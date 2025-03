Curium Menyelesaikan Pemerolehan Monrol sebagai Sebahagian daripada Rancangannya untuk Memperluaskan Kapasiti Lutetium-177 dan Jejak PET Dengan Ketara

Meletakkan Curium sebagai pengeluar terkemuka isotop Lu-177

Membawa kepakaran dan saluran paip R&D yang inovatif kepada Curium

Mempertingkatkan liputan geografi SPECT & PET dan rantaian bekalan Curium



PARIS, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium Pharma (“Curium”), peneraju global dalam perubatan nuklear, dengan sukacitanya mengumumkan penyelesaian pengambilalihan Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol), sebuah syarikat perubatan nuklear terkemuka, yang beribu pejabat di Istanbul, Turki.

Pemerolehan tersebut meningkatkan kapasiti pengeluaran Curium bagi Lutetium-177 (Lu-177) untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk isotop di seluruh dunia dan menjamin bekalan untuk pelancaran masa depan calon ubat Lu-177 Curium untuk Kanser Prostat (sedang dalam pembangunan) dan Tumor Neuroendokrin (menunggu kelulusan).

Monrol melengkapkan dan memperkukuh keupayaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) Curium yang meluas sambil menyokong usaha berterusan untuk mengembangkan portfolio dan saluran produk teranostik yang inovatif. Curium berhasrat untuk menggunakan penjana Ga-68 Monrol secara global pada masa hadapan, sambil menunggu kelulusan pihak kawal selia.

Selain itu, jejak geografi pelengkap PET & SPECT Monrol memperluaskan lagi tawaran Curium. Penyelesaian perjanjian ini meluaskan jejak PET Curium daripada 34 tapak di Eropah Barat dan Asia kepada 46 dengan penambahan 12 tapak milik dan tapak kerjasama Monrol di Eropah Timur dan rantau MENA. Tambahan pula, infrastruktur pembuatan dan logistik Monrol di Istanbul, Turki, segera menambah skala kepada keupayaan pengeluaran dan pengedaran bersepadu secara menegak Curium.

Encik Chaitanya Tatineni, Ketua Pegawai Eksekutif Pasaran Antarabangsa Curium mengulas: “Kami berbesar hati untuk mengalu-alukan hampir 400 rakan sekerja baharu yang berkemahiran tinggi dan berdedikasi ke dalam Curium Group. Penggabungan Curium dan Monrol akan mengubah skala, keupayaan dan jangkauan kami merentasi beberapa kawasan kritikal, khususnya Lu-177 serta mewujudkan pelbagai peluang baharu untuk meningkatkan penyediaan penyelesaian diagnostik dan terapeutik yang bakal mengubah kehidupan pesakit di seluruh dunia.”

Encik Aydin Kucuk Pengurus Besar di Monrol menambah: “Kami teruja untuk menyertai Curium dan telah lama mengagumi keupayaan, kepimpinan dan komitmen syarikat untuk membangun dan membekalkan penyelesaian dan terapi diagnostik nuklear bertaraf dunia. Kami tidak sabar untuk bekerjasama dengan rakan baharu kami di Curium untuk terus memperkukuh kejayaan yang telah dicapai. Dengan menggabungkan kepakaran, pengetahuan dan pengalaman kami bersama jangkauan global, portfolio produk, serta rekod inovasi Curium, kami yakin dapat mencapai lebih banyak kejayaan di masa hadapan.”

Encik Emin Fadıllıoğlu, Ketua Pegawai Eksekutif Eczacıbaşı Pharmaceutical and Industrial Investment, berkata: “Kami amat berbangga dengan hubungan kami bersama Monrol dan perubahan besar yang telah mereka capai dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Kini, mereka menjadi sebahagian daripada Curium, peneraju global dalam perubatan nuklear. Ini adalah bukti kukuh terhadap kualiti perniagaan mereka dan kami yakin Monrol akan terus berkembang pesat di bawah pemilikan Curium, sambil memanfaatkan akses yang lebih luas kepada teknologi canggih dan rangkaian global yang meluas.”

Perihal Curium

Curium merupakan peneraju dunia dalam perubatan nuklear. Curium membangunkan, mengeluarkan dan mengedarkan produk radiofarmaseutikal bertaraf dunia untuk membantu pesakit di seluruh dunia. Legasi Curium yang telah terbukti digabungkan dengan pendekatan perintisnya merupakan ciri utama untuk menyampaikan inovasi, kecemerlangan dan perkhidmatan yang tiada tandingnya.

Dengan kemudahan pembuatan di seluruh Eropah dan Amerika Syarikat, Curium menyampaikan penyelesaian SPECT, PET dan radiofarmaseutikal terapeutik untuk penyakit yang mengancam nyawa kepada lebih 14 juta pesakit setiap tahun. Nama ‘Curium’ memberikan penghormatan kepada legasi penyelidik bahan radioaktif perintis Marie dan Pierre Curie, yang mana unsur radioaktif kurium dinamakan sempena nama mereka dan menekankan tumpuan Curium pada perubatan nuklear. Untuk mengetahui lebih lanjut, layari www.curiumpharma.com

Perihal Monrol

Beribu pejabat di Istanbul, Monrol ialah sebuah syarikat perubatan nuklear yang menerajui inovasi dalam pembangunan dan pembuatan radioisotop serta radiofarmaseutikal gred GMP, Monrol juga mengedarkan portfolio produk radiofarmaseutikal bertaraf dunianya di pasaran global. Sebagai CMO dan juga CDMO, Monrol menyediakan sokongan pembangunan awal kepada pelanggan dan menawarkan perkhidmatan bersepadu sepenuhnya untuk syarikat maya yang lincah, ringkas dalam membawa konsep produk baharu ke dalam ujian klinikal, membuktikan konsep dan dilaksanakan ke kajian pertama dalam manusia. Monrol komited untuk mengubah dan meningkatkan perjalanan pesakit dalam rawatan kanser melalui portfolio produk radiofarmaseutikal yang diedarkannya ke lebih daripada 60 negara di seluruh dunia. Untuk mengetahui lebih lanjut, layari www.monrol.com.

