Lantronix เปิดตัว System-On-Module Open-Q 8550CS ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการประมวลผล Edge AI

เมืองเออร์ไวน์, รัฐแคลิฟอร์เนีย, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการประมวลผลและการเชื่อมต่อสำหรับโซลูชัน IoT ที่สนับสนุนการทำงานของ Edge AI Intelligence ได้ประกาศเปิดตัว System-on-Module (SOM) Open-Q™ 8550CS ใหม่ โมดูลที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Qualcomm Dragonwing™ QCS8550 ที่พร้อมสำหรับการผลิตนี้มาพร้อมความสามารถด้านแมชชีนเลิร์นนิง (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ใช้พลังงานต่ำซึ่งได้รับการติดตั้งมาบนอุปกรณ์แล้ว โมดูลนี้จะช่วยลดความซับซ้อนในขั้นตอนการออกแบบ และช่วยให้นักพัฒนาสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

Open-Q 8550 ของ Lantronix ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน AI/ML ที่สูงขึ้นของการประมวลผล Edge ขั้นสูง รวมไปถึงแอปพลิเคชันวิดีโอและ AI ขั้นสูง เช่น การทำงานร่วมกันทางวิดีโอ การแปลงข้อมูลที่เข้ารหัสวิดีโอ แอปพลิเคชันกล้อง และการผสานการทำงานกับเกตเวย์ Edge AI เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์ของ Lantronix ทั้งหมดนี้เป็นแพลตฟอร์มที่มอบโซลูชันที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดการอุปกรณ์ และบริการ ช่วยให้ลูกค้านำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Edge AI ระดับอุตสาหกรรม รวมถึงโดรน คอนโทรลเลอร์ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์พกพาระดับอุตสาหกรรมสำหรับวงการธุรกิจต่างๆ เช่น คลังสินค้าอัจฉริยะ การผลิต การขนส่ง โลจิสติกส์ และธุรกิจค้าปลีก

Suri Maddhula รองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์โซลูชัน IoT ของ Qualcomm Technologies Inc. กล่าวว่า “ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ยาวนาน 15 ปีระหว่าง Qualcomm Technologies และ Lantronix ช่วยสนับสนุนเป้าหมายที่เรามีร่วมกัน นั่นคือการสร้างโซลูชันแบบบูรณาการที่ทำงานร่วมกันได้เพื่อยกระดับความสำเร็จของ IoT, Edge AI และเทคโนโลยี AI/ML เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแอปพลิเคชันขั้นสูง”

"แรงสนับสนุนจาก Qualcomm Technologies เป็นพลังที่ช่วยให้ Lantronix ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม AI ของ Edge ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้นักพัฒนาสามารถดึงศักยภาพของการประมวลผลที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์และ IoT มาใช้กับโซลูชันระดับอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัยได้อย่างเต็มที่ เราร่วมมือกันเปลี่ยนไอเดียที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความจริง” Mathi Gurusamy ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Lantronix กล่าว

SOM Open-Q 8550CS ประสิทธิภาพสูงที่ตอบสนองความต้องการด้าน AI/ML สำหรับการประมวลผลแบบ Edge

SOM Open-Q 8550CS มีกลไก AI แบบติดตั้งมาบนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพระดับพรีเมียม ซึ่งจะรองรับความต้องการด้าน AI/ML ที่สูงขึ้นสำหรับการประมวลผล Edge ขั้นสูง รวมถึงอุปกรณ์ Edge, เซิร์ฟเวอร์ Edge และกล่อง Edge AI

ฟีเจอร์หลักประกอบด้วย:

ใช้พลังงานต่ำด้วยกระบวนการแบบ 4nm

CPU Kryo Octa-core สูงสุด 3.2 GHz และ GPU Adreno A740

Dual eNPU ที่มีศักยภาพ 48 INT8, 12 FP16 TOPs

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยอย่าง Trusted Management Engine, Hypervisor, Secure Processing Unit และการเข้ารหัส DDR

การเชื่อมต่อที่ทำได้ในระดับองค์กรด้วย Wi-Fi 7 MU-MIMO ที่รองรับสูงสุด 5.8 Gbps

ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นในคลาสเดียวกัน ทั้งในด้านการประมวลผลของคอมพิวเตอร์, กล้อง, AI, ความปลอดภัย และเสียง

แรม LPDDR5 สูงสุด 8GB + แฟลช UFS 128GB

Android™ 13 และ Linux Yocto Kirkstone

กลไกคอมพิวเตอร์วิชันที่ทำงานโดยเฉพาะ

พอร์ตกล้องและจอแสดงผล MIPI แบบหลายพอร์ต

ตัวเลือกการเชื่อมต่อความเร็วสูงที่หลากหลาย

รองรับ Qualcomm Sensing Hub 3.0

ระบบยังมีความสามารถในด้าน:

ปรับปรุงประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอ การจัดเส้นทางการขนส่งแบบระบบอัตโนมัติพร้อมคำแนะนำ คุณภาพของภาพจากกล้องอัจฉริยะ และความสามารถในการปรับขนาดกล่อง Edge AI ด้วยความสามารถในการประมวลผลแบบ Octa-core และประสิทธิภาพเทนเซอร์ 48 AI TOPS

ดำเนินงานการเรนเดอร์ 3D ที่ซับซ้อนและงานคอมพิวเตอร์วิชันด้วย GPU Adreno 740 ที่ทรงพลัง ซึ่งรองรับการติดตามรังสี โปรไฟล์ Open GL ES, Vulkan และ Open CL และการแปลงข้อมูลที่เข้ารหัสวิดีโอ 4K240/8K60 รวมถึงการเข้ารหัส 4K120/8K30 และ

เชื่อมต่อกล่อง Edge AI โดยใช้พอร์ต Ethernet ความเร็วสูง 2.5G และ 10G



ชุดพัฒนา Open-Q 8550 ช่วยให้ผู้ผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด

ชุดพัฒนา SOM Open-Q 8550CS ของ Lantronix ได้รับการออกแบบมาให้สามารถประเมินคุณสมบัติหลักของ SOM ได้อย่างง่ายดาย เช่น ระบบย่อย AI ที่ใช้พลังงานต่ำพร้อม DSP ที่ทำงานโดยเฉพาะ และตัวเร่งความเร็ว AI ที่รองรับเสียง เซ็นเซอร์ การสตรีมข้อมูลตามบริบท และกล้องที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการประเมินศักยภาพของ SOM Open-Q 8550CS

ชุดอุปกรณ์นี้รองรับการประเมินกล้อง C-PHY และ D-PHY MIPI CSI และ GMSL, Dual MIPI DSI, DisplayPort, เสียง, เซ็นเซอร์, GNSS, Gigabit Ethernet และคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย มาพร้อมกับ SOM Open-Q™ 8550CS ของ Lantronix ซึ่งเป็น Carrier Board แบบเฟรมเปิดที่เปิดเผย I/O ที่มีอยู่ทั้งหมด และอุปกรณ์เสริมมากมายที่จะช่วยเร่งขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

โซลูชันที่สอดคล้องกับกฎหมาย TAA และ NDAA

โซลูชันการพัฒนา Open-Q ของ Lantronix ที่สอดคล้องกับกฎหมาย TAA และ NDAA ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานอย่างน้อย 10 ปี โดยมีการตรวจสอบรายการส่วนประกอบที่เข้มงวดและการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด ด้วยความเชี่ยวชาญที่ Lantronix ได้สั่งสมมามากกว่า 20 ปี ทำให้ Lantronix ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโปรเจกต์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มากกว่า 1,200 โปรเจกต์ ความสำเร็จเป็นเครื่องพิสูจน์มาตรฐานด้านความน่าเชื่อถือและนวัตกรรมของ Lantronix

Lantronix Engineering Services

Lantronix Engineering Services ให้บริการด้านการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับแพลตฟอร์มและชุดพัฒนา Open-Q ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่ล้ำหน้าที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 1,500 รายการ ทีมพัฒนาของเรามีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและปรับแต่งกล้อง การควบคุมเสียง แมชชีนเลิร์นนิง การออกแบบเชิงกลและ RF รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนและพลังงาน ด้วยโซลูชันที่คุ้มต้นทุน เราช่วยให้คุณนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น และช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่านวัตกรรมจะพัฒนาไปพร้อมกับประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับ Lantronix

Lantronix Inc. เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน IoT สำหรับการเชื่อมต่อและการประมวลผล ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูง รวมถึงตลาดเมืองอัจฉริยะ องค์กร และการขนส่ง ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix เสริมสร้างศักยภาพของบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในตลาด IoT ที่กำลังเติบโต โดยนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้ซึ่งทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ AI Edge ได้ โซลูชันขั้นสูงของ Lantronix ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานสถานีย่อยอัจฉริยะ ระบบสาระบันเทิง และกล้องวงจรปิด ซึ่งเสริมด้วยการบริหารจัดการจากระยะไกล (OOB) ขั้นสูงสำหรับระบบคลาวด์และการประมวลผล Edge

