Lantronix 推出新款 Open-Q 8550CS 系統模組，滿足邊緣 AI 運算的需求

量產就緒的系統模組簡化了開發流程,加快創新工業邊緣 AI 裝置的上市時間

爾灣,加州, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球物聯網運算和連接解決方案領導公司 Lantronix Inc.(NASDAQ: LTRX),於今天宣布推出全新款 Open-Q™ 8550CS 系統模組(SOM)。 這款量產就緒的模組搭載 Qualcomm Dragonwing™ QCS8550 處理器,提供低功耗的裝置內置人工智能(AI)和機器學習(ML)功能,簡化了設計流程,使開發者能加快將創新邊緣產品推出市場。

Lantronix 的 Open-Q 8550 獨特設計旨在滿足極端邊緣運算對高級 AI/ML 的需求,配備先進的影片和 AI 應用,如影片協作、影片轉碼、相機應用程式以及與邊緣 AI 網關的整合。 如同所有 Lantronix 的嵌入式運算技術,這個平台獨特地提供了由硬件、軟件、設備管理和服務組成的完整解決方案,使客戶能更快進入市場。 這是一個絕佳的平台,用於開發工業邊緣 AI 產品,包括無人機、控制器、機器人以及各種行業的工業手持裝置,涵蓋智能倉儲、製造、運輸、物流和零售等領域。

Qualcomm Technologies Inc 物聯網解決方案產品管理副總裁 Suri Maddhula 表示:「Qualcomm Technologies 與 Lantronix 的 15 年策略合作支持我們共同的目標,提供經整合的協作解決方案,以提升物聯網、邊緣 AI 和 AI/ML 技術的成功,推動先進邊緣 AI 應用的發展。」

Lantronix 策略總監 Mathi Gurusamy 表示:「在 Qualcomm Technologies 的支援下,Lantronix 正在推動邊緣 AI 的無縫性及創新,使開發者能夠利用嵌入式計算和物聯網來實現尖端的工業級解決方案。 我們攜手合作,將一切不可能的事情化為現實。」

高性能 Open-Q 8550CS SOM 滿足邊緣運算的 AI/ML 要求

Open-Q 8550CS SOM 具備高性能的內建 AI 引擎,滿足極端邊緣運算對 AI/ML 的更高要求,包括邊緣設備、邊緣伺服器和邊緣 AI 盒子。

主要特點包括:

採用 4nm 製程的低功耗設計

Kryo 八核 CPU 最高可達 3.2 GHz,搭配 Adreno A740 GPU

雙 eNPU 提供 48 INT8 和 12 FP16 TOPs 的運算性能

安全特性包括可信任管理引擎、虛擬機管理程式、安全處理單元和 DDR 加密

企業級連接性,支援 Wi-Fi 7 MU-MIMO,最高可達 5.8Gbps

在運算處理、攝影、人工智能、安全性和音訊方面提供最佳性能

最高支援 8GB LPDDR5 RAM 和 128GB UFS Flash 儲存空間

支援 Android™ 13 及 Linux Yocto Kirkstone

專用的電腦視覺引擎

多個 MIPI 相機和顯示端口

多種高速連接選項

支援 Qualcomm Sensing Hub 3.0

好處是:

憑藉其八核運算能力和 48 AI TOPS 的張量性能,提升視像會議的體驗、自動導航車輛路線規劃、智能相機影像質素及邊緣 AI 盒子的擴展性;

配備強大的 Adreno 740 GPU,支援光線追蹤、Open GL ES、Vulkan 和 Open CL 配置,並具備 4K240/8K60 影片解碼及 4K120/8K30 編碼,執行複雜的 3D 算繪和運算視覺任務;

利用高速 2.5G 和 10G 以太網端口,連接邊緣 AI 盒子。



Open-Q 8550 開發套件加速開發,縮短上市時間

提供評估 Open-Q 8550CS SOM 的理想起點,Lantronix 的 Open-Q 8550CS SOM 開發套件設計旨在快捷地評估 SOM 的關鍵特性,例如低功耗 AI 子系統配備專用 DSP 和 AI 加速器,支援隨時可用的音訊、傳感器、上下文數據流和隨時可用的相機。

該套件支援評估 C-PHY 和 D-PHY MIPI CSI 及 GMSL 相機、雙 MIPI DSI、DisplayPort、音訊、傳感器、GNSS 及千兆乙太網等多種功能。 它配備了 Lantronix 的 Open-Q™ 8550CS SOM、一個開放式框架的載板,展示所有可用的 I/O,以及一系列配件,以加快開發產品。

TAA 和 NDAA 合規解決方案

Lantronix 的 Open-Q 開發解決方案符合 TAA 和 NDAA 標準,確保至少 10 年的使用壽命,並通過嚴格的物料清單和質素控制。 Lantronix 擁有超過 20 年的專業經驗,成功交付了超過 1,200 個硬件和軟件項目,奠定可靠性和創新的標準。

Lantronix Engineering Services

Lantronix Engineering Services 提供針對其 Open-Q 平台和開發套件的一站式產品開發支援。 憑藉超過 1,500 種成功產品的優越工程專業知識,我們的開發團隊專注於相機開發與調整、語音控制、機器學習、機械和射頻設計,以及熱管理和功率優化。 通過具有成本效益的解決方案,我們加速開發者在市場上的推出時間,確保創新與效率結合起來。

關於 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智能城市、企業及運輸等高增長市場提供運算和連接物聯網解決方案的全球提供商。 Lantronix 的產品和服務透過提供可啟用 AI 邊緣智能的訂製解決方案,幫助企業在不斷發展的物聯網市場中取得成功。 Lantronix 的先進解決方案包括智能變電站基礎設施、資訊娛樂系統和視像監控,並為雲端運算和邊緣運算提供先進的頻外管理 (OOB)。

欲了解更多資訊,請瀏覽 Lantronix 的網站。

Lantronix 媒體聯絡人:

Gail Kathryn Miller

企業營銷和

傳訊經理

media@lantronix.com

Lantronix 分析師和投資者聯絡:

investors@lantronix.com

© 2025 Lantronix, Inc. 版權所有。 Lantronix 是註冊商標。 其他商標和商標名稱均為其各自所有者的財產。

Qualcomm 品牌產品是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其附屬公司的產品。 Qualcomm、Kryo、Adreno 及 Qualcomm Dragonwing均是 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。

本公告隨附圖片可在以下網址獲取:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/208b6cd7-8503-4deb-97d2-5953513dde52

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.