtenue est de 583 g/t Au dans un concentré de minéraux lourds. La source possible dans le socle rocheux de cette anomalie de till pourrait être située de 100 m à 500 m vers l'ENE.

(résultats 2024, intégrés aux données des levés effectués depuis 2020) : permet de délimiter un couloir aurifère correspondant approximativement au défini sur 35 km de long (voir le communiqué de presse du 6 avril 2022). La signature en or dans le till est bien corrélée avec les indices aurifères connus. Les analyses récentes des échantillons de till provenant des forages de circulation inverse ont permis d’identifier une anomalie de grand intérêt à 3,6 km au ENE de la Zone aurifère Patwon. La teneur maximale obtenue est de dans un concentré de minéraux lourds. La source possible dans le socle rocheux de cette anomalie de till pourrait être située de 100 m à 500 m vers l'ENE. Forages au diamant : 16 forages réalisés sur quatre secteurs cibles : Wolf-A21 (9 trous), Patwon Est (4 trous), Patwon Ouest (2 trous), Gabbro (1 trou). Des intervalles minéralisés modestes en or ont été obtenus dans 5 forages (voir tableau 3). La faible densité actuelle des forages sur ces cibles justifie des forages additionnels.



A propos de la Propriété Elmer

La Propriété Elmer comprend 523 claims (275,5 km2) sur 35 km de long. Le Projet est situé à 285 km au nord de la ville de Matagami, 60 km à l'est du village d'Eastmain et à 5 km de la route Billy-Diamond, une voie d’accès majeure accessible en toute saison. La région dispose d'infrastructures de qualité, incluant un réseau routier développé, un réseau électrique hydroélectrique et des aéroports.

Contrat de forage, protocoles analytiques et gestion du Projet

Le programme de forage a été réalisé par Miikan Drilling Inc, une société détenue majoritairement par les communautés Cris et par Forages Chibougamau Ltd basé à Chibougamau (Québec). Les forages ont été effectués avec un diamètre de carotte BTW.

Les échantillons de prospection et de demi-carottes sciées ont été envoyés aux Laboratoires ALS à Val d’Or au Québec. L'or est analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Les analyses sont aussi faites par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Pour tous les envois d’échantillons de carottes, des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d’échantillons de forages sont insérés.

Les échantillons de till (3 à 15 kg) ont été traités par BigNugget Labs et ODM Labs en utilisant des méthodes similaires avec les résultats standardisés sous la supervision de Rémi Charbonneau (P.Geo.). Certains échantillons de till contenaient une quantité significative de matière organique. Le comptage des grains d'or et la description des échantillons ont été réalisés sur des concentrés de minéraux denses à l'aide d'un microscope binoculaire. Les comptages de grains ont été normalisés à une moyenne de 5 kg de fractions minérales tamisées passant à travers un maillage de 2-3 mm. Une analyse quantitative en laboratoire de l'or et d'un ensemble d'autres éléments a été effectuée sur les fractions denses par activation neutronique (INAA). Le comptage des grains d'or est une technique d'exploration indirecte et à elle seule n'est pas indicatrice de la présence d'or dans le socle rocheux.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer (Géo.), Directeur de Projets.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin (géo.), Président et Chef de la direction d'Azimut, a préparé ce communiqué de presse et approuvé les renseignements scientifiques et techniques divulgués dans le présent document, agissant à titre de personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

Son projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources (voir le lien ci-dessous : Rapport NI 43-101) et présente un fort potentiel d’exploration. Azimut progresse également sur la découverte en lithium de Galinée en coparticipation avec SOQUEM. De plus, d'importants progrès d'exploration ont été réalisés en 2024 sur trois autres projets : Wabamisk (antimoine-or; lithium), Kukamas (nickel-cuivre-EGP) et Pilipas (lithium).

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,8 millions d’actions émises et en circulation

Contact et information

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015

Jonathan Rosset, vice-président développement corporatif

Tel : (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Quebec. Canada, dated January 4, 2024, and prepared by Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., and Simon Boudreau, P.Eng., of InnovExplo Inc.

Les résultats des travaux d'Azimut depuis l'acquisition du Projet en 2018, y compris ceux mentionnés dans ce communiqué de presse, ont été divulgués dans 50 communiqués de presse disponibles sur le site web de la Société ou via SEDAR (www.sedarplus.ca). Les rapports techniques associés ont été déposés auprès du Ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec et sont accessibles via SIGEOM. Les références aux rapports d'exploration pertinents pour la Propriété avant son acquisition par Azimut sont répertoriées dans le Rapport NI 43-101 mentionné ci-dessus.

Tableau 1: Meilleurs résultats de prospection 2024

Secteur



Résultats significatifs

(échantillons prélevés sur affleurements) Éléments clés



Patwon Ouest

16,1 g/t Au

9,26 g/t Au

6,79 g/t Au

15 échantillons choisis de roche

Veines de quartz en extension (type Riedel) encaissées dans des volcanites intermédiaires Wolf







Zone Wolf

0,71 g/t Au, 0,36% Cu



Wolf Est

1,72 g/t Au, 10,7 g/t Ag, 0,9% Cu

0,49 g/t Au, 0,5% Cu



Wolf Nord

5,09 g/t Au, 172 g/t Ag, 7,53% Cu, 670 g/t Bi

2,38 g/t Au, 91,4 g/t Ag, 4,71% Cu, 58,6 g/t Bi

2,30 g/t Au, 1,3% Zn

2,04 g/t Au, 111 g/t Ag, 4,01% Cu, 1060 g/t Bi

1,0 g/t Au, 86 g/t Ag, 2,79% Cu, 0,55% Zn, 384 g/t Bi

0,8 g/t Au, 37,1 g/t Ag, 0,82% Cu

0,52 g/t Au, 38,8 g/t Ag, 0,67% Cu, 2,26% Zn

0,25 g/t Au, 115 g/t Ag, 5,88% Cu, 38,1 g/t Bi

0,20 g/t Au, 56,5 g/t Ag, 1,55% Cu, 1,80% Zn

0,20 g/t Au, 28,9 g/t Ag, 1,63% Cu, 0,76% Zn



8 échantillons choisis

Gabbro minéralisé; 1-2% Py



12 échantillons choisis

Veines de quartz dans cisaillement et en extension encaissées dans basalte; 1-2% Cp; hématite



82 échantillons choisis

Sulfures volcanogéniques semi-massifs à disséminés dans des volcanites felsiques (principalement tufs, horizon exhalatif possible)

Forte altération: séricite, biotite, chlorite, silicification

Py, Cp, Po, Sph, Gn, Bn

Minéraux supergènes: malachite, hydrozincite, sauconite Gabbro



Zone Gabbro

181,5 g/t Au, 345 g/t Ag, 301 g/t Te

54,7 g/t Au, 88,7 g/t Ag, 94,7 g/t Te

45,2 g/t Au, 64,2 g/t Ag, 68,6 g/t Te

26,4 g/t Au, 95,5 g/t Ag, 67,7 g/t Te

16,25 g/t Au, 26,7 g/t Ag, 23,5 g/t Te

13,5 g/t Au, 17,4 g/t Ag, 21,4 g/t Te

7,24 g/t Au, 5,66 g/t Ag, 10,9 g/t Te

6,79 g/t Au, 7,16 g/t Ag, 11,4 g/t Te



Gabbro Est

9,62 g/t Au, 8,43 g/t Ag, 13,4 g/t Te

7,92 g/t Au, 8,70 g/t Ag, 11,3 g/t Te

5,66 g/t Au, 6,05 g/t Ag, 8,38 g/t Te



Gabbro Sud

1,79 g/t Au, 1,11 g/t Ag, 5,91 g/t Te

1,60 g/t Au, 1,72 g/t Ag, 3,17 g/t Te



42 échantillons choisis

25 échantillons avec des teneurs supérieures à 1,0 g/t Au, incluant 18 à des teneurs supérieures à 3,0 g/t Au

Veines de quartz dans cisaillement, boudinées, encaissées dans gabbro

Altération hématite, chlorite, carbonate

Généralement, faible contenu en sulfures (<1% Py), traces Cp et Po



18 échantillons choisis

170 m à l’est de la Zone Gabbro

Veines de quartz dans cisaillement encaissées dans basalte

Faible contenu en sulfures (traces Py, Cp, Po)



15 échantillons choisis

400 m au sud de la Zone Gabbro

5-10% Py, traces Cp, encaissées dans des volcanites silicifiées intermédiaires à felsiques Lac Boulder



1,84 g/t Au, 5,21 g/t Ag, 0,85% Cu, 20,4 g/t Te, 130,5 g/t Bi

1,01 g/t Au, 0,26% Cu

0,93 g/t Au, 6,07 g/t Ag, 1,48% Cu



29 échantillons choisis

Veines de quartz dans cisaillement avec Cp dans basalte amphibolitique

Altération hématite, séricite





Secteur



Résultats significatifs

(échantillons prélevés sur affleurements) Eléments clés



Equinox



1,47 g/t Au, 0,37% Cu, 38,6 g/t Te, 388 g/t Bi

1,38 g/t Au, 88,7 g/t Ag, 9,76% Cu, 25,3 g/t Te, 287 g/t Bi

1,02 g/t Au, 51,7 g/t Ag, 5,29% Cu, 13,3 g/t Te, 445 g/t Bi

0,94 g/t Au, 0,55% Cu, 54,3 g/t Te, 1030 g/t Bi

0,71 g/t Au, 14,7 g/t Ag, 1,41% Cu, 36,2 g/t Te, 579 g/t Bi

0,53 g/t Au, 1,16% Cu, 13,15 g/t Te, 169,5 g/t Bi

0,46 g/t Au, 38,8 g/t Ag, 0,3% Cu, 26,32 g/t Te, 631 g/t Bi

0,22 g/t Au, 14,7 g/t Ag, 1,28% Cu, 13,2 g/t Te, 238 g/t Bi

20,9 g/t Ag, 2,09% Cu, 203 g/t Bi

92,1 g/t Te, 167 g/t Bi

78,1 g/t Te, 128 g/t Bi

60,0 g/t Te, 112,5 g/t Bi

71 échantillons choisis

Veines de quartz en extension et dans cisaillement encaissées dans des métasédiments et des basaltes; proximal à des formations de fer, intrusion felsique et dykes porphyriques

Minéralisations: Cp, Po, Py, traces Bn

Altération: hématite, chlorite, biotite, épidote

Veuillez noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu’ils représentent des teneurs moyennes. Ils pourraient ne pas être représentatifs des minéralisations sous-jacentes.

Légende

Py: pyrite; Po: pyrrhotite; Cp : chalcopyrite; Bn : bornite; Sph : sphalérite; Gn : galène

Au : or; Ag : argent; Cu: cuivre; Zn: zinc; Te: tellure; Bi : bismuth

Tableau 2: Résultats 2024 en till (échantillons de RC)

Les analyses des échantillons de till prélevés à partir des forages de circulation inverse (« RC ») ont identifié 5 zones-cibles aurifères en continuité latérale ou subparallèles au gîte de Patwon :

Secteur-cible Grains VG* Teneurs Au (g/t)** #1 2,5 à 3,2 0,7 à 583,0 #2 3,5 à 5,8 1,7 à 12,1 #3 2,1 à 80 0,9 à 37,5 #4 2,3 à 8,6 0,3 à 6,1 #5 1,5 à 2,8 0,8

* Compte des grains d’or normalisé sur échantillon de 5,0 kg. VG = or visible

** Teneur en or du concentré de la fraction dense normalisée sur échantillon de 12,4 kg

La cible #1, qui présente un échantillon à très haute teneur en or (583 g/t Au), se situe à environ 3,6 km à l'est de la Zone Patwon, et le long du même corridor structural que Patwon. Cette cible, recouverte d'argile marine, ne présente aucun affleurement et les phases précédentes de prospection n'ont révélé aucun indice d'or. L'interprétation actuelle suggère une distance de transport comprise entre 100 m et 500 m en amont glaciaire du trou de forage de RC.

Les cibles #2, #3 et #4 indiquent également des tills aurifères au sein du corridor de déformation encaissant la Zone Patwon. Ces résultats sont cohérents avec d'autres données de prélèvements de surface antérieurs (till et roche), confirmant la qualité de ces cibles. La cible #4 a donné un compte de 881 grains d'or dans un échantillon de till de surface, dont la source dans le socle rocheux demeure encore inconnue (voir communiqué de presse du 19 janvier 2021).

Tableau 3: Résultats 2024 des forages au diamant

Secteur et trou de forage



Résultats significatifs



Éléments clés



Wolf – A21



ELM24-245



ELM24-251 1,71 g/t Au sur 3,0 m (de 196,0 m à 199,0 m) incluant 5,29 g/t Au sur 0,85 m



1,29 g/t Au sur 1,5 m (de 113,5 m à 115,0 m) Tuf felsique, intrusion felsique avec 1% à 3% de pyrite disséminée, altération en séricite.



Intrusion felsique, 10% de veines de quartz, 7% à 10% de pyrite finement disséminée. Patwon Est



ELM24-253



ELM24-254



0,67 g/t Au sur 2,55 m (de 69,2 m à 71,75 m)



1.1 g/t Au sur 1,5 m (de 263,5 m à 265 m)



0,77% Cu sur 0,6 m (de 26,4 m à 27,0 m)



Porphyre de quartz felspathique, 5-10% de veines de quartz, altération en séricite, 2% pyrite; contact avec basalte.

Basalte, traces pyrite, 1% veines de quartz.



Volcanites mafiques ou gabbro, 20% pyrite semi-massive avec chalcopyrite dans une veine de carbonate. Patwon Ouest



ELM24-257



1,85 g/t Au sur 0,5 m (de 21,1 m à 21,6 m)



Tuf felsique, 2% veines de quartz, 2% pyrite, altération en séricite. Zone Gabbro



ELM24-258



0,56 g/t Au sur 1,5 m (de 27,5 m à 29,0 m)



Gabbro, 15% veines de quartz, 1% pyrite, pyrrhotite, chlorite.

Intervalles selon la longueur des carottes

Pas de valeur significative dans les trous ELM24-243, -244, -246, -247, -248, -249, -250 (secteur Wolf-A21); ELM24-252, -255 (Patwon Est); ELM24-256 (Patwon Ouest)

Table 4: Coordonnées des forages au diamant 2024

UTM zone 18 - NAD83 Forage # Coord. Est Coord. Nord Élévation (m) Azimut (°) Plongée (°) Longueur (m) ELM24-243 316,668 5,801,083 163,4 330 -45 381,0 ELM24-244 316,352 5,800,869 163,2 150 -45 297,9 ELM24-245 316,003 5,800,780 152,9 180 -45 201,0 ELM24-246 316,352 5,800,869 163,2 330 -55 171,0 ELM24-247 311,098 5,800,837 159,0 180 -45 171,3 ELM24-248 320,463 5,802,050 163,0 330 -45 252,0 ELM24-249 319,797 5,801,992 159,2 360 -45 192,0 ELM24-250 320,463 5,802,050 163,0 150 -45 168,0 ELM24-251 322,052 5,802,146 165,3 180 -45 252,0 ELM24-252 320,496 5,800,785 160,7 150 -80 285,0 ELM24-253 320,544 5,800,802 160,4 150 -45 270,0 ELM24-254 319,591 5,800,199 161,6 150 -45 267,0 ELM24-255 319,687 5,800,672 160,3 150 -45 300,0 ELM24-256 317,910 5,800,381 157,3 150 -45 150,0 ELM24-257 318,174 5,800,001 160,2 150 -45 99,0 ELM24-258 318,224 5,799,654 160,5 150 -45 75,0

