Recursos de Salud para Prevenir y Tratar el Sarampión y la Hipertensión serán el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, March 28 - For Immediate Release: Thursday, March 27, 2025 El 50.º aniversario de los servicios de Ride On en el Condado de Montgomery será también destacado Los invitados del programa de esta semana En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán el Dr. Luis Aguirre, gerente de programas de la Iniciativa de Salud Latina del Condado de Montgomery; Carmen Lezama, directora de gestión clínica de la Clínica de Salud Mansfield Kaseman; Lucía Zegarra, directora de impacto comunitario de la Asociación Americana del Corazón en la Región Metropolitana de Washington; y Abby Sullivan, especialista de programas II del Departamento de Transporte del Condado de Montgomery (MCDOT). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 28 de marzo a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. La edición radial ofrecerá un análisis del sarampión, una infección viral altamente contagiosa que puede causar graves complicaciones de salud, especialmente en niños pequeños, adultos con sistemas inmunitarios débiles y embarazadas. El Dr. Aguirre hablará sobre los síntomas que incluyen fiebre, tos, secreción nasal y sarpullido. El segmento también explorará los factores de riesgo que aumentan la susceptibilidad a la infección, como la falta de vacunación y el contacto cercano con personas contagiadas. Se hará hincapié en las medidas preventivas, incluyendo la importancia de la vacunación y la inmunización oportuna, para ayudar a proteger a las personas y a las comunidades de los brotes. El segundo segmento del programa destacará la colaboración entre la Asociación Americana del Corazón y la Clínica de Salud Mansfield Kaseman, con el fin de ayudar a las comunidades vulnerables a controlar la hipertensión arterial. Como parte de esta iniciativa, la Asociación Americana del Corazón ha donado 50 dispositivos para el control de la presión arterial, que se prestan a pacientes con hipertensión. Estos dispositivos permiten a las personas controlar su presión arterial en casa, a la vez que reciben orientación para adoptar una dieta equilibrada que favorezca su salud. La Sra. Lezama y la Sra. Zegarra compartirán más detalles sobre este importante programa y su impacto en la comunidad. El programa concluirá destacando el 50.º aniversario de los servicios de Ride On en el Condado de Montgomery. Para conmemorar este importante hito, MCDOT ha lanzado un concurso de arte para estudiantes de escuela intermedia del Condado de Montgomery, con plazo hasta el martes, 15 de abril. El concurso busca concientizar sobre Ride On, destacar el impacto positivo del transporte en la calidad de vida de los residentes y fomentar el uso del transporte público. La obra ganadora de arte debe representar de forma creativa uno o más servicios de autobús de Ride On y reflejar el valor que Ride On aporta a la comunidad. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-108

Media Contact:

Release ID: 25-108Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.