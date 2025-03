Curium completa la adquisición de Monrol como parte de su plan para expandir significativamente la capacidad de lutecio-177 y presencia PET

Posiciona a Curium como fabricante líder de isótopo Lu-177

PARÍS, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium Pharma ("Curium"), un líder mundial en medicina nuclear, se complace en anunciar el cierre de su adquisición de Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol), una empresa líder en medicina nuclear, con sede en Estambul, Turquía.

La adquisición aumenta la capacidad de fabricación de lutecio-177 (Lu-177) de Curium para satisfacer la creciente demanda de isótopos en todo el mundo y asegurar el suministro para el futuro lanzamiento de los candidatos a fármacos Lu-177 de Curium, para el cáncer de próstata (actualmente en desarrollo) y tumores neuroendocrinos (pendiente de aprobación).

Monrol complementa y se suma a las amplias capacidades de investigación y desarrollo (I + D) de Curium mientras que continúa expandiendo su portafolio y línea de desarrollo de productos teranósticos innovadores. Curium tiene el objetivo de implementar el generador Ga-68 de Monrol globalmente en el futuro, pendiente de las aprobaciones regulatorias.

Además, la presencia geográfica complementaria de PET y SPECT de Monrol amplía aún más la oferta de Curium. La finalización del acuerdo expande la presencia PET de Curium de 34 sitios en Europa Occidental y Asia a 46 con la adición de 12 sitios propiedad de Monrol y asociados en las regiones de Europa del Este y MENA. Además, la infraestructura de fabricación y logística de Monrol en Estambul, Turquía, agrega inmediatamente escala a las capacidades de producción y distribución verticalmente integradas de Curium.

El Sr. Chaitanya Tatineni, director ejecutivo de mercados internacionales de Curium, comentó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a cerca de 400 nuevos colegas altamente calificados y dedicados a Curium Group. La unión de Curium y Monrol transformará nuestra escala, capacidades y alcance en varias áreas críticas, en particular Lu-177, y creará varias nuevas oportunidades nuevas para mejorar nuestra oferta de soluciones diagnósticas y terapéuticas que cambian la vida de los pacientes en todo el mundo".

El Sr. Aydin Kucuk gerente general de Monrol agregó: “Estamos muy contentos de unirnos a Curium y desde hace mucho tiempo hemos admirado las capacidades, liderazgo y compromiso de la empresa para desarrollar y suministrar soluciones y terapias de diagnóstico nuclear de talla mundial. Esperamos trabajar con nuestros nuevos colegas de Curium para continuar construyendo sobre nuestros éxitos conjuntos hasta la fecha, integrando nuestros conocimientos y experiencia con la presencia global, portafolio de productos y trayectoria de innovación de Curium".

El Sr. Emin Fadıllıoğlu, director ejecutivo de Eczacıbaşı Pharmaceutical and Industrial Investment, dijo: “Estamos muy orgullosos de nuestra asociación con Monrol y su transformación en los últimos años, que hoy los convierte en parte de Curium, líder mundial en medicina nuclear. Este es un gran reflejo de la calidad del negocio, y creemos que continuarán prosperando bajo la propiedad de Curium, beneficiándose de un mayor acceso a tecnología avanzada y una extensa red global ".

Acerca de Curium

Curium es un líder mundial en medicina nuclear. Desarrollamos, fabricamos y distribuimos productos radiofarmacéuticos de talla mundial para ayudar a los pacientes en todo el mundo. Nuestra herencia comprobada combinada con un enfoque pionero son los sellos distintivos para ofrecer innovación, excelencia y un servicio inigualable.

Con instalaciones de fabricación en toda Europa y Estados Unidos, Curium ofrece SPECT, PET y soluciones radiofarmacéuticas terapéuticas para enfermedades potencialmente mortales a más de 14 millones de pacientes al año. El nombre ‘Curium’ rinde homenaje al legado de los pioneros investigadores de materiales radiactivos Marie y Pierre Curie, que dieron el nombre al elemento radiactivo curium y enfatiza nuestro enfoque en la medicina nuclear. Para más información visite, www.curiumpharma.com

Acerca de Monrol

Con sede en Estambul, Monrol es una empresa de medicina nuclear líder en innovación para el desarrollo y fabricación de radioisótopos y radiofármacos de grado GMP, Monrol distribuye su portafolio de productos radiofarmacéuticos de talla mundial en mercados globales. Como CMO y CDMO, Monrol brinda apoyo en las etapas tempranas de desarrollo a sus clientes y ofrece servicios totalmente integrados para empresas ágiles, eficientes y virtuales que llevan nuevos conceptos de productos a ensayos clínicos, demuestran pruebas de concepto y realizan estudios pioneros en humanos. Monrol se compromete a transformar y mejorar el recorrido del paciente en el tratamiento del cáncer a través de una cartera de productos radiofarmacéuticos que distribuye a más de 60 países en todo el mundo. Para más información visite, www.monrol.com.

