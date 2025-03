Information on the Grant-Aid Scheme for the translation of works of Cypriot literary writers from Greek into Foreign Languages (2025)

Το «Σχέδιο Επιχορήγησης Μεταφράσεων Έργων Κυπρίων Λογοτεχνών από την Ελληνική σε Ξένες Γλώσσες» (εφεξής «Το Σχέδιο) αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο που εφαρμόζεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την προβολή και διάδοση στο εξωτερικό έργων της κυπριακής Λογοτεχνίας από τον 19ο αιώνα και μετά, την ενίσχυση της κινητικότητας του κυπριακού λογοτεχνικού βιβλίου και τη στήριξη της κινητικότητας των Κυπρίων λογοτεχνών στον διεθνή χώρο.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου εξετάζονται αιτήσεις για την επιχορήγηση της μετάφρασης λογοτεχνικών έργων Κυπρίων συγγραφέων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί στην πρωτότυπη γλώσσα (ελληνική), καθώς και έργων που έχουν γραφτεί στα τουρκικά (πρωτότυπη γλώσσα) και των οποίων έχει ήδη εκδοθεί η ελληνική μετάφραση.

2. Δικαιούχοι αιτητές

Για το Σχέδιο γίνονται δεκτές αιτήσεις που μπορούν να υποβάλλονται από:

1. Εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού.

2. Κυπριακούς εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι, για σκοπούς προβολής, προώθησης και διακίνησης της έκδοσης στην ξένη αγορά βιβλίου, συμβάλλονται με άλλους συνεργαζόμενους φορείς (εκδοτικούς οίκους ή διανομείς βιβλίων) που έχουν την έδρα τους στη χώρα, στην οποία προορίζεται να κυκλοφορήσει η έκδοση.

Νοείται ότι οι αιτητές πρέπει να είναι εκδοτικές επιχειρήσεις, συγκροτημένες ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

3. Μεταφραστές, οι οποίοι θα πρέπει να δηλώσουν τον εκδοτικό οίκο του εξωτερικού, με τον οποίο θα συνεργαστούν.

Δεν γίνονται αποδεκτές προς εξέταση αιτήσεις που αφορούν στη μετάφραση λογοτεχνικών έργων, για τα οποία οι αιτητές έχουν αποταθεί για χρηματοδότηση ή έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλα συναφή Σχέδια επιχορήγησης, εθνικά ή ευρωπαϊκά.

3. Περίοδος εφαρμογής

Το Σχέδιο θα εφαρμόζεται (στην παρούσα ή σε άλλη, αναθεωρημένη και διαφοροποιημένη μορφή) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025.

4. Επιλέξιμες δαπάνες και ανώτατο όριο

Το Σχέδιο καλύπτει έξοδα μετάφρασης μόνο, με ανώτατο όριο επιχορήγησης του προς μετάφραση έργου τα €25 ανά σελίδα και μέγιστο ποσό (οροφή) τα €7.500 ανά έργο.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου, μια προς μετάφραση σελίδα θα λογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 250 λέξεις (για πεζό κείμενο) και 150 λέξεις (για ποίηση), αντίστοιχα.

5. Μέθοδος και εργαλεία υπολογισμού καταβαλλόμενης χορηγίας

Για τον υπολογισμό του ύψους της καταβαλλόμενης χορηγίας θα γίνεται χρήση επεξεργάσιμων ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία θα προμηθεύει ο αιτητής. (βλ. παρ. 6.9. πιο κάτω)

6. Υποβολή αίτησης, συνοδευτικά έγγραφα

Οι αιτήσεις για επιχορήγηση με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους επί του ειδικού Εντύπου Υποβολής Αίτησης και πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα/υλικό:

1. Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής (και επίσημη, πιστοποιημένη μετάφρασή του στην Ελληνική ή Αγγλική) της εκδοτικής επιχείρησης (αιτητής) στο μητρώο εταιριών της χώρας εγκατάστασης και δραστηριοποίησής της.

2. Συνοπτικός κατάλογος των εκδόσεων του αιτητή των τελευταίων τριών (3) ετών, με πλήρη εκδοτικά στοιχεία αναφοράς (συγγραφέας, τίτλος, τόπος και χρόνος έκδοσης, αριθμός αντιτύπων, αρ. ISBN).

3. Κατάλογος των εκδόσεων του αιτητή (με πλήρη εκδοτικά στοιχεία αναφοράς) που αποτελούν μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων από ξένες γλώσσες στη γλώσσα της χώρας δραστηριοποίησής του (συγγραφέας, μεταφραστής, τίτλος, τόπος και χρόνος έκδοσης, αριθμός αντιτύπων, αρ. ISBN).

4. Έγγραφο, στο οποίο να περιγράφεται η οργανωτική δομή και το επιχειρησιακό προφίλ του αιτητή (προσωπικό που απασχολείται στην εκδοτική επιχείρηση, μερίδιο παραγωγής και πωλήσεων στην τοπική αγορά βιβλίου, στόχοι σε σχέση με την ανάπτυξη και επέκταση του προγράμματος μετάφρασης σε ξένες γλώσσες).

5. Αναλυτικό πλάνο δράσεων και ενεργειών για την αποτελεσματική προβολή, προώθηση και διακίνηση στην τοπική αγορά βιβλίου της έκδοσης για τη μετάφραση, της οποίας υποβάλλεται η αίτηση.

6. Βιογραφικό σημείωμα του μεταφραστή, συνοδευόμενο από κατάλογο προηγούμενων εκδόσεων (λογοτεχνικών μεταφράσεών του από τα Ελληνικά σε ξένες γλώσσες) με πλήρη εκδοτικά στοιχεία αναφοράς (συγγραφέας, τίτλος, τόπος και χρόνος έκδοσης, αριθμός αντιτύπων, αρ. ISBN και φωτογραφίες των εξωφύλλων), καθώς επίσης και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να συμβάλουν στην αξιολόγηση του επαγγελματικού του προφίλ (π.χ. άρθρα και συνεργασίες/μεταφράσεις σε λογοτεχνικά/επιστημονικά περιοδικά).

7. Αντίγραφο (και μετάφρασή του στην Ελληνική ή Αγγλική) του πρωτότυπου συμβολαίου ανάθεσης της μετάφρασης του έργου που έχει συναφθεί μεταξύ του αιτητή (εκδότης) και του μεταφραστή.

8. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από εκδοτικό οίκο με έδρα σε χώρα όπου δεν ομιλείται ως επίσημη η μεταφραζόμενη γλώσσα: Να επισυνάπτεται το συμβόλαιο που έχει συναφθεί μεταξύ του αιτητή και άλλου συνεργαζόμενου φορέα (εκδοτικού οίκου ή διανομέα βιβλίου με έδρα σε χώρα ή χώρες όπου ομιλείται η μεταφραζόμενη γλώσσα ως επίσημη), το οποίο προνοεί για την εκεί προώθηση, προβολή και διακίνηση του βιβλίου μετά την ολοκλήρωση της μετάφρασης και την εκτύπωσή του.

9. Να επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή ολόκληρο το πρωτότυπο προς μετάφραση κείμενο (δαχτυλογραφημένο αρχείο σε μορφή Microsoft Word και αποθηκευμένο σε USB). Στις περιπτώσεις που το προς μετάφραση κείμενο δεν είναι διαθέσιμο σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή, ο αιτητής θα πρέπει να το μετατρέπει, μέσω προγράμματος Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR), σε αναγνώσιμο κείμενο (αρχείο σε μορφή Microsoft Word με απλή σάρωση και χωρίς επιμέλεια).

Μετά την παράδοσή του στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, το κείμενο Word δεν θα φυλάγεται σε υπολογιστή, ούτε θα διαβιβάζεται σε τρίτους.

10. Στις περιπτώσεις όπου η αίτηση αφορά στη μετάφραση κειμένων διαφορετικών συγγραφέων (ανθολογία) ή στη μετάφραση επιλογής από το έργο ενός συγγραφέα, πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται πρόσθετη πληροφόρηση σε σχέση με:

i. τον τίτλο που θα δοθεί στο έργο (δηλ. της ανθολογίας/επιλογής),

ii. το όνομα και την ιδιότητα του προσώπου που θα επιμεληθεί την έκδοση και θα συγγράψει (εφόσον υπάρχει) το εισαγωγικό κείμενο,

iii. το σκεπτικό επιλογής των κειμένων που θα μεταφραστούν,

iv. τη δομή και το περιεχόμενο της έκδοσης (σειρά των κειμένων), και

v. τις πηγές των κειμένων.

(Νοείται ότι τα κείμενα που θα αποτελούν το σώμα της ανθολογίας/επιλογής θα πρέπει να επισυνάπτονται σε επεξεργάσιμο ηλεκτρονικό αρχείο/αρχεία, βλ. σχετικά υποπαράγραφο 9 πιο πάνω.)

11. Δήλωση συναίνεσης του συγγραφέα/συγγραφέων ή του κατόχου/κατόχων των συγγραφικών δικαιωμάτων (με ημερομηνία και υπογραφή) για τη μετάφραση του έργου από τον μεταφραστή και την έκδοσή του από τον αιτητή.

12. Έγγραφη δέσμευση του αιτητή για εκτύπωση του έργου που θα μεταφραστεί σε τουλάχιστον 600 αντίτυπα.

13. Έγγραφη δέσμευση του αιτητή ότι το όνομα του μεταφραστή και η συμβολή του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου θα αναφέρονται ευκρινώς στην έκδοση.

14. Έγγραφη δέσμευση του αιτητή ότι η πρόταση προς εξέταση δεν είναι υποψήφια και δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλα συναφή Σχέδια επιχορήγησης, εθνικά ή ευρωπαϊκά.

15. Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012, Κ.Δ.Π. 62/2014 (ισχύει μόνο για δικαιούχους με έδρα την Κύπρο).

16. Πέντε αντίτυπα του έργου που θα μεταφραστεί (φωτοτυπίες θα γίνονται αποδεκτές μόνο για περιπτώσεις ανθολογιών/επιλογών ή εξαντλημένων έργων).

7. Σύνθεση και αρμοδιότητες οργάνου εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων, διαδικασία εξέτασης

1. Αρμόδια για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου είναι ειδική πενταμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία συνέρχεται μία φορά το έτος, για να επιτελέσει το έργο της. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι Λειτουργός του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού και η διάρκεια της θητείας τους είναι τριετής.

2. Κατά την ετήσια συνεδρία της, η Επιτροπή θα εξετάζει όσες αιτήσεις θα υποβάλλονται ενώπιον της μέχρι τις 15 Μαΐου 2025, κατ’ εξαίρεσιν για το έτος 2025.

3. Η Επιτροπή προβαίνει, στη βάση των προϋποθέσεων και κριτηρίων που καθορίζονται στο παρόν Σχέδιο, στην εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων και υποβάλλει αιτιολογημένες εισηγήσεις αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψή τους. Οι αξιολογήσεις και εισηγήσεις της Επιτροπής αιτιολογούνται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων.

4. Η Επιτροπή έχει επίσης την ευθύνη να προβαίνει, εντός του προκαθορισμένου πλαισίου που αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες, στον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης που θα παραχωρείται.

8. Έγκριση αιτήσεων

Οι αιτιολογημένες εισηγήσεις της Επιτροπής υποβάλλονται προς έγκριση στον Διευθυντή του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού για λήψη απόφασης. Η απόφαση για έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων γνωστοποιείται στους αιτητές γραπτώς. Η έγκριση έχει ισχύ διάρκειας δύο χρόνων.

9. Ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους αιτητές

Οι αιτήσεις προωθούνται προς την Επιτροπή για εξέταση εφόσον προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος πληρότητας σε σχέση με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ο αιτητής τεκμηριώνει, μέσω στοιχείων και πληροφοριών που παραθέτει, ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τα επαρκή μέσα και την κατάλληλη οργανωτική υποδομή, για να προβάλει, προωθήσει και διακινήσει αποτελεσματικά την έκδοση στην αγορά.

2. Ο μεταφραστής που προτείνεται από τον αιτητή πρέπει να κατέχει την ελάχιστα απαιτούμενη σχετική εμπειρία. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου, τεκμήριο για την κατοχή της ελάχιστα απαιτούμενης εμπειρίας αποτελεί η έκδοση δύο (2) τουλάχιστον λογοτεχνικών έργων που έχουν μεταφραστεί από τον ίδιο από την Ελληνική στη μεταφραζόμενη γλώσσα, η δημοσίευση άρθρων και συνεργασίες/μεταφράσεις σε λογοτεχνικά περιοδικά.

3. Το προς μετάφραση έργο έχει ήδη εκδοθεί στην πρωτότυπη γλώσσα (Ελληνική) ή σε περίπτωση που έχει γραφεί στην Τουρκική, θα πρέπει να έχει εκδοθεί στην Ελληνική.

4. Ο αιτητής είναι εκδοτική επιχείρηση, συγκροτημένη ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

5. Ο συγγραφέας του προς μετάφραση έργου είναι/ήταν Κύπριος υπήκοος ή μόνιμα διαμένων στην Κυπριακή Δημοκρατία για πέντε συναπτά έτη.

6. Δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση οι αιτητές, οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει/αποστείλει στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού τα παραστατικά της έκδοσης των βιβλίων που έχουν ήδη αναλάβει να εκδώσουν εντός της ορισθείσας από το Σχέδιο προθεσμίας των δύο ετών και δεν έχουν αιτιολογήσει το γεγονός αυτό.

Οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, για να μπορεί να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής οποιοδήποτε αίτημα προς εξέταση.

10. Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και οι συναφείς συντελεστές βαρύτητάς τους (Σ.Β.) είναι τα ακόλουθα:

1. Το έργο που θα μεταφραστεί είναι αξιόλογο και σημαντικό (Σ.Β.: 25%)

2. Προφίλ μεταφραστή (Σ.Β.: 25%)

3. Σαφήνεια και πληρότητα του πλάνου των προτεινόμενων δράσεων προβολής, προώθησης και διακίνησης της έκδοσης από τον αιτητή (Σ.Β.: 20%)

4. Δυνατότητες/ευκαιρίες αυξημένης διάχυσης του έργου που θα μεταφραστεί, βάσει των πληθυσμιακών δεδομένων των ομιλούντων τη μεταφραζόμενη (Σ.Β.: 30%)

Μόνο όσες αιτήσεις εξασφαλίζουν σταθμισμένη βαθμολογία άνω των 70 μονάδων θα μπορούν να εγκρίνονται.

11. Όροι παραχώρησης της επιχορήγησης

Το 60% του εγκεκριμένου ποσού θα εκταμιεύεται μετά την κοινοποίηση στον αιτητή της απόφασης για χρηματοδότηση (α’ δόση) και αφού προηγουμένως ο ίδιος, εντός προθεσμίας ενός μηνός, γνωστοποιήσει εγγράφως ότι αποδέχεται. Το υπόλοιπο 40% (β’ δόση) θα εκταμιεύεται μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης και την παράδοση δέκα αντιτύπων στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού ως τεκμηρίων ολοκλήρωσης του έργου. Μαζί με τα αντίτυπα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται και τα ακόλουθα συνοδευτικά τεκμήρια:

1. Τα νόμιμα παραστατικά (φορολογικό τιμολόγιο, απόδειξη πληρωμής και απόδειξη τραπεζικού εμβάσματος), στα οποία να φαίνεται η αμοιβή του εκδότη στον μεταφραστή, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι εκδοτικός οίκος.

2. Τα νόμιμα παραστατικά (φορολογικό τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής) που εκδίδονται από τον τυπογράφο προς τον εκδότη, στα οποία θα αναγράφεται το κόστος εκτύπωσης της συγκεκριμένης έκδοσης και ο αριθμός των εκτυπωμένων αντιτύπων.

3. Το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη πληρωμής) για την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων (όπου εφαρμόζεται).

4. Φορολογικό τιμολόγιο εκδομένο από τον αιτητή προς το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού για το ποσό της καταβαλλόμενης χορηγίας.

5. Σύντομη έκθεση περιγραφής των προωθητικών ενεργειών που ακολούθησαν την έκδοση και συναφή τεκμήρια (φωτογραφίες, δελτία Τύπου, προσκλήσεις κ.τ.λ.).

Νοείται ότι το ποσό της επιχορήγησης σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που θα καταβάλλεται από τον εκδότη ως αμοιβή προς τον μεταφραστή.

12. Οικονομικοί πόροι του Σχεδίου

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από τις ειδικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού που θα εγκρίνονται εκάστοτε για την εφαρμογή του.

13. Νομική βάση

Το Σχέδιο διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας[1]. Ο εν λόγω Κανονισμός θέτει ως ανώτατο όριο επιχορήγησης τις €200.000 εντός μιας περιόδου τριών οικονομικών ετών. Η μη υπέρβαση του ανώτατου ορίου εξασφαλίζεται με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπουν οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 364/2009), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης από την Αρμόδια Αρχή.

14. Τροποποιήσεις/αλλαγές, αξιολόγηση

Κατά την περίοδο της ισχύος του Σχεδίου και με βάση την αξιολόγηση των ενδεχόμενων ενδιάμεσων συμπερασμάτων και διαπιστώσεων που δυνατό να προκύπτουν σε σχέση με την εφαρμογή του, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού θα διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις και αλλαγές τόσο σε σχέση με το πλαίσιο και τους όρους όσο και σε σχέση με τα ποσά που θα διατίθενται για την εφαρμογή του.

[1] ΕΕ C 229 της 8.8.2013, σ. 1

Information on the Grant-Aid Scheme for the translation of works of Cypriot literary writers from Greek into Foreign Languages (2025)

1. Purpose

The “Grant-Aid scheme for the translation of works of Cypriot literary writers from Greek into foreign languages” (henceforth “The Scheme”) constitutes a measure implemented by the Department of Modern and Contemporary Culture of the Deputy Ministry of Culture. It aims at providing incentives for the promotion and dissemination of Cypriot literature (from the 19th century onwards) abroad, enhancing the circulation of Cypriot literature and supporting the mobility of Cypriot writers internationally.

In the context of the implementation of this measure, applications are examined for subsidising the translation of literary works by Cypriot authors into any foreign language, which have already been published in the original language (Greek), as well as of literary works that have been written in Turkish (original language) and have already been translated and published in Greek.

2. Eligible applicants

For this Scheme, applications can be submitted from:

1. Publishers based abroad, or

2. Cypriot publishers, who for the purpose of promoting, disseminating, and marketing the publication in the foreign book market, sign a contract with other associated bodies (publishing houses or book distributors) based in the country in which the publication is destined to be sold.

It is provided that applicants should be publishing companies, established as private law legal entities.

3. Translators who have contract with a publishing house.

Applications regarding translations of literary works for which the applicants have applied for funding or have secured funding from any other relevant national or European Grant-aid Schemes shall not be accepted.

3. Period of implementation

The Scheme shall apply (in the present form or any other revised and differentiated form) for the period January-December 2025.

4. Eligible costs and ceiling

The Scheme shall only cover translation expenses with a ceiling of €25 per page of the work to be translated and an overall ceiling of €7,500 per translation project.

For the purpose of the implementation of the Scheme, a page shall be deemed to be equal to 250 words (for prose) and 150 words (for poetry), respectively.

5. Method and tools for the assessment of Grant-Aid

The total amount of the grant to be paid shall be calculated on the basis of readable and editable digital copies provided by the applicant. (see section 6.9 below)

6. Submission of applications, attached documents

Applications for funding on the basis of the provisions of this Grant-scheme can be submitted by the interested parties via the special Application Form and must be accompanied by the following documentation:

1. Copy of the registration certificate (along with its official, certified translation in either Greek or English) of the publishing business (applicant), issued by the office of the Registrar of Companies of the country where the applicant is established and operating.

2. List of publications published by the applicant during the last three (3) years, with all relevant publication references (author, title, place and year of publication, number of copies, ISBN).

3. List of literary translations published by the applicant (with all relevant publication references – author, translator, title, place and year of publication, number of copies, ISBN), involving translations of literary works from foreign languages into the language of the country where the applicant is operating.

4. Document describing the applicant’s organisational and business structure (organigram, market share in the local book market, targets with regard to further development and expansion of the programme of literary translations into foreign languages).

5. Detailed plan of actions and measures that will be taken in order to effectively promote, disseminate, and market the publication to be translated in the local book market.

6. Translator’s curriculum vitae, accompanied by a list of his/her previously published literary translations from Greek into the foreign languages, with all the relevant publication references (author, title, place and year of publication, number of copies, ISBN, and cover photos). Additionally, any further information that can contribute to the assessment of his/her professional profile (e.g. articles and any other contributions/translations in literary and scientific journals).

7. A copy (along with its translation into either Greek or English) of the original contract signed between the applicant (publisher) and the translator, which is essential to include the total amount of the fee to be paid by the former to the latter.

8. If the application is submitted by a publishing house based in a country where the target language is not spoken as an official language: The application form must be accompanied by a copy of the contract signed between the applicant and the associated body (publisher or book distributor based in a country or countries where the target language is spoken as an official language), providing for the promotion, dissemination, and marketing of the publication there, once the translation has been completed and published.

9. The entire original text to be translated (Microsoft Word file, stored in a USB) should be attached if available. In cases where the text to be translated is not available in a readable and editable (in text form) electronic version, the applicant must convert it (via OCR – Optical Character Recognition) into a readable and editable text (as a Microsoft Word file, scanned and unedited).

When the Word file is received by the Department of Modern and Contemporary Culture, it will not be saved on any computer, nor will it be transferred to any third party.

10. a. The rationale for the choice of the specific literary work and the profile of the intended readership (up to 250 words).

b. Regarding applications for the translation of collections of texts by various authors or selections from the works of a single author, it is essential to attach additional documentation in relation to:

i. The title to be given to the publication (i.e. of the collection/ selection).

ii. The name and capacity of the person who will be in charge of editing and writing the introductory note (if any).

iii. The rationale for the selection of the texts to be translated.

iv. The structure of the publication (sequence of texts).

v. The sources of the texts.

(It is provided that the texts that shall constitute the body of the collection/selection of works should be attached in readable and editable electronic file/files. (see also point 9 above.))

11. Declaration of consent (dated and signed) by the author or owner of royalties (author’s rights) for the translation of the work by the translator and for its publication by the applicant.

12. Written commitment by the applicant that a minimum of 600 copies of the translated publication will be printed.

13. Written commitment by the applicant that the translator’s name and the contribution of the Department of Modern and Contemporary Culture of the Deputy Ministry of Culture of Cyprus will both appear clearly in the publication.

14. Written commitment by the applicant that they have not submitted the same proposal for funding and have not secured funding from any other relevant national or European Grant-aid Schemes.

15. A written statement issued in accordance with Regulation 3(2) of the Control of State Aid (De minimis aid) Regulations of 2009 and 2012, R.A.A. 62/2014 (valid only for applicants based in Cyprus).

16. Five copies of the work to be translated (photocopies are accepted only in the case of collections/selections or works and works that are out of print).

7. Composition and competencies of the body in charge of reviewing and assessing applications

1. A special 5-member Advisory Committee shall be in charge of reviewing and assessing the applications submitted in the context of the Scheme; this Committee shall convene once every year in order to carry out its work. The Chairman of the Committee shall be an officer from the Department of Modern and Contemporary Culture. The remaining Committee members shall be appointed for a three-year mandate by the Director of the Department of Modern and Contemporary Culture.

2. At its annual meeting, the Committee shall review any applications submitted by 15th of May (exceptionally for this year).

3. The Committee reviews and assesses applications and submits reasoned recommendations for approval or rejection. The Committee assessments and recommendations are reasoned on the basis of the application assessment criteria.

4. It is also the responsibility of the Committee to specify the amount of funding to be granted within the already predefined framework regarding the eligible expenses.

8. Approval of applications

The Committee’s reasoned recommendations shall be submitted to the Director of the Department of Modern and Contemporary Culture for approval and final decision. The approval or rejection decision shall be notified to the applicants in writing. The approval has a validity of two years.

9. Minimum requirements to be fulfilled

The applications shall be submitted to the Committee for review once a completeness check has been carried out with regard to the requirements below:

1. Sufficient evidence shall be provided with regard to the applicant’s required experience, availability of adequate means and organisational infrastructure necessary to promote, disseminate, and market the publication effectively.

2. The translator recommended by the applicant shall possess the minimum required relevant experience. For purposes of implementing this Scheme, the publication of at least two (2) literary works translated by the translator from Greek into the target language shall be considered as evidence of possessing the minimum required experience.

3. The literary work to be translated has already been published in the original language (Greek).

4. The applicant is a publishing company, established as a private law legal entity.

5. The writer of the literary work intended for translation is/was a Cypriot citizen or a permanent resident of the Cyprus Republic for five consecutive years.

6. The applicants who have not delivered the documents which prove the completion of the undertaken project within the deadline of two years and have not justified this fact will not be eligible for future applications.

In order to submit any application to the Committee for review, the above requirements should be fulfilled cumulatively.

10. Criteria for the assessment of applications

The criteria for the assessment of the applications and their respective weighting factors (WF) are as follows:

1. The work to be translated is both notable and important (WF: 25%)

2. The translator’s profile and the range of his/her translation activity (WF: 25%)

3. Clarity and completeness of the proposed promotion and marketing plan for the translated publication by the applicant (WF: 20%)

4. Possibilities/opportunities for enhanced dissemination of the work to be translated, based on population data with regard to the target language speakers (WF: 30%)

Only those applications which secure a weighted score higher than 70 points may be approved.

11. Terms of awarding the grant

The applicant will receive 60% of the approved grant after his written acceptance of the grant in the period of one month. The rest of the amount (40%) will be paid to the applicant following completion of the publication and delivery of ten copies to the Department of Modern and Contemporary Culture as proof of completion of the project. The following supporting documents should also accompany the copies of the translated work:

1. The legal supporting documents (tax invoice, receipt of payment, and documentation/receipt of bank-to-bank money transfer) showing the amount paid by the publisher to the translator.

2. The legal supporting documents (tax invoice and receipt of payment) issued by the printer to the publisher, which should record the cost of printing the publication and the number of printed copies.

3. The legal supporting document (receipt of payment) for payment of royalties (where applicable).

4. Tax invoice issued by the applicant to the Department of Modern and Contemporary Culture of the Deputy Ministry of Culture for the amount of the grant-aid.

5. A short description of the promotional actions that followed the publication and relevant evidence (photos, press releases, invitations etc.).

It is provided that the amount of the grant-aid shall in no case exceed the amount paid by the publisher as remuneration to the translator.

12. Scheme’s financial resources

The Scheme shall be funded by the special appropriations provided for in the Budget of the Department of Modern and Contemporary Culture of the Deputy Ministry of Culture to be approved every time the Scheme is implemented.

13. Legal basis

The Scheme is governed by Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of the Committee of 18th December 2013 on the Application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid. This Regulation sets a ceiling of aid granted not exceeding €200,000 over a period of three fiscal years. The non-exceeding of the ceiling is ensured by the procedure provided for in the Regulations of 2009 (Regulatory Administrative Act 364/2009) on the Control of State Aid (De minimis aid), as they may be amended or replaced before the granting of the aid by the Competent Authority.

14. Amendments/ changes, evaluation

During the period of validity of the Scheme and on the basis of the evaluation of any interim conclusions and findings that may arise regarding its implementation, the Department of Modern and Contemporary Culture shall retain the right to make amendments and changes both in relation to the context and terms as well as in relation to the amounts made available for its implementation.

[1] ΕU C 229 of 8.8.2013, p. 1