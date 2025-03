LEXI Voice está llegando: AI-Media lanza innovadora traducción de voz con IA en NAB 2025

BROOKLYN, Nueva York, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, un líder mundial en tecnología y soluciones lingüísticas impulsadas por inteligencia artificial (IA), está lista para tener un gran impacto en NAB Show 2025 en Las Vegas. Del 6 al 9 de abril, los asistentes pueden visitar el stand #W1915 para explorar el conjunto de soluciones de IA de AI-Media líderes en el sector y tener un primer vistazo exclusivo a su última innovación en traducción de voz impulsada por IA.

El futuro de la traducción de voz con IA: véalo primero en NAB 2025

AI-Media lanzará LEXI Voice en NAB Show 2025, una tecnología de traducción de voz con IA de próxima generación diseñada para romper las barreras del idioma en tiempo real. Basado en los subtítulos LEXI líderes de AI-Media, confiables en todo el mundo por su precisión y escalabilidad, LEXI Voice ofrece traducciones de voz AI de sonido natural y baja latencia de audio en vivo a varios idiomas en tiempo real. Aprovechando lo último en reconocimiento de voz y tecnología de voz sintética, LEXI Voice aísla e interpreta el audio del altavoz en la fuente, preservando los cambios de altavoz, tiempo y tono. Con alta precisión de transcripción, LEXI Voice permite una entrega multilingüe de manera transparente sin necesidad de intérpretes humanos. Se integra fácilmente en los flujos de trabajo de transmisión existentes, incluyendo los entornos SDI e IP, y es totalmente compatible con los dispositivos Alta y Encoder Pro de AI-Media, ofreciendo una alternativa rentable y escalable a los modelos tradicionales de voiceover e interpretación.

“Esperamos con entusiasmo asistir al NAB Show todos los años. Es una gran oportunidad para mostrar los últimos avances en subtitulado y traducción impulsados por IA, y para obtener feedback de los clientes. Algunas de nuestras principales innovaciones y desarrollos de productos provienen directamente del feedback de los clientes en el evento, por lo que se ha convertido en una parte muy importante de nuestra [lanificación estratégica del producto del producto", dijo James Ward, director de ventas de AI-Media. "Este año, presentamos algo verdaderamente transformador: LEXI Voice, una solución de traducción de voz con IA que redefinirá la forma en que las emisoras y los creadores de contenido atraen a las audiencias globales en tiempo real. Como todo lo demás en LEXI Toolkit, LEXI Voice estará disponible iCap y operará con toda nuestra tecnología de codificadores líder en el mundo ".

Con una reputación de larga data por ser pionera en soluciones de subtitulado y traducción impulsadas por IA, AI-Media mostrará una gama de tecnologías innovadoras que ayudan a las emisoras, creadores de contenido y profesionales de los medios a expandir su alcance y mejorar la participación de la audiencia. Los visitantes en el local experimentarán:

LEXI : la solución de subtitulado impulsada por IA más avanzada del mundo.

: la solución de subtitulado impulsada por IA más avanzada del mundo. LEXI Translate : subtítulos multilingües en tiempo real para una accesibilidad global.

: subtítulos multilingües en tiempo real para una accesibilidad global. SDI & IP Encoders – Seamless captioning integration for broadcast and streaming workflows.

– Seamless captioning integration for broadcast and streaming workflows. Lanzamiento - LEXI Voice - El futuro de la traducción de voz con IA

Demostraciones en vivo – Sé el primero en experimentar la innovación

Únase a nosotros en el stand #W1915 para una demostración en vivo exclusiva del último avance de AI-Media:

Lunes, 7 de abril | 3:00 PM PT

Martes, 8 de abril | 10:30 AM PT

Para las emisoras y los profesionales de los medios que buscan romper las barreras lingüísticas y ampliar su audiencia global, el stand de NAB 2025 de AI-Media es el lugar donde cobra vida el futuro de la traducción y la accesibilidad impulsadas por IA. ¡No te pierdas esta revelación revolucionaria!

Las soluciones de AI-Media también se exhibirán en el stand de AWS (#W1701) y en el stand de Synamedia (# W2443), así que pase por sus stands y vea cómo los socios de AI-Media están utilizando nuestras soluciones.

Para más información acerca de las innovadoras soluciones de AI-Media y reservar una demostración privada, visite www.ai-media.tv/upcoming-events/. ¡Manténgase conectado y síganos en LinkedIn para recibir actualizaciones exclusivas de NAB 2025!

Acerca de AI-Media

Fundada en Australia en 2003, AI-Media es una empresa de tecnología pionera especializada en soluciones de lenguaje de IA y flujo de trabajo de subtitulado. Como líder mundial, AI-Media ofrece tecnología y soluciones de traducción y subtitulado en vivo y grabados de alta calidad habilitados por IA a una diversa variedad de clientes y mercados en todo el mundo. Por primera vez en febrero de 2024, AI-Media reveló datos innovadores que muestran la superioridad de su producto de subtitulado de IA, LEXI sobre los procesos de trabajo humano tradicionales más costosos. Gracias a su profunda experiencia en el sector y tecnología de IA sofisticada para crear soluciones que agilizan y simplifican los procesos, AI-Media empodera a las difusoras, empresas y agencias gubernamentales líderes mundiales para asegurar accesibilidad e inclusión transparente de su contenido AI-Media (ASX: AIM) comenzó a cotizar en el ASX el 15 de septiembre de 2020. Visite AI-MEDIA.TV

Contacto de Medios: Fiona Habben Directora de Marketing Global Fiona.habben@ai-media.tv

