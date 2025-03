Soitec confirme son excellence en innovation et progresse encore dans le classement INPI 2024 des déposants de brevets

Bernin (France), le 31 mars 2025 – Soitec (Euronext – Tech Leaders), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, confirme une nouvelle fois son excellence en innovation avec une progression remarquable dans le classement 2024 des déposants de brevets en France, publié par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Cette reconnaissance met en lumière l’engagement constant de Soitec en faveur de l’innovation et confirme son rôle central dans le développement de technologies de rupture, porté par une stratégie mondiale et un réseau de centres de recherche répartis sur plusieurs continents.

Pour la première fois, les brevets déposés émanent de l’ensemble de ses sites d’innovation à travers le monde, illustrant une approche collaborative alliant excellence technologique et ancrage local.

Avec 76 brevets déposés en France en 2024, contre 62 l’année précédente, Soitec :

confirme sa 1ʳᵉ place des entreprises de taille intermédiaire (ETI) les plus innovantes, pour la seconde année consécutive ;

des entreprises de taille intermédiaire (ETI) les plus innovantes, pour la seconde année consécutive ; et atteint la 22ᵉ place du classement national, avec une progression de trois rangs.

Cette performance reflète la solidité de la stratégie d’innovation de Soitec, portée par ses équipes de recherche, de technologie et de propriété intellectuelle. L’entreprise protège ses avancées technologiques avec un portefeuille robuste de brevets, sécurisant ainsi ses innovations et garantissant la différenciation de ses produits sur le marché par l’exclusivité de ses innovations. Avec environ 400 brevets déposés chaque année à travers le monde, Soitec s’impose comme un leader technologique incontournable.

Pierre Barnabé, Directeur Général de Soitec, a déclaré :

« Cette progression dans le palmarès de l’INPI témoigne de l’engagement constant de Soitec en matière d’innovation et de propriété intellectuelle. Nos équipes poursuivent leurs efforts pour développer des solutions de rupture qui répondent aux enjeux stratégiques de notre industrie. En renforçant notre portefeuille de brevets, nous consolidons notre position de leader et créons de la valeur pour nos clients et partenaires à travers le monde ».

Les investissements continus de Soitec en R&D permettent d’anticiper les besoins des marchés stratégiques et de répondre aux défis technologiques de demain. Avec 14 % de son chiffre d'affaires consacrés à la R&D cette année1 l’entreprise développe des matériaux innovants qui accélèrent la transition vers des solutions plus performantes et plus durables dans les domaines des communications mobiles, de l’intelligence artificielle et de l’électronique de puissance.

En parallèle, Soitec continue de diversifier ses activités grâce à l’introduction de nouveaux produits innovants. L’entreprise est à l’avant-garde de la technologie Photonics-SOI, qui facilite la transition des interconnexions électriques vers les interconnexions optiques, un élément clé pour l’évolution des centres de données et des télécommunications. Par ailleurs, les plaques de carbure de silicium SmartSiC™ de Soitec, produites grâce à sa technologie brevetée SmartCut™, permettent d’améliorer les performances et la durabilité des applications en électronique de puissance, essentielles pour l’électromobilité et l’industrie de l’énergie. Autre exemple, le POI (Piezoelectric On Insulator) de Soitec, un substrat innovant également fabriqué à partir de sa technologie SmartCut™, repose sur un substrat de silicium à haute résistivité, surmonté d’une couche d’oxyde enterrée et d’une fine couche de matériau piézoélectrique monocristallin, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications avancées en optoélectronique et en télécommunications.

1 Avant capitalisation (Document d'Enregistrement Universel 2023-2024)

