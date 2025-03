Esker nommée « Leader » dans le tout premier rapport 2024 IDC MarketScape : évaluation des fournisseurs de solutions de facturation électronique conformes aux normes européennes

LYON, France - 31 mars 2025 - Esker, la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance et Achats et Service Client, annonce sa nomination en tant que “Leader” dans l'étude IDC MarketScape “European Compliant e-Invoicing 2024 Vendor Assessment” (#EUR151806424, septembre 2024), qui fournit une analyse approfondie des fournisseurs de solutions de facturation électronique. Pour Esker, cette reconnaissance souligne sa forte position sur le marché européen et au-delà, dans un contexte réglementaire en perpétuelle évolution où la conformité à la réforme de la facturation électronique est devenue un enjeu incontournable.

« Cette reconnaissance souligne notre volonté de fournir des solutions de facturation électronique innovantes pour aider les entreprises à s’adapter à un paysage réglementaire européen complexe et en constante évolution. Notre engagement pour la réussite de nos clients, associé à notre expertise en gestion des défis réglementaires, consolide notre position en tant que partenaire de confiance pour les entreprises en quête de solutions de facturation électronique performantes. » Anna Mevellec, responsable de produit chez Esker.

Les réglementations en matière de facturation électronique se développent rapidement, avec plus de 50 mandats déjà en place pour les marchés B2B et B2G. Plus de 10 nouveaux mandats devraient entrer en vigueur dans les trois prochaines années et de nombreux pays proposent activement de nouvelles législations.

La directive de l'Union européenne sur la TVA à l'ère numérique (ViDA) devrait faire de la facturation électronique la norme pour les transactions interentreprises. En rationalisant les déclarations numériques (e-reporting) et en rendant la facturation électronique obligatoire, ViDA vise à lutter contre la fraude fiscale et à améliorer la collecte de la TVA. La mise en œuvre devrait commencer en 2030, marquant une étape majeure vers un système de TVA plus efficace et plus transparent dans toute l'UE.

Esker est officiellement immatriculée auprès de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) pour la facturation électronique. Cette accréditation lui permet de proposer des solutions sécurisées et conformes, pour aider les entreprises à naviguer efficacement dans le paysage réglementaire français de la facturation électronique.

L'entreprise compte déjà plusieurs succès à son actif dans ce domaine. Saint-Gobain, un des leaders mondiaux de la construction légère et durable, est passé avec succès à la facturation électronique dans ses filiales de plusieurs pays.

« Notre projet portait sur la digitalisation de nos processus de facturation, et nous avions besoin d'un partenaire pour garantir la conformité avec les réglementations en vigueur en Europe. Grâce à l'accompagnement d'Esker, nous avons pu mettre en place une solution conforme, tout en optimisant la gestion de nos factures. Leur expertise et leur capacité à s'adapter aux spécificités des différentes règles européennes ont été essentielles pour nous. Aujourd'hui, nous bénéficions d'une solution performante qui simplifie les échanges avec nos clients et nous assure une pleine conformité. Nous envisageons sereinement les prochains mandats en Europe, sachant qu’Esker saura répondre à nos besoins avec la même expertise et fiabilité. » Dominique Petitjean, Directeur des Systèmes d'Information de Saint-Gobain.

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (Technologies de l'Information et des Communications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur le marché. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de solutions peuvent être comparés de manière pertinente. Ce cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses de leurs fournisseurs actuels ou potentiels.

Esker est la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client. Les suites de solutions Source-to-Pay (cycle fournisseurs) et Order-to-Cash (cycle clients) d'Esker s'appuient sur les dernières technologies d'automatisation. Elles optimisent le fonds de roulement et les flux de trésorerie, améliorent la prise de décision, favorisent une meilleure collaboration avec les clients, les fournisseurs et les équipes. Esker est présente en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Le siège social se trouve à Lyon, en France et le siège social américain à Madison, dans le Wisconsin. L’entreprise a réalisé 205,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024 dont plus des 2/3 à l’international.

