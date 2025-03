Lămâia de origine controlată IGP de Siracusa: informațiile au ajuns la 102 milioane de consumatori în Italia, Polonia și România

Rezultate bune pentru primul an al campaniei LemOn, proiectul de promovare a lămâii de origine controlată IGP de Siracusa, cofinanțat de Consorțiul pentru protejarea Lămâii de origine controlată IGP de Siracusa și Uniunea Europeană

SIRACUSA, Sicilia, March 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- informațiile au ajuns la 102 milioane de consumatori în Italia, Polonia și România printr-un mix strategic de activități de comunicare, marketing digital și evenimente internaționale. Acestea sunt cifrele pentru primul an de activitate al campaniei LemON, proiectul de promovare a lămâii de origine controlată IGP de Siracusa, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Lămâia de origine controlată IGP de Siracusa a apărut pentru prima dată și pe rețelele RAI cu un spot de 15 secunde care a ajuns la 31 de milioane de contacte prin 267 de difuzări, atingând un procent de 40% din audiența țintă de cumpărători. Un rezultat care a consolidat notorietatea produsului și poziționarea acestuia pe piață.

Însă LemOn nu s-a oprit aici: proiectul a jucat, de asemenea, un rol principal în cadrul Fruit Logistica Berlin, una dintre cele mai importante târguri internaționale din sectorul fructelor și legumelor. Pe lângă prezența cu un stand dedicat în zona CSO Italy, în cadrul evenimentului a fost organizat un atelier dedicat lămâii de origine controlată IGP de Siracusa și o serie de întâlniri B2B cu operatori din Italia, Polonia și România, având ca scop promovarea unor noi oportunități de afaceri.

În mediul digital, campania a înregistrat peste 400 de mii de interacțiuni pe paginile rețelelor sociale, cu 4 milioane de afișări și aproape 40 de mii de clicuri către site-ul web, confirmând o implicare puternică din partea publicului. La nivel global, impactul media a fost la fel de semnificativ: peste 3.000 de jurnaliști din cele trei țări țintă au fost contactați, cu publicarea a peste 300 de articole și un număr total de cititori de peste 90 de milioane.

Campania a cucerit cele mai strategice spații ale transportului feroviar italian printr-o amplă operațiune de publicitate outdoor în principalele stații din Milano și Roma. Cu o prezență de 15 zile, un program zilnic de 19 ore și un impact asupra a 12 milioane de oameni, această activitate a asigurat o vizibilitate excepțională pentru Lămâia de origine controlată IGP de Siracusa. La aceasta s-a adăugat o campanie de marketing prin influenceri, care a implicat 8 creatori din toată Italia, angajați în crearea de rețete inovatoare ce puneau în valoare fiecare parte dintr-o lămâie. Campania va fi extinsă în lunile următoare și în Polonia și România, pentru a implica mai mulți creatori care să genereze rețete internaționale care combină diferitele tradiții culinare cu spiritul zero deșeuri al Lămâii de origine controlată IGP de Siracusa.

Primul an pentru LemOn se încheie cu cifre impresionante și cu conștientizarea faptului că s-au pus baze solide pentru viitor. Proiectul va continua în următorii doi ani, consolidând din ce în ce mai mult relațiile comerciale cu România și Polonia.

Informații despre Consorțiul pentru Protejarea Lămâii de origine controlată IGP de Siracusa.

Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP este una dintre cele mai importante comunități de cultivare a citricelor din Europa. Înființată în data de 13 iulie 2000, aceasta include 163 de membri: 130 de producători, 60 de companii de ambalare, 36 de utilizatori și 62 de ambasadori, care împreună acoperă o zonă de 1.450,91 de hectare, reprezentând 32% din producția italiană. La nivel de producție, Consorțiul deține 100% din producția de lămâii de origine controlată IGP Siracusa, iar la nivel național, 3 lămâi din 100 provin din zona Siracusa. Printre atribuțiile Consorțiului se numără identificarea zonelor de producție și a varietăților care trebuie protejate, supravegherea activităților în zona de origine și pe piețe privind utilizarea corectă a denumirii „Limone di Siracusa IGP” și desfășurarea activităților promoționale în Italia și în străinătate care au drept scop răspândirea cunoștințelor, a imaginii produsului și a mărcii IGP.

Finanțat de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă punctele de vedere ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Cercetare (REA). Uniunea Europeană și agenția de acordare a granturilor nu pot fi trase la răspundere pentru acestea.

